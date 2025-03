Quién es el misterioso lobista chino que podría hacer caer a la presidenta de la Cámara de Diputados chilena

La legisladora comunista arriesga desafuero y ahora también se investigan los aportes a sus campañas.

En un polémico operativo, la policía allanó el pasado lunes 3 de marzo la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados chilena, Karol Cariola (PC), el mismo día en que dio a luz a su hijo Borja, apuntada por los delitos de tráfico de influencias tras haberle pedido en 2022 ayuda para un “amigo” empresario chino a su compañera de partido, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

El allanamiento, a decir verdad, fue criticado por moros y cristianos y algunos incluso acusaron violencia obstétrica y de género. Pero dos días después T13 publicó los mensajes entre ambas en los cuales la parlamentaria, saltándose olímpicamente la Ley del Lobby que obliga a transparentar este tipo de conversaciones, le solicita a la exedil interceder para renovar la licencia de alcohol de un local llamado China Mart, a petición de su amigo Emilio Yang, un enigmático lobista chino.

18 de enero de 2022

CARIOLA: -Hola mejor alcaldesa de Chile -Cómo estás??

HASSLER: -Bieen y tú querida

CARIOLA: -(...) tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así. -Les quitarán la patente, que sólo requería renovación. -(Envía rut de la empresa y número de rol de la patente) -Estos son los datos de la empresa, tú crees que se pueda hacer algo? Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?

HASSLER: -Voy a averiguar de q se trata y te comento.

CARIOLA: -Quedo atentaaaa.

Irací Hassler y Karol Cariola son compañeras de partido y la pareja de la primera, Juan Urra, es el jefe de gabinete de la diputada.

19 de enero de 2022

HASSLER: MENSAJE REENVIADO -La patente de alcohol Depósito de bebidas alcohólicas, en el Sistema de Patentes, aparece vigente y al día. Pero en el sistema de pagos, figura sin pago el segundo semestre. En cuyo caso debería estar Anulado o al menos bloqueada. Como información adicional, Inspección General (de mi Dirección) ha formulado 4 denuncias por expendio de bebidas alcohólicas sin patente, además Carabineros ha efectuado decomiso de alcohol en el lugar. -Karito hasta acá va el reporte. Veré q alguien hable con ellos pq falta su pago, a ver si aun se puede resolver. No se pq no habrán pagado -Mándame el nro de la persona para q vean su situación.

CARIOLA: -Gracias Ira!! -Ojalá lo puedan ayudar.

Cabe destacar que ambas mantienen una relación cercana, pues amén de ser compañeras de partido, la pareja de Hassler, Juan Urra, es el jefe de gabinete de la diputada Cariola. Y aunque la patente de alcoholes en cuestión finalmente no fue renovada -con el voto a favor de Hassler-, la polémica ya estaba instalada.

Yang es un lobista que representa a varias empresas chinas ante el Congreso chileno.

¿Quién es Emilio Yang?

Según reza una nota de Emol, Emilio Yang fungiría como lobista del mall China Mart -aunque no aparece como uno de sus socios-, ubicado en la comuna capitalina de Estación Central, centro neurálgico de la comunidad china.

La empresa importa y exporta alimentos y vende al por mayor y menor bebidas alcohólicas y no alcohólicas, carnes, frutas y verduras, ropa, aparatos electrónicos y toda la baratija que se puede encontrar en estos malls chinos cada vez más grandes.

Constituida en junio de 2020 ante el Registro de Empresas y Sociedades, sus primeros problemas aparecieron en 2023, luego de que la oficina de salud de la Región Metropolitana lo clausurara debido a denuncias por vender carne de pato, tortuga y otros productos sin descripción en español ni rotulado.

De igual forma, el local sigue abierto.

De acuerdo a un reportaje de Ex-Ante, Yang es también uno de los principales lobistas de varias empresas chinas ante el Congreso chileno y es conocido de varios parlamentarios, con algunos de los cuales viajó hasta Beijing oficiando de traductor y guía.

En octubre de 2023, por ejemplo, estuvo en una reunión entre legisladores chilenos, el embajador de China y el Gerente de la empresa Huawei en Chile, Antonio Zou.

El sitio de investigación periodística CIPER reveló además que Bo Yang –su verdadero nombre-, armó dos empresas junto al diputado Andrés Jouannet (presidente de Amarillos) las que nunca fueron declaradas por el parlamentario.

