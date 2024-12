Las nuevas pruebas que complican al ex futbolista chileno Jorge “Mago” Valdivia, imputado por dos delitos de violación

La benzodiazepina es un poderoso ansiolítico y sedante que la víctima asegura no haber tomado.

Negro se ve el panorama para Jorge Valdivia tras la decisión del jueves pasado de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar su arresto domiciliario nocturno y enviarlo de vuelta a cumplir prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua -donde ya estuvo por 13 días- imputado por dos delitos de violación.

Ello, porque este viernes la Fiscalía reveló que la primera denunciante dio positivo en un examen toxicológico por benzodiazepina, un poderoso ansiolítico y sedante que la mujer asegura no haber tomado, y planteó un verdadero “modus operandi” por parte del ex futbolista en ambos hechos ocurridos con solo dos días de diferencia.

Así lo confirmó la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, en conversación con ADN Radio: “Ya llegó un examen toxicológico que resultó positivo respecto de una sustancia, benzodiazepina”.

“Estamos ampliando los informes periciales para determinar los efectos de esta sustancia en combinación con el alcohol, considerando que las víctimas eran de contextura menuda”, agregó.

Cabe señalar que la mezcla de este medicamento con alcohol provoca una disminución de la actividad cerebral y una reducción de la función cognitiva y motora grave, disminuyendo la coordinación, el juicio y el tiempo de reacción, y dejando a la persona expuesta a accidentes de tráfico, caídas o sufrir violencia de terceras personas.

“Ambas víctimas señalan haber perdido totalmente la capacidad de resistir o responder. Es evidente que esto excede los efectos comunes del alcohol”, expuso la asesora legal, quien sostuvo también que existe un verdadero “modus operandi” por parte de Valdivia en dichos casos.

“Él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las dos. No existe una relación previa. No tienen amigos en comunes. Las víctimas no se conocen. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol, y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas”, argumentó.

Por ahora, solo “falta una ampliación del informe que nosotros vamos a solicitar. Que nos explique el perito cuáles son estas sustancias. Qué efectos producen en el cuerpo, y lo más importante, qué pasa con esta combinación”, cerró Valdés.

En paralelo, BBCL Investiga tuvo acceso a los mensajes que Valdivia envió a la segunda denunciante al día siguiente de su encuentro, los que darían por tierra con su versión de que la relación fue consentida.

“¿Todo bien entonces por lo de ayer? ¿Nada forzado? ¿O sientes que te obligué?”, reza el mensaje enviado el 18 de octubre.

Valdivia es acusado de violación por dos mujeres y los hechos ocurrieron con solo dos días de diferencia.

Primera denuncia

La primera víctima -quien se desempeña como tatuadora- declaró que los hechos ocurrieron la noche del 21 de octubre en la picantería peruana “Chicha en Ají”, donde ambos quedaron para conversar sobre un tatuaje que el ex mediocampista de creación, hoy de 41 años, quería hacerse. Comieron y bebieron dos piscos sour cada uno, confirmó el dueño del local.

Según las declaraciones de dos de los garzones, la joven llegó sola y pidió pisco sour. Valdivia arribó al rato, bebieron y comieron juntos, y en un momento ella perdió su iPad.

“Eran más de las 11 de la noche (...) y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra”, reza el testimonio, consignado por el matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión.

Finalmente, la garzona encontró el mentado dispositivo en el baño y “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, ‘gracias me salvaste la vida, me siento muy mareada’ y se retiró del restaurante”.

Sin embargo, en su testimonio la presunta víctima señaló que tras eso no recuerda absolutamente nada y que despertó en su propia cama, con signos de una resaca descomunal y dolor en el bajo vientre. Cuando llamó a Valdivia para preguntarle si habían tenido sexo, él se lo confirmó.

La defensa sostiene que ambos encuentros sexuales fueron consentidos.

Declaración de Valdivia

El matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión reveló la declaración completa de Valdivia sobre el primer delito que se le imputa.

“Quiero señalar que hace aproximadamente unos 10 días atrás me contacté con una tatuadora a través de Instagram, ya que había estado mirando sus publicaciones de los tatuajes y me gustaron sus diseños”.

“Desde que le escribí por el tatuaje empezamos a hablar seguido durante este periodo y ella me pidió que le enviara fotos de mi brazo para ver dónde ella me podía hacer el tatuaje, y el día viernes 18 de octubre, el día de mi cumpleaños, habíamos quedado de juntarnos en su estudio que está ubicado en su departamento, ya que ella tenía que medir el diámetro de mi brazo”, señaló el ex futbolista de la selección chilena.

