El presidente de Ecuador lanzó programas de apoyo económico para los afectados por las lluvias a horas del inicio de campaña electoral (Rodrigo BUENDIA/AFP)

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, emitió el sábado tres decretos con el fin de ofrecer ayudas económicas a distintos sectores de la población en medio de una crisis económica y de emergencia provocada por las lluvias.

Estas medidas se anunciaron a pocas horas del inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 13 de abril, en las que Noboa competirá contra Luisa González, la candidata del correísmo.

Según el presidente, estas iniciativas tienen como objetivo apoyar a los ciudadanos más vulnerables, reactivar la economía y aliviar la difícil situación de los afectados por las lluvias en diversas regiones del país.

El primer decreto promulgado por Noboa tiene como base la creación del “Programa incentivo emprende”, un proyecto destinado a proporcionar financiamiento y apoyo a la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Este programa está compuesto por tres componentes específicos: el primero de ellos consiste en un crédito para impulsar emprendimientos, que se entregará en forma de un anticipo de entre 12 y 24 meses del valor mensual del bono de desarrollo humano. Actualmente, este bono es de 55 dólares (50,6 euros), lo que permitirá a los beneficiarios contar con un apoyo financiero para fortalecer sus iniciativas empresariales.

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, emitió el sábado tres decretos con el fin de ofrecer ayudas económicas a distintos sectores de la población en medio de una crisis económica y de emergencia provocada por las lluvias (EP)

El segundo componente de este programa está dirigido a los microempresarios y otros actores de la economía popular y solidaria que se han visto afectados por las lluvias. A estos emprendedores se les otorgará un incentivo económico de 1.000 dólares (920 euros), con el fin de promover la continuidad de sus actividades productivas y ayudarles a superar las pérdidas ocasionadas por los fenómenos climáticos.

El tercer componente está enfocado en la reactivación inmediata de los usuarios que han sido excluidos de la entrega de los bonos de protección social, asegurando que aquellos que no recibieron ayudas anteriormente puedan acceder a este tipo de apoyo.

En el segundo decreto, Noboa formalizó el mecanismo “Ecuatorianos en acción”, una iniciativa destinada a las personas entre 30 y 64 años que residan en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. Estas provincias han sido declaradas en emergencia debido a las intensas lluvias que desde inicio de año han afectado a más de 115.000 personas.

A través de este programa, se entregarán 800 dólares (736 euros) en dos pagos a los ciudadanos que se inscriban en una página web y realicen actividades vinculadas a la superación de la emergencia regional. Los beneficiarios no deben ser ya beneficiarios de otros bonos, no deben tener antecedentes penales y no deben estar registrados en el sistema de seguridad social, entre otros requisitos.

Por otro lado, el tercer decreto aprobado por Noboa autoriza a la empresa estatal Petroecuador a indemnizar a las personas afectadas por el derrame de crudo de grandes dimensiones ocurrido el 13 de marzo, debido a una rotura en el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) en la provincia de Esmeraldas.

Una gasolinera de la petrolera estatal ecuatoriana, Petroecuador, se muestra en la imagen, en Quito, Ecuador, el 21 de junio de 2024. REUTERS/Karen Toro

Este derrame provocó graves daños ambientales y afectó a muchas familias en la región. En respuesta a la crisis, el gobierno ha decidido entregar a cada familia afectada una indemnización equivalente a un salario básico unificado, que actualmente es de 470 dólares (432 euros), con el fin de mitigar las pérdidas sufridas por los habitantes de la zona.

Estas ayudas económicas se suman a otras medidas ya anunciadas por Noboa en las últimas semanas, las cuales buscan paliar los efectos de las lluvias y las dificultades económicas que enfrentan muchos ecuatorianos. Entre estas medidas se incluyen la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares (9.200 euros) en el banco estatal BanEcuador y la compensación de hasta 180 kilovatios de consumo eléctrico para aquellos ciudadanos que vivan en las ocho provincias que han sido declaradas en emergencia debido a las lluvias.

Comienza la campaña electoral

La campaña electoral para la segunda vuelta presidencial en Ecuador se llevará a cabo entre el 23 de marzo y el 10 de abril, con la votación programada para el 13 de abril.

Luisa González, la candidata del correísmo (REUTERS/David Diaz Arcos)

En esta segunda vuelta, Daniel Noboa se enfrentará nuevamente a Luisa González, la candidata del correísmo, quien en caso de ganar se convertiría en la primera mujer en la historia de Ecuador en alcanzar la presidencia del país.

Esta contienda electoral es crucial, ya que decidirá si Noboa logra su reelección y un mandato completo desde 2025 hasta 2029 o si el correísmo, bajo la dirección de González, retoma el poder después de su salida en 2017.

En total, más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para elegir entre la continuidad de la presidencia de Noboa o el retorno al poder del correísmo a través de Luisa González.

(Con información de EFE)