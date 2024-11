Este es el nuevo ranking de los mejores 50 restaurantes de América Latina

1) Don Julio, Buenos Aires, Argentina. Casi todo lo que se puede encontrar en el menú del lugar proviene de la propia granja del restaurante, ubicada en las afueras de la provincia de Buenos Aires.

Río de Janeiro fue nuevamente la sede del evento “Latin America’s 50 Best Restaurants”, que regresó por segundo año consecutivo a Brasil. Desde su creación en 2013, este evento se consolida como una de las citas más importantes de la gastronomía mundial.

La entrega de premios fue en el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro. La lista de “Latin America’s 50 Best Restaurants”, como siempre, se elaboró a partir de los votos de un grupo selecto de expertos culinarios de la región, pertenecientes a la “Latin America’s 50 Best Restaurants Academy”. Danniella Camilo presentó el ranking ante los presentes.

2) Maido, Lima, Perú. El restaurante celebra sus 15 años con un menú Maido Experience que celebra el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de una serie de platos que incluyen varios snacks, el menú de degustación explora la cocina que fusiona Perú con Japón: piense en exquisitos nigiris y tiraditos, elaborados con la pesca más fresca del día.

La organización cuenta con una Academia formada por 300 expertos en gastronomía de América Latina, divididos en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica (Sur) y Brasil. Cada miembro emite diez votos basados en experiencias culinarias recientes, de los cuales al menos cuatro deben ser para restaurantes fuera de su país de origen, lo que asegura una perspectiva equilibrada y diversa. Una consultora independiente supervisó en este caso el proceso de votación para garantizar la transparencia y credibilidad de los resultados.

La ceremonia de premiación de “Latin America’s 50 Best Restaurants” no solo incluyó el anuncio de los 50 mejores restaurantes, sino también la entrega de varios premios especiales. El restaurante Lunario, de México, ganó el galardón Sustainable Restaurant Award por su compromiso y su enfoque holístico en torno a la sostenibilidad. En el rubro de la pastelería, el premio Latin America’s Best Pastry Chef Award fue para Camila Fiol, de Chile. El galardón Latin America’s Best Sommelier fue para Laura Hernández Espinosa, de Colombia. El Latin America’s Best Female Chef Award fue para Marsia Taha Mohamed, de Bolivia. El Woodford Reserve Icon Award fue para Harry Sasson, de Bogotá, Colombia.

3) El Chato, Bogotá, Colombia. Inspirado por los sabores de su país, el chef trabaja desde el principio con pequeños productores. Comprometido con la redefinición de los sabores locales, explora su país de manera habitual en busca de nuevos productos para incluir en los menús a la carta y degustación del lugar.

El programa de este año también presentó charlas culinarias denominadas “50BestTalks”, que tuvieron lugar el 25 de noviembre y se dedicaron a promover el debate sobre temas clave en la gastronomía. En las “50 Best Signature Sessions”, chefs destacados de ediciones anteriores colaboraron con restaurantes de Río de Janeiro, brindando una oportunidad para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre diferentes generaciones de cocineros.

Daniel Grave, director regional de 50 Best Restaurants y 50 Best Latam, explicó a Infobae que la relevancia de esta lista no solo es para América Latina, sino también a nivel global. “Es la lista de referencia más importante del mundo”, señaló, y precisó que incluye tanto los 50 mejores restaurantes de la región como una lista secundaria que abarca del puesto 51 al 100.

4) Kjolle, Lima, Perú. En el restaurant, el chef se esfuerza por preservar los sabores naturales. Sus platos muestran un alto nivel de investigación y pruebas, pero el producto siempre es reconocible y nunca está demasiado manipulado.

“Literalmente, tenemos 100 restaurantes que de alguna manera se visibilizan, se ponen en el radar”, puntualizó. La lista de los 50 Best no solo destaca por su prestigio, sino también por su integridad. Grave enfatizó que los restaurantes no se postulan para formar parte del ranking, ya que el proceso de selección es completamente transparente y auditado. “Es muy transparente y muy claro”, aseguró. Además, el jurado se renueva anualmente en un 25%, lo que garantiza la inclusión de nuevas perspectivas y opiniones.