Ambos son socios del abogado Harold Correa, militante PPD, quien fue jefe de gabinete de la actual candidata presidencial, Carolina Tohá, cuando era alcaldesa de Santiago.

Cariola llegó con su hijo en brazos al Congreso para sortear una moción de censura.

La moción de censura y el contrato de arriendo

El martes 11, Cariola sorteó con éxito en el Congreso una moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano que buscaba sacarla de la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados, la que finalmente fue rechazada por 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención.

​Ése día, con su hijo de una semana en brazos, sostuvo que “quienes presentaron esta censura quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo, en base a un informe desprolijo, con acusaciones falsas, con errores evidentes”, aseguró.

Sin embargo, ese mismo día una nota de La Tercera reveló que el departamento que Cariola arrendaba en la comuna santiaguina de Providencia pertenecía a otro ciudadano chino de nombre Hong Chen, aunque el pago lo hacía a una sociedad de Emilio “Bo” Yang llamada“Fanático X Coo Limitada”, quien fungiría como representante de su compatriota y cobraría una comisión por dicho servicio.

Ello, puesto que Cheng aparece en al menos tres causas por contrabando de especies que van desde miras telescópicas de rifles hasta dagas, de las que no quiso hablar con La Tercera aduciendo no entender correctamente el castellano.

De igual manera, la diputada dejó el departamento ipso facto.

Hong Chen es el dueño del departamento que arrendaba Cariola, aunque ésta le pagaba a Yang.

La audiencia

El jueves recién pasado el fiscal que lleva la investigación, Patricio Cooper, confirmó en la primera audiencia de la causa que la diputada Cariola está en calidad de imputada y no descartó pedir su desafuero.

“Yo le efectué una entrada y registro al domicilio, le incauté el notebook y el celular, y desde el punto de vista legal, todos sabemos que es imputada. No podría ser de otra forma", señaló.

El persecutor también detalló que pidió al Servicio Electoral (Servel) información sobre los aportes a las campañas parlamentarias de Cariola. “No puedo dar ninguna respuesta más, porque son todas diligencias en curso”, aseveró.

Tocante a las críticas por el allanamiento el día que nació el hijo de la diputada, el persecutor se excusó aduciendo que “no tenía ninguna información sobre que esa madrugada iba a estar teniendo a su bebé la diputada. Tendría que ser realmente una persona muy infeliz para enviar a la policía ese día”.

El fiscal a cargo de la investigación no descartó pedir su desafuero.

Por su parte, la diputada se defendió mediante sus redes sociales:

“Hoy tuvimos la primera audiencia del procedimiento judicial que estamos enfrentando. Dentro de este se reafirmará mi total inocencia y apego irrestricto a la ley (...) Estamos frente a una campaña de desprestigio y asesinato de imagen pública, la cual tiene características comunicacionales y políticas. Haré frente como corresponde a cada una de ellas”.

Finalmente, aclaró su relación con ambos empresarios chinos asegurando que “Emilio Yang nunca ha hecho aportes a ninguna de mis campañas, es más, al señor Yang lo conocí posterior a ser electa en el último proceso electoral parlamentario. Lo conocí en el marco de mi presidencia del grupo parlamentario de amistad Chile/China, debido a que el Sr Yang es representante de una organización gremial de ciudadanos chinos que realizan inversiones y dan trabajo en nuestro país”, detalló.

En cuanto al departamento propiedad de Cheng, explicó que preguntó por viviendas para arrendar “a varias personas y corredoras, y entre ellas el Sr Yang, quien me señala que habría disponible un departamento, el cual pago de mi bolsillo, a valor de mercado, hecho demostrado por nuestra defensa y despejado para el tribunal”.

“Respecto del dueño del departamento, no tengo mayores antecedentes debido a que la intermediación inmobiliaria se realizó a través de Emilio Yang”, remató.

Para peor, la noche del viernes La Tercera filtró otra conversación entre Cariola y Hassler en el contexto de los polémicos indultos a 12 personas condenadas por hechos ocurridos durante el estallido social, en los que tilda al Gobierno de Gabriel Boric como “lo peor que nos ha pasado” y se refirió al propio presidente como “una mierda de ser humano”.

El mandatario salió de inmediato a poner paños fríos y sostuvo mediante su cuenta de X “en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural (...) Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza”, cerró, enviando un abrazo a ambas.

Así las cosas, la pista se viene pesada para la parlamentaria, mientras la investigación sigue su curso.