Valdivia continuó: “Primero coordinamos para juntarnos a las 13:00 horas y ella me pidió que mejor nos juntáramos más tarde para atender a unos clientes. Una vez que salí de la radio ADN que está en Eliodoro Yáñez, me trasladé hasta su casa a las 16:30 horas. En ese momento sólo me midió el brazo, me tomé un vaso de agua y me fui”.

El testimonio prosigue con la cita en el restaurante ‘Chicha en Ají’ y la posterior ida al departamento de la chica.

“Estuve en el departamento un lapso corto, luego bajé al primer piso a revisar unos mensajes en el celular, luego volví a subir al dormitorio y ella ya estaba durmiendo. Me debo haber retirado del departamento alrededor de las 00:30 horas, ya que a las 01:00 de la madrugada yo ya estaba en mi casa revisando unos mensajes que me llegaron a esa hora. Cuando salí del edificio le pedí al conserje que me abriera el portón y me fui manejando a mi casa que queda más o menos cerca”, añadió Valdivia.

“El lunes en la mañana recibí unos mensajes de ella y no le pude contestar en el minuto, pero después la llamé por teléfono y me preguntó qué es lo que había pasado, me dijo que no se acordaba y que le dolía la cabeza”.

Mediante mensajes de texto, “ella (...) también se reía de la situación. Le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo”.

“También recuerdo que en una segunda oportunidad que hablamos por teléfono ella me habló del ex pololo que nos había visto desde el edificio de enfrente”.

“Quiero señalar que mientras estuvimos en el departamento no tomé nada, no fumé nada, ella tampoco consumió nada, por lo menos no consumió nada delante de mí. Todo fue muy rápido dentro de su casa”, dijo. “Mientras estuvimos en el departamento ella estaba consciente de la interacción sexual. Ella nunca estuvo forzada, nunca me empujó o me dijo que parara”.

Jorge Valdivia arriesga por ambos delitos una pena que va desde los 10 años y un día, hasta los 20 años.

Segunda denuncia

La noche del jueves 17 de octubre Jorge Valdivia y su hermano Claudio se fueron de ‘carrete’ con dos mujeres. Primero cenaron en el restaurante ‘El Toro’ y luego enfilaron al bar ‘Candelaria’, en la comuna santiaguina de Vitacura.

Ya de madrugada, los cuatro partieron al departamento del ex ‘10′ de La Roja, en Las Condes y un video del edificio en poder de la Fiscalía mostraría a ambas mujeres tomando el ascensor de vuelta a casa, en el que aparecería una de ellas semidesnuda.

La denunciante declaró que no encontró algunas de sus prendas de ropa y por ello, salió vestida solo con “un polerón”. Dicho testimonio ya está en conocimiento de la defensa de Valdivia y lo comprometería gravemente, puesto que da cuenta del posible maltrato que asegura haber recibido la mujer en el departamento.

También se espera la declaración de la otra acompañante, quien decidió no presentar ninguna querella, puesto que ya estuvo envuelta en un problema similar en el pasado y las diligencias judiciales en esa ocasión no llegaron a buen puerto.

Desde el Ministerio Público confirmaron que la presunta víctima se sometió a las pericias médicas de rigor en el Servicio Médico Legal (SML) y presenta al menos tres tipos de lesiones en el cuerpo, algunas en el cuello y otras en las rodillas. Dichas lesiones serían similares a las presentadas por la joven tatuadora que hizo la primera denuncia e implicaría un patrón, según sostienen los persecutores.

Debido a que en su relato la mujer dijo que sospecha haber sido drogada, también se le realizaron exámenes toxicológicos y el pasado 23 de octubre, el OS9 y el Labocar de Carabineros allanaron el departamento del ex Colo Colo.

Ese día, el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Francisco Lanas, explicó que se llevó a cabo el “levantamiento de evidencia biológica, elementos tecnológicos y fijación fotográfica, que nos permite ir corroborando las declaraciones de las víctimas en cuanto a las descripciones de lugares”.

También tomaron declaración a los trabajadores del edificio y algunos vecinos, y revisaron las cámaras de seguridad.

Según fuentes de La Tercera, esta denuncia es aún “más grave” que la primera interpuesta, primero porque las lesiones son mayores, y segundo porque se trata de una muchacha joven, aunque mayor de edad.

Cabe destacar que de comprobarse ambos delitos de violación, Jorge Valdivia arriesga una pena que va desde los 10 años y un día, hasta los 20 años.