La “nueva derecha” chilena acordó un pacto parlamentario con miras a las elecciones de noviembre próximo

El republicano José Antonio Kast aprovechó de lanzar sus dardos a Chile Vamos.

Algunos la llaman la “nueva derecha chilena”, otros prefieren la “derecha a la derecha de la derecha” -como en España- y los más se refieren a ellos simplemente como la ultraderecha. Nombres más, nombres menos, lo cierto es que el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano formalizaron este lunes un preacuerdo parlamentario con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre próximo, a fin de alzarse como una alternativa al bloque Chile Vamos (RN+UDI), la “derecha tradicional” chilena.

Cabe recordar que tanto el líder republicano, José Antonio Kast, como el libertario Johannes Kaiser ya dijeron que irán directo a la primera vuelta presidencial, sepultando hasta ahora las aspiraciones de Chile Vamos y su carta, Evelyn Matthei, de hacer primarias amplias en la derecha chilena y llevar un solo candidato.

Tocante al hecho de que tres partidos lleven dos abanderados presidenciales pero solo una lista parlamentaria, Kaiser sostuvo que “en Chile ya existe la experiencia de haber ido en una lista parlamentaria y dos candidaturas presidenciales, eso lo hizo Chile Vamos en la elección que fue el señor Lavín, con el ex presidente Piñera. Creemos que jugando un partido limpio, sin ensuciar la pelota, podemos terminar incluso fortaleciendo nuestra lista parlamentaria común”, sostuvo en un punto de prensa una vez terminada la cita.

Kast, por su parte, quien llevó la batuta de la conferencia, señaló que “no hemos venido a plantearle uno al otro que llevemos una sola candidatura (…) A mí también me tocó vivir una lista parlamentaria con dos candidatos presidenciales, se puede hacer. Nosotros tenemos un respeto mutuo, nos conocemos hace bastante tiempo como para saber que nuestro adversario está al frente, no al lado”, agregó.

Y a renglón seguido lanzó sus dardos: “Nos han llamado a una unidad desde la candidatura de Chile Vamos que yo creo que actúa en parte desde el nerviosismo. Porque si miramos cualquier encuesta al día de hoy entre Johannes y yo superamos a la candidatura de Chile Vamos”, aseguró.

“No hay problema en llegar a la primera vuelta y que en segunda vuelta quien pase y que sea de oposición al actual gobierno reciba el respaldo de aquellos que no lleguen a la segunda vuelta. Eso es lo fundamental”, cerró.

En paralelo, la expresidenta Michelle Bachelet se citó con las cartas presidenciales de los partidos oficialistas y les pidió “buena onda” en primarias.

Bachelet y candidatos oficialistas

En paralelo, la expresidenta Michelle Bachelet (PS) se reunió a la misma hora con los candidatos del oficialismo que si irán a primarias, a quienes pidió “unidad”, “respeto” y “buena onda” en la contienda electoral.

A la cita en la Fundación Horizonte Ciudadano asistieron Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS), Jeannette Jara (PC), Vlado Mirosevic (PL) y Paulina Vodanovic (PS), quien hasta último minuto trató de convencer a Bachelet de presentarse a un tercer periodo presidencial.

A la salida, la exmandataria valoró que todos vayan a primarias, puesto que “si somos capaces de tener un proyecto común, también somos capaces de asegurar gobernabilidad en un próximo gobierno. Y creo que son todos elementos que a los ciudadanos del país les importa”, indicó.

“El espíritu de la reunión era de decir: aquí nosotros tenemos algunas diferencias, pero también tenemos muchas cosas en común en términos de un proyecto país. Entonces, yo soy una convencida que estas primarias se van a hacer en ese nivel de respeto”, complementó.

Respecto al espíritu de estas primarias, Bachelet agregó que “no sé si la palabra buena onda suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso para la ciudadanía. La ciudadanía quiere ver a los candidatos hablar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo en el sentido de lo que ellos representan (...) pero a la vez con respeto y mirando a un sentido de unidad que el país necesita”, remató.

El único ausente fue el abanderado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien aunque fue invitado, ya dijo que no está dispuesto para ir a unas primarias con el Partido Comunista y el Frente Amplio.