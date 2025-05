Miles de personas marcharon en silencio en Uruguay en memoria de los desaparecidos de la dictadura

María Bellizzi, madre de Andrés Bellizzi, sostiene un retrato de su hijo, desaparecido durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de los desaparecidos por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

El 20 de mayo se convirtió en un símbolo en Uruguay. Desde 1996, miles de uruguayos salen a la calle para participar de la Marcha del Silencio, en memoria de los 197 desaparecidos de la última dictadura uruguaya (1973-1985). La fecha conmemora el aniversario de los asesinatos del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz, del senador del Frente Amplio Rafael Michelini y a los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires. Fue en 1976.

El 2025 no fue la excepción. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a las calles y fueron miles de personas las que marcharon en la edición número 30 del evento. Se trata de una causa que ha traspasado las fronteras partidarias y que ha llegado a los más jóvenes.

Nilo Patiño, integrante de Familiares, declaró a La Diaria que lo conmueve cómo la causa ha sido tomada por las nuevas generaciones. “Hace 15 o 20 años nos mirábamos y éramos todos viejos. Realmente no había muchos jóvenes”, comentó. “Madres quedan pocas y, sin embargo, la incorporación de los jóvenes es lo más reconfortante de esta marcha”, agregó.

Personas marchan con retratos de los desaparecidos durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se realiza cada año en memoria de los desaparecidos por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Una mujer observa a la gente marchar con retratos de los desaparecidos durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de los desaparecidos por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

La gente se abraza mientras asiste a la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de los desaparecidos forzosamente por el Estado durante la dictadura de 1973-1985, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

La consigna de este año era “30 veces nunca más, sepan cumplir”.

Sobre la hora 19 de este martes comenzaron a marchar los vehículos que transportaban a las madres, de acuerdo a la crónica de este medio. En uno de ellos iba María Bellizzi, a sus 100 años. El día anterior, en un homenaje del gobierno a las madres, la mujer había lamentado los pocos avances que hubo con el paso de los años.

Milka González y María Bellizzi, madres de personas desaparecidas durante la dictadura de 1973-1985, participan en la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se realiza cada año en memoria de quienes fueron desaparecidos forzosamente por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

“No se ha logrado mucho. Los gobiernos que hemos tenido han estado protegiendo a genocidas. Hace muchos años y se logró muy poco. Esto de encontrar unos cuerpos nomás no es una gran proeza. Porque nosotros lo que queremos no son huesos. Nosotros queremos saber qué es lo que hicieron con nuestros hijos. Saber la verdad, todo lo que hicieron, dónde están y quiénes son los que lo hicieron”, dijo.

La gente se abraza mientras asiste a la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se realiza cada año en memoria de los desaparecidos forzosamente por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Son 36 los desaparecidos durante la última dictadura que fueron encontrados de un total de 197. Hubo cuatro hallazgos en el Batallón 14: Julio Castro, Ricardo Blanco, Amelia Sanjurjo y Luis Arigón. En el Batallón 13, en tanto, aparecieron Fernando Miranda y Eduardo Bleier y en una chacra de la Fuerza Aérea estaba Ubagesner Cháves Sosa. Las otras 29 víctimas fueron identificadas en Argentina u otros países de la región.

Este martes, en un proyector se reflejaban las imágenes de los desaparecidos y varios carteles mostraban distintos reclamos. “Basta de complicidad, políticos. Sepan cumplir”; “Hasta que se haga justicia”; “Hoy marcho con esta herida abierta, que va a sangrar hasta que aparezca el último compañero”, eran algunos de los carteles que se leían.

Milka González, madre de Rubén Prieto, sostiene un retrato de su hijo, desaparecido durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de los desaparecidos por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

Ignacio Errandonea, otro de los referentes de los familiares de desaparecidos, se mostró conmocionado por el respaldo. “Una vez más nos hemos encontrado con una enorme cantidad de gente. Realmente emociona el respaldo y que se haya hecho carne que somos todos familiares. Siento una emoción muy grande, y el legado que nos dejaron las viejas con la marcha creo que vale la pena porque cada vez son más los que se van integrando a la marcha”, dijo en una rueda de prensa.

Errandonea siente esperanza por la actitud que ha tomado el gobierno de Yamandú Orsi ante el reclamo de los familiares. Destacó que cuando asumió, por ejemplo, rompieron el protocolo y bajaron del vehículo que los llevaba a saludar a los familiares.

Una mujer sostiene el retrato de una persona desaparecida durante la dictadura de 1973-1985, durante la 30ª edición de la Marcha del Silencio, que se realiza cada año en memoria de los desaparecidos por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

“Hemos visto no solo el afecto, sino el interés por poder avanzar en estos temas. Son señales positivas y esperamos que se conviertan en realidad, y que el clamor que hoy manifestamos los familiares con toda la ciudadanía que nos acompañó sea escuchado y de una vez por toda podamos saber dónde están nuestros familiares”, declaró.

Lucía Topolansky, exsenadora y viuda del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, participa en la 30.ª edición de la Marcha del Silencio, que se celebra cada año en memoria de los desaparecidos forzosamente por el Estado, en Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 2025. REUTERS/Martin Varela Umpierrez

La ex vicepresidenta de la República Lucía Topolansky fue una de las dirigentes políticas que estuvo en la marcha. Una semana atrás estaba despidiendo a su marido, el ex presidente José Mujica.