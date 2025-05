Un ladrón se disfrazó de monja para robar en una casa en Chile

El ratero no tuvo problemas en levantar una pesada viga de 40 kilos.

Sabido es que los delincuentes suelen ser bastante imaginativos para lograr su cometido, sin embargo, un ladrón chileno fue más allá y se disfrazó de monja para robar un tablón de madera más de 40 kilos en la comuna de Santa Juana (560 kms al sur de Santiago), Región del Bío Bío.

El insólito atraco ocurrió la madrugada del pasado miércoles 7 de mayo y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la vivienda, donde es posible apreciar cómo el sujeto ataviado con una cofia de religiosa y un hábito hasta los tobillos abre tranquilamente la puerta del antejardín de una vivienda y levanta sin mayores problemas un pesado tablón de madera nativa que se encontraba recostado junto a un montón de leña, para posteriormente poner pies en polvorosa.

Según Sergio González, teniente de Carabineros de la comisaría de Santa Juana, el caso había permanecido sin resolver pues el dueño de casa no denunció el robo en primera instancia, sino que optó por subir el video a sus redes sociales donde se viralizó rápidamente con jocosos cometarios.

“Otros se disfrazan de honorables presidentes, alcaldes, diputados, senadores y roban millones”, comentó irónicamente una usuaria.

“Nosotros, como personal policial, nos enteramos a través de redes sociales y realizamos algunas labores investigativas (...) Y aunque en un principio “no logramos ubicar a la víctima, hoy domingo logramos identificarla gracias a la publicación en redes sociales y a la prensa que se apersonó en la comuna”, sostuvo el teniente González, según consignó BioBíoChile.

“Lo llamativo de la situación es que esta persona lo hacía vestido de atuendos que lo asemejan mucho a una monja“, complementó el oficial, quien señaló además que el culpable sería un conocido delincuente de la zona que se habría disfrazado otras veces para lograr sus ilícitos.

Según la policía, se trataría de un delincuente habitual que antes se habría disfrazado de león y superhéroe para cometer otros robos.

“Me agarran para el leseo”

Gabriel Yáñez, dueño de la casa asaltada, conversó con Meganoticias y explicó que aunque le duele la pérdida del tablón, más risa le da el hecho de que el ladrón se haya disfrazado de religiosa para lograr su cometido, pues de todas maneras es algo altamente sospechoso ver a las 04:30 de la madrugada a una monja corriendo con un madero gigante por la calle.

“Mi esposa y yo trabajamos. Me levanté para ir a dejarla y cuando salgo de la casa me percaté de que el tablón no estaba. Cuando llegué, revisé las cámaras y ahí me di cuenta de que me habían robado el tablón y lo que me causó risa es que en este caso fue un tipo disfrazado de monja“, explicó.

Según el esforzado trabajador, fue su esposa quien le recomendó subir el video a sus redes sociales, “para que así la gente supiera la nueva técnica que están usando estas personas que roban”.

Tocante a la identidad del ladrón, Yáñez sostuvo que la policía y varios vecinos le aseguraron que se trata de un delincuente habitual que antes se habría disfrazado de león y de superhéroe para realizar otros robos, por lo que su captura es inminente.

“En la calle, cuando me veían después, me decían ‘¡cuidado con la monja!’, me agarran para el leseo“, reconoció entre risas el afectado.

Desde Carabineros, mientras tanto, llamaron a la población a dar cualquier información que sirva para atrapar a este imaginativo ladrón.