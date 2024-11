Investigan en Uruguay la aparición de una aeronave quemada y sin tripulantes en departamento fronterizo con Brasil

Una avioneta fue encontrada quemada y sin tripulantes en el departamento de Treinta y Tres (Uruguay)

Una aeronave fue encontrada en llamas y sin tripulantes a bordo en la localidad de Vergara (departamento de Treinta y Tres, a 344 kilómetros de Montevideo). La avioneta tenía matrícula extranjera y era de origen civil y su aparición es todo una incógnita, aunque se lo vincula a hechos ilícitos. La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) inició una investigación para esclarecer en qué circunstancias se dio el accidente.

Fue el Centro Coordinador de Rescate de la FAU, ubicado en el barrio residencial de Carrasco en la capital uruguaya, el que activó los procedimientos de emergencia tras recibir la señal de una baliza activada en la zona de Vergara. Luego se informó al Centro de Operaciones Aéreas, que verificó la información con los “planes de vuelo vigentes”.

La Fuerza Aérea se comunicó con autoridades de Brasil, dado que el departamento en el que fue encontrada la aeronave es limítrofe con este país. Sin embargo, de estos contactos no surgió ninguna información adicional, según un comunicado del organismo.

Las condiciones meteorológicas en la zona no eran buenas en el momento en el que se recibió la alerta y la Policía debió salir a colaborar en la búsqueda. “Fue la Policía quien notificó posteriormente que se había detectado un incendio en la zona. Al llegar al sitio, ya pasado el mediodía, se constató que la aeronave se encontraba en llamas, sin tripulantes a bordo”, detalló la Fuerza Aérea.

El organismo inició una investigación que todavía está en curso para esclarecer cómo se dio el accidente.

La avioneta tenía dos motores y se había prendido fuego en la zona arrocera del departamento, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Una primera hipótesis que se manejó fue que la avioneta se había estrellado o incendiado en el campo, pero también existe la posibilidad de que haya aterrizado en la zona arrocera y luego tomó fuego.

Las autoridades no lograron ubicar al piloto.

La información que se maneja de forma extraoficial es que esta aeronave podría estar vinculada a hechos ilícitos.

Un accidente en marzo

Una avioneta se cayó en Marindia (Canelones, Uruguay) y los pilotos se salvaron por el paracaídas

Otro accidente con aeronaves se registró en Uruguay en el mes de marzo, aunque en este caso los pilotos realizaban una práctica cuando perdieron el control y quedaron en el medio de un monte. Fue en la zona de la playa de Marindia (en Canelones, a 40 kilómetros de Montevideo). Los dos tripulantes que viajaban en la aeronave se salvaron gracias al paracaídas y resultaron ilesos tras el accidente, informaron medios locales. L

a aeronave pertenecía a una escuela de aviación y estaba sobrevolando la zona en un vuelo de práctica. Fue un error humano el que ocasionó el accidente que provocó que el vehículo termine dentro de arbustos en la zona. Cuando el instructor del vuelo vio que la caída era inminente, recurrió al paracaídas, que permitió caer en una zona de bosques. La aeronave quedó en el aire, enganchada en la copa de los árboles.

“En un vuelo de instrucción, los pilotos perdieron el control por un momento de la aeronave. Como perdían altura con rapidez, se optó por usar el paracaídas balístico, que está diseñado para poder salvar a los ocupantes en los casos en que el avión queda fuera de control. Y eso fue lo que hizo”, explicó Pedro Otheguy, el dueño de la Aeronáutica Baron, tras el accidentes.

Tras el accidente, los tripulantes no pudieron identificar si se trató de una falla mecánica, aunque la información primaria indicaba que no. “Fue una desgracia con suerte”, dijo el alumno. “Fue muy rápido todo y la verdad es que no da para sentir nada. Desde que se bajó el ala hasta que estábamos en el piso fueron diez segundos”, agregó el aprendiz.