Tres infanticidios en menos de una semana causan conmoción en Bolivia

(Foto: especial)

El asesinato de tres menores de edad entre el 1 y el 5 de marzo en Bolivia causaron conmoción en la población. Se trata de una niña de dos años, otra de uno y un menor de cuatro. Dos fueron en Santa Cruz y el tercero en un municipio rural de La Paz.

El primer infanticidio ocurrió la noche del sábado en la localidad de Warnes, cuando llegó a un centro de salud un joven de 19 años con una niña de dos años que ya no tenía signos vitales y presentaba marcas de golpes en la cabeza y el cuerpo. El joven, identificado como Iver S.V. era el padrastro de la menor a la que presuntamente golpeó hasta dejarla sin vida. Tras ver que la niña no se movía intentó reanimarla y la trasladó hasta el centro médico.

El fiscal Luis Alba indicó que murió por golpes “con objetos contusos” y que el acusado fue aprehendido en dependencias policiales. La Fiscalía solicita la pena máxima de 30 años en su contra.

El segundo caso ocurrió en el populoso barrio del Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra la noche del lunes. Una niña de un año perdió la vida luego de ser golpeada y violada por un sujeto de 16 años. Según las investigaciones, los principales sospechosos son la madre biológica de la víctima, identificada como Gina O.Z. de 25 años de edad, quien habría intentado encubrir a su novio, Osman J.D.O. de 16 años, que se presume sería el principal autor del asesinato, según publica el diario El Deber.

Protesta contra la violencia a menores de edad. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

El informe de la Policía señala que la menor fue traslada al Hospital Municipal del Plan Tres Mil pero que ingresó ya sin vida y con visibles signos de violencia en compañía de su madre. Minutos después, uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron hasta iniciar la investigación.

El fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, informó que inicialmente la madre de la víctima intentó hacer creer que por accidente aplastó a la niña cuando le daba de lactar pero luego confesó que la había dejado al cuidado de su novio. La autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), reveló que la menor fue víctima de agresiones sexuales y que la causa de la muerte fue por múltiples lesiones, lo que evidencia el delito de infanticidio.

El tercer caso ocurrió en la localidad de Caranavi en La Paz, el pasado miércoles. Un niño de cuatro años llegó a un centro de salud sin signos vitales a las 21:40. El médico que lo atendió informó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que el cuerpo del menor de edad mostraba signos de violencia, lo que derivó en la aprehensión del principal sospechoso, su padrastro de 27 años. Según las investigaciones, el hombre lo golpeó en la región abdominal y le causó lesiones internas que le provocaron la muerte. Aparentemente el joven estaba al cuidado del menor porque su madre estaba en un centro de salud en La Paz tras haber dado a luz.

La Felcc investiga los casos de infanticidio ocurridos en los últimos días en Bolivia.

Estos cuatro infanticidios no son hechos aislados. Según el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas en 2024 murieron 38 niños por asfixia o golpes principalmente de quienes debían cuidarlos. La cifra de infanticidios, que desde 2020 venía bajando volvió a subir el año pasado. Según el informe, el 67% de los asesinos son parte del entorno familiar siendo el padre el primer victimario (29%).

La proximidad de los cuatro infanticidios provocó indignación en la población e hizo que la responsabilidad del Estado frente a la crianza se ponga sobre la mesa de debate.

“No puede ser que todos los días seamos testigos a nivel complicidad, de las barbaridades que les pasan a los menores y que no haya presupuesto para evitar esto. Si ellos son el futuro, no podemos seguir sin la existencia de guarderías públicas, no se puede seguir sin posibilidades reales de dejar a un bebé en centro de acogida de la forma más digna posible. No puede ser que si la legislación, que obliga a continuar con embarazos no deseados, no contemple un Estado que acompañe esta tortura”, escribió la politóloga Susana Bejarano en su cuenta de Facebook.