La principal hipótesis del accidente en el que un avión cayó sobre una avenida de San Pablo en Brasil

El momento del accidente de avión en San Pablo

Una posible falla en el motor es la principal hipótesis que investigan las autoridades tras el accidente de un King Air F90 ocurrido el viernes en Barra Funda, zona oeste de San Pablo, que dejó dos muertos y seis heridos.

Según información del Cuarto Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Seripa IV), junto con la Policía Civil y la Policía Federal, la aeronave había sido sometida a mantenimiento una semana antes del siniestro por una falla en el sistema de RPM de uno de sus motores. Este sistema es clave para el rendimiento y el despegue, ya que monitorea la velocidad de rotación del motor.

El avión cayó sobre una concurrida avenida de San Pablo (REUTERS/Tuane Fernandes)

El avión despegó del Aeropuerto Campo de Marte con destino a Porto Alegre (RS), pero minutos después se precipitó en la Avenida Marquês de São Vicente, impactando un ómnibus y generando una explosión.

La tragedia causó la muerte del abogado Márcio Louzada Carpena, propietario de la aeronave, y del piloto Gustavo Medeiros, ambos de Rio Grande do Sul. Seis pasajeros del ómnibus resultaron heridos, aunque ninguno en estado grave.

Una grabación de radio revela que el piloto del King Air F90 solicitó regresar de inmediato al aeropuerto antes del impacto. Según testigos, la avioneta intentó aterrizar de emergencia, pero no pudo hacerlo.

Cayó un avión sobre una avenida de San Pablo 4

Un testigo que estaba en el lugar dijo al medio G1 que, antes del accidente, vio que el avión se estrelló contra un árbol y comenzó a arrojar queroseno. “Agarró el árbol, agarró el cartel y comenzó a verter queroseno”, dijo el ingeniero João Lucas da Silva Amaral. “En el momento que tocó el suelo, explotó y corrimos”, acotó.

Pero además resulta impactante cómo se salvan del accidente una gran cantidad de vehículos. Algunos de ellos giran a la izquierda instantes antes de que la aeronave haga impacto, justo en un cruce donde el semáforo está en rojo para una nutrida cantidad de vehículos que esperan en la calle perpendicular.

El accidente dejó dos muertos y siete heridos (REUTERS/Tuane Fernandes)

Genival Dantas Arraes, otro testigo del accidente, contó: “Yo iba a tomar el acceso a la Avenida Sumaré e iba a tomar el regreso, cuando de repente el avión pasó por la avenida y yo solo vi todo volando y la bola de fuego. Explotó inmediatamente. Todo el mundo se quedó paralizado. El avión estaba arrancando palmeras y carteles. Pasó muy rápido”.

Este es el tercer accidente aéreo en el estado de San Pablo en lo que va del año, tras la caída de un bimotor en Ubatuba y un helicóptero en Caieiras, que en conjunto dejaron cinco víctimas fatales.

El King Air F90 es considerado un modelo de avión fácil de operar. En foros especializados, se señala que la mayoría de los accidentes registrados con esta aeronave han estado vinculados a errores humanos o condiciones climáticas adversas.

Francieli Pedrotti Rozales, esposa de Márcio Louzada Carpena, despidió al empresario en sus redes sociales (Instagram/Carpena)

“Qué dolor tan terrible perderte”

La esposa del abogado Márcio Louzada Carpena utilizó las redes sociales para despedirse del empresario de 49 años.

“Qué dolor tan horrible perderte... ¡la vida es muy injusta! Un hombre tan intenso, lleno de ganas de vivir, con grandes proyectos y sueños (...) Te amo mucho, ¡gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo! Nunca he sido tan feliz en toda mi vida y nunca me he sentido tan amado como a tu lado. Que Dios te acoja y te proteja allí, y me de fuerzas para seguir aquí”, escribió Francieli Pedrotti Rozales en Instagram.

Carpena realizó su primer viaje aéreo con su familia el 26 de diciembre, con destino a Uruguay. Había adquirido la aeronave el 11 de diciembre del año pasado. Residente de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, era padre de tres hijos: dos niñas y un niño.