Ricardo Martinelli seguirá como asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que el régimen de Ortega se negara a recibirlo, pese al salvoconducto (Europa Press)

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli seguirá como asilado en la Embajada de Nicaragua en el país luego de que una serie de quejas y condiciones del régimen de Daniel Ortega frustraran su intento de salida por medio de un salvoconducto.

El pasado 27 de marzo, la Cancillería panameña anunció de manera sorpresiva que había accedido a brindar esta garantía de salida segura del país al ex funcionario, quien fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales y lleva más de 450 días recluido en la sede diplomática.

La medida tenía una vigencia inicial de cuatro días, aunque luego se extendió por 72 horas más, en un intento por facilitar los arreglos.

Sin embargo, nada de ello tuvo efecto ya que a la medianoche del jueves expiró el plazo y el salvoconducto quedó sin efecto, dejando a Martinelli nuevamente bajo “el reconocimiento del asilo diplomático” que ya le había sido concedido.

“Como consecuencia de la falta de respuesta, a pesar de que se envió por canales formales toda la documentación solicitada por el Gobierno de la República de Nicaragua, el salvoconducto ha llegado a su término de vencimiento”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Al cumplirse el plazo otorgado, Panamá denunció la falta de cooperación del régimen de Nicaragua, que impidió la ejecución del salvoconducto (REUTERS)

La razón de ello fue que, tras la conferencia de prensa del Ministro de Exteriores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una serie de quejas y exigencias que impidieron la ejecución de la medida.

Precisamente, la Copresidenta pidió que se aclarase una posible alerta roja de Interpol -que las autoridades panameñas sostienen que no existe por improcedente- y acusó al presidente José Raúl Mulino de estar teniendo una “trampa” a Martinelli, algo que el propio asilado respaldó.

“Era una vil trampa, la que me estaban tratando de hacer. Por un lado, me estaban dando una supuesta salida y, por otro, me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar (...) lo que querían hacer era matarme”, dijo el ex Presidente en un video en el que reconoció que había deliberado durante horas si aceptar o no el salvoconducto y agradeció a Nicaragua por el asilo.

Asimismo, Murillo aprovechó esta instancia para recriminar a Panamá la falta de apoyo en el órgano de integración regional SICA, así como las “difamaciones” de su Administración.

Las objeciones del régimen fueron consideradas un chantaje hacia Panamá (AP)

“El Gobierno de Panamá, además, se ha caracterizado, desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros países, el derecho de Nicaragua al asiento que nos corresponde legítimamente en la Secretaría General del SICA”, sostuvo en un comunicado en el que hacía referencia al rechazo de varios países a su ex canciller Denis Moncada para el cargo de secretario general del organismo, vacante desde noviembre de 2023.

Esto último, sin embargo, fue considerado parte de un “chantaje” por parte de Managua y repudiado por la oposición, que destacó que “es imperativo recordar el noble y constante compromiso de Panamá en la promoción de la democracia y la paz en Nicaragua”.

(Con información de EFE)