William Drew, director de contenidos de “Latin America’s 50 Best Restaurants”, comentó sobre la energía y pasión de Río por la gastronomía: “Río verdaderamente encarna el espíritu latinoamericano”, destacó.

5) Boragó, Santiago, Chile. El menú, llamado Endémica, muestra la riqueza que Chile tiene para ofrecer. El restaurant está profundamente arraigado en la cultura mapuche. Inspirado por los cazadores-recolectores indígenas del sur de Chile y Argentina.

La lista

Don Julio, en Buenos Aires, Argentina

Maido, en Lima, Perú

El Chato, en Bogotá, Colombia

Kjolle, en Lima, Perú

Boragó, en Santiago, Chile

Celele, en Cartagena, Colombia

Lasai, en Río de Janeiro, Brasil

Mérito, en Lima, Perú

6) Celele, Cartagena, Colombia. Los comensales pueden elegir entre el menú a la carta, pero para vivir la experiencia completa, un menú de degustación de 10 platos explora todo lo que la costa caribeña tiene para ofrecer, acompañado de una selección de bebidas elaboradas con cervezas artesanales regionales, cócteles elaborados con frutas colombianas, licores fermentados y vinos.

Quintonil, en Ciudad de México

Leo, en Bogotá, Colombia

Nuema, en Quito, Ecuador

Alcalde, en Guadalajara, México

Mayta, en Lima, Perú

Maito, en Panamá

Casa do Porco, en São Paulo, Brasil

Tuju, en São Paulo, Brasil. El lugar también ganó el Gin Mare Art of Hospitality Award por su trabajo en torno a la hospitalidad.

7) Lasai, Río de Janeiro, Brasil. El menú degustación de 15 platos del lugar, que se nutre de dos huertas (una en Itahnangá, en la ciudad, y la otra a unas horas en coche, en el estado de Río de Janeiro), se centra en los mejores productos de temporada, en su mayoría orgánicos, combinados con los mariscos y las proteínas locales más frescos.

Fauna, Valle de Guadalupe, México

Gran Dabbang, en Buenos Aires, Argentina

Rafael, en Lima Perú. El lugar también ganó el Highest Climber Award, por el mayor ascenso en la lista.

Evvai, en São Paulo, Brasil

Oteque, en Río de Janeiro, Brasil

Sublime, en Guatemala. El lugar también recibió el Chef’s Choice Awards.

Villa Torél, Ensenada, México

Pujol, en Ciudad de México

8) Mérito, Lima, Perú. Combinando productos de su entorno con destellos y recuerdos de su país de origen, el chef Juan Luis Martínez une en Mérito las cocinas de Perú y su natal Venezuela.

Siwka, San José, Costa Rica

Nelita, en São Paulo, Brasil

Metzi, en São Paulo, Brasil

Cosme, en Lima, Perú

Mishiguene, en Buenos Aires, Argentina

La Mar, en Lima, Perú

El Preferido de Palermo, en Buenos Aires, Argentina

Arca, en Tulum, México

9) Quintonil, Ciudad de México. Centrado en ingredientes locales frescos y sabores y técnicas mexicanas tradicionales entrelazadas con preparaciones modernas, este restaurante se está convirtiendo rápidamente en un clásico.

Trescha, en Buenos Aires, Argentina. El lugar también ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista.

Niño Gordo, en Buenos Aires, Argentina

Maní, en São Paulo, Brasil

Huniik, en Mérida, México

Julia, en Buenos Aires, Argentina

Gustu, cerca de La Paz, Bolivia

Mercado 24, en Guatemala

Cantina del Tigre, en Panamá

10) Leo, Bogotá, Colombia. La experiencia del restaurant se presenta en forma de un menú degustación que recorre la biodiversidad del país, disponible en ocho o doce pasos. Los comensales son agasajados con los sabores del mar, la tierra y el suelo.

Lo de Tere, en Punta del Este, Uruguay

Manuel, en Barranquilla, Colombia

Máximo Bistrot, en Ciudad de México

Cordero, en Caracas, Venezuela

Humo Negro, en Bogotá, Colombia

Aramburu, en Buenos Aires, Argentina

Sud 777, en Ciudad de México

Rosetta, en Ciudad de México

Mil, en Moray, Perú

Kotori, en São Paulo, Brasil