Evo Morales quedó fuera de las elecciones en Bolivia: su candidatura fue rechazada por falta de personería jurídica (Europa Press/Contacto/El Universal)

El ex presidente Evo Morales no participará en las elecciones generales de Bolivia previstas para el 17 de agosto de 2025. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la noche de este lunes que la candidatura del ex mandatario no fue registrada, luego de que intentara inscribirse a última hora a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), el cual perdió su personería jurídica semanas atrás.

“Evo Pueblo no tiene personería jurídica y el partido Pan-Bol, con quién firmaron una alianza, está inhabilitada", confirmó el secretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga, durante una conferencia de prensa.

El plazo para la inscripción de candidaturas a presidente, vicepresidente, senadores y diputados concluyó a la medianoche de este lunes, y al menos diez partidos políticos lograron registrar a sus postulantes.

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que la postulación del ex mandatario no fue registrada, luego de que intentara inscribirse a última hora a través del Partido de Acción Nacional Boliviano (Foto: La Razón)

“Cinco alianzas y cinco partidos, en total son 10 las organizaciones inscritas para las elecciones generales”, informó el TSE tras el cierre del plazo.

A pesar de la inhabilitación del partido, los seguidores de Morales intentaron forzar su inscripción hasta el último momento. Delegados del ex presidente, junto con su compañera de fórmula, la ex ministra Wilma Alanoca, se presentaron en dos ocasiones en la sede del TSE para entregar la documentación correspondiente, pero no fueron admitidos por las autoridades electorales.

“No nos han permitido, nos han discriminado”, declaró Alanoca a los medios. Denunció que el TSE impuso “trabas de manera tramposa e ilegal” a PAN-Bol por haber sellado una alianza con Morales.

Sin embargo, la autoridad electoral fue clara: la única vía habilitada para registrar candidaturas era a través de un sistema digital, en el cual PAN-Bol ya no figuraba.

La ex ministra Wilma Alanoca se presentó en dos ocasiones en la sede del TSE para entregar la documentación correspondiente, pero no fue admitida por las autoridades electorales

El abogado de Morales, Wilfredo Chávez, indicó que enviaron la documentación del binomio presidencial por correo electrónico, asegurando que este método estaría permitido. Pero el TSE lo desmintió posteriormente, recordando que el mecanismo válido era exclusivamente el sistema informático de registro, al cual solo tienen acceso los partidos legalmente habilitados.

La frustrada inscripción de Morales ocurrió horas después de que sus bases en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, amenazaran con una “revolución en las calles” si el líder cocalero no era admitido como candidato.

Las advertencias fueron transmitidas en vivo y compartidas por el propio Morales en sus redes sociales. Sin embargo, el ex mandatario no emitió declaraciones sobre el desenlace de su postulación.

El TSE retiró la personería jurídica a PAN-Bol y al Frente para la Victoria (FPV) a comienzos de mayo, debido a que ambas fuerzas no alcanzaron el 3 % mínimo de votos en las elecciones de 2020, tal como establece la legislación boliviana.

La frustrada inscripción de Morales ocurrió horas después de que sus bases en el Trópico de Cochabamba, amenazaran con una “revolución en las calles” si el líder cocalero no era admitido como candidato (Foto AP/Juan Karita)

Inicialmente, Morales había negociado una alianza con el FPV, pero ese acuerdo se rompió. El recurso que derivó en la anulación fue presentado por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser.

La misma acción también logró un fallo judicial contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que respalda la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien es considerado uno de los potenciales herederos políticos de Morales.

Desde finales de 2021, Morales mantiene un distanciamiento con el gobierno de Luis Arce por disputas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lideró durante casi tres décadas. En 2024, tanto la Justicia como el TSE reconocieron al dirigente campesino Grover García como nuevo presidente del MAS, desplazando al ex mandatario.

Tras su salida del MAS, Morales impulsó la creación de la agrupación Evo Pueblo, que aún no cuenta con reconocimiento legal. Por tanto, tampoco podría ser una plataforma válida para su postulación en 2025.

Tras su salida del MAS, Morales impulsó la creación de la agrupación Evo Pueblo, que aún no cuenta con reconocimiento legal (REUTERS/Patricia Pinto)

El TSE publicará el 6 de junio la lista oficial de candidatos habilitados para los comicios. Mientras tanto, el MAS ya inscribió como su postulante presidencial al abogado Eduardo del Castillo, ex ministro de Gobierno de Arce, cuya candidatura es rechazada por Morales.

Morales, que gobernó Bolivia en tres periodos, sostiene que está habilitado para los comicios, pese a que el Tribunal Constitucional reiteró la semana pasada que la reelección presidencial es por una sola vez de forma continua y sin posibilidad de un tercer mandato.

(Con información de EFE)