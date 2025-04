La ministra de Vivienda de Uruguay reconoció que no pagó los impuestos que le correspondían por su casa

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay, Cecilia Cairo, durante un acto del MPP (Prensa Cairo)

El gobierno de Yamandú Orsi recibió su primer golpe este martes, en plena semana de Turismo. El programa radial La Pecera (Azul FM) informó que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, no tiene regularizada la casa donde vive y nunca pagó la contribución inmobiliaria que corresponde. En declaraciones a ese programa, la propia ministra reconoció que no hizo esos pagos y lo definió como uno de los “pendientes” de su vida.

La difusión del informe generó repercusiones inmediatas. Desde la oposición comenzaron a pedir la renuncia de la ministra o, en su defecto, anunciaron una interpelación al Parlamento. Mientras el caso comenzaba a crecer a nivel mediático, Cairo estaba recorriendo asentamientos y su equipo de prensa convocaba a los medios a la casa de la ministra, donde daría algunas explicaciones.

Cairo es una dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio liderado históricamente por el ex presidente José Mujica. Su casa está ubicada en el barrio Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo.

La casa de Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda de Uruguay cuestionada por no pagar los impuestos que le corresponden (@EPreve)

El informe periodístico detalló que el terreno en el que vive desde 1994 está registrado como un baldío ante la Dirección Nacional de Catastro. Se trata de un predio de 1.538 metros cuadrados, en el que vive junto a varios integrantes de su familia.

En los registros públicos se indica que el terreno no tiene ninguna identificación, cuando hay varias casas edificadas. Es decir, Cairo y su familia nunca comunicaron las obras que se hicieron en el lugar con el paso de los años. Por lo tanto, tampoco pagó los impuestos que le correspondían.

Al dar las explicaciones en el programa radial, Cairo recordó que llegó a vivir a esa zona después de años en Europa. Su retorno al país se dio en 1994 y su casa había sido rematada. Entonces, su padre le dio el terreno actual, en el que estaba edificado un galpón. “Hice mi casa y mis hijos hicieron la suya. Vivimos todos acá. Es verdad: nunca regularicé”, reconoció la ministra de Vivienda.

La ministra de Vivienda de Uruguay, Cecilia Cairo (Prensa Cairo)

Consultada sobre si había una contradicción entre ser ministra de Vivienda y no tener regularizada la casa, la funcionaria respondió: “Soy ministra hace un mes. Hice de todo para ganarme la vida. Pienso hacerlo en algún momento, por supuesto. Te estoy contando mi vida. Vine para acá, de un galpón hice mi casa, mis hijos fueron creciendo, uno se casó y tuvo un hijo, construyó al lado. Todo con nuestras propias manos”.

Cairo debe, entre otros, el Impuesto a Primaria (que grava los inmuebles para financiar inversiones de la educación pública). Según La Pecera, solo lo abonó dos veces en 2010, por un total de 89 pesos uruguayos.

Por la tarde, Cairo convocó a los medios a su casa e informó que va a pagar la deuda que tiene. “No me voy a quedar con nada, voy a pagar. No cometí ningún delito. Tengo una deuda que voy a pagar. Pido disculpas porque me equivoqué”, dijo. “Como ministra tengo que regularizar esto y los compañeros están en eso. Me consiguieron arquitectos y hay una red de gente que me quiere. No sé si tengo que sacar un préstamo porque no sé cuánto es”, comentó.

La ministra de Vivienda de Vivienda de Uruguay, Cecilia Cairo (Prensa Cairo)

Los dirigentes del MPP la respaldaron, destacaron su origen humilde y señalaron que su situación es la de muchos uruguayos.

“Cecilia es una militante incansable, que asumió en el Ministerio de Vivienda con el objetivo de que todos nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna. Hoy explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal. Para nosotros la ética debe ser un pilar fundamental de nuestro accionar; reconocer un error y corregirlo habla de ello”, dice un posteo de su sector político.

Mientras tanto, Cairo recibe críticas de la oposición, que pidió su renuncia y la convocará al Parlamento para que dé explicaciones.