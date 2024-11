Escándalo de corrupción en Chile: se cierra el cerco sobre Andrés Chadwick, el heredero político de Sebastián Piñera

Chadwick declaró por casi tres horas como acusado en la arista “Grupo Patio”, que indaga las tratativas para destrabar permisos de construcción para este holding, propiedad de los hermanos Jalaff.

“Todos los caminos llevan a Chadwick”. La frase, lanzada por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quedó grabada a fuego en la opinión pública chilena y se cumplió finalmente el pasado lunes 18, cuando quien fuera ministro de Interior y hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera -que además era su primo-, declaró por casi tres horas en calidad de imputado en la arista Grupo Patio del Caso Audios, la trama de influencias que destapó su ahora ex mejor amigo, el influyente abogado Luis Hermosilla, que salpicó a ministros de la Corte Suprema, fiscales, empresarios y buena parte de la derecha chilena.

De la mano de Chadwick, Hermosilla se convirtió en el abogado más poderoso de los gobiernos de Piñera. Hoy está en prisión preventiva en el anexo carcelario Capitán Yáber -la cárcel para los delincuentes de “cuello y corbata”-, acusado de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios, y el cerco se cierra ahora sobre el ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el hombre que en febrero de este año, tras la trágica muerte de Piñera al capotar el helicóptero que pilotaba sobre el lago Ranco, estaba llamado a lograr el anhelado pacto amplio en la derecha chilena, al estilo de la extinta Concertación de izquierda.

Ocho meses después, la figura del otrora factótum de la derecha se había esfumado.

La debacle de