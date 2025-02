Un diputado chileno fue acusado de violación por su expareja

Durán dijo que su denunciante le pidió dinero cuando le aclaró que su relación sentimental no se reanudaría.

En el ojo del huracán se encuentra el diputado Jorge Durán (RN), quien fue acusado este martes de maltrato, abuso sexual y violación por su expareja, Macarena Villablanca, tras recibir una denuncia por robo y extorsión hecha por el propio parlamentario, hechos presuntamente ocurridos el sábado recién pasado en la comuna santiaguina de Colina.

Mediante un comunicado de prensa, Durán sostuvo que “el pasado viernes, durante una celebración en mi hogar, mi expareja participó voluntariamente en la reunión junto a otros invitados. Esa noche, ambos compartimos un momento íntimo de manera consensuada. Al día siguiente, en presencia de testigos, compartimos el desayuno y el almuerzo, manteniendo una convivencia cordial".

Según el legislador, luego de eso y “al aclarar que nuestra relación sentimental no se reanudaría, mi expareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado. Ante esta situación de extorsión y tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros. Las autoridades acudieron a mi domicilio, donde se recopilaron los antecedentes pertinentes", aseguró.

“Para mi sorpresa, posteriormente a mi denuncia, mi expareja presentó una denuncia en mi contra por abuso, lo que ha generado una situación completamente alejada de la realidad y ha afectado significativamente mi imagen pública", remató el militante de Renovación Nacional.

La denunciante aseguró que Durán le debe dinero por su trabajo llevándole las redes sociales.

La versión de la denunciante

En un punto de prensa, Macarena Villablanca dio su versión de los hechos y negó tajantemente haber intentado extorsionar al legislador. “Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones que están arriba de sus redes sociales”, dijo en su defensa.

“Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo (...) Yo tengo los medios de prueba de que yo sí trabajé y que sí me debía plata”, indicó.

Según la mujer, “yo no denuncié antes porque tenía miedo, porque él me tenía super amenazada y desde antes de que pasara esto. Él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal”.

“Jorge me tenía amenazada con que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces“, acusó la denunciante.

Villablanca señaló además que en más de un oportunidad el legislador fue agresivo con ella. “Él tenía actitudes violentas, pero eran casuales. O sea, él también está con un tratamiento de psiquiatra, está con medicamentos, estaba con una depresión declarada la cual se estaba tratando, pero a la vez estaba bebiendo alcohol y eso es contraproducente para su tratamiento”, complementó.

Tocante a la denuncia que interpuso por maltrato, abuso sexual y violación, la mujer detalló que “él mencionó que había sido bajo consentimiento, pero en la conversación, que se las puedo hacer llegar, me dice ‘yo estoy full tomando, estoy acá en la piscina’. Si estaba ebrio, ¿cómo va a saber o va a poder discernir si yo le di o no le di mi consentimiento?“, argumentó.

“Independiente que el peritaje sexual salga o no salga, al menos esto salió a la luz. No es primera vez que él incurre en abuso”, remató.

La ministra Carolina Tohá calificó el hecho de "grave".

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar y desde el gobierno, la ministra de Interior, Carolina Tohá, señaló que “nadie en Chile puede poner en discusión que una acusación de violación es algo grave, en cualquier caso, porque hay una persona, en este caso una mujer, que ha sido vulnerada”.

La autoridad agregó que “si la persona acusada además tiene un rol de autoridad, esto es aún más grave”.

En paralelo, desde Renovación Nacional informaron que el caso ya fue derivado a su Tribunal Supremo y todo apunta a que la continuidad de Durán en dicho partido pende de un hilo.

Así lo señaló en conversación con el matinal Mucho Gusto la diputada Ximena Ossandón, quien manifestó que “cuando hacemos comisiones investigadoras, cuando hacemos sesiones especiales, él jamás firma las cosas de la bancada, tema que a nosotros nos tiene bastante molestos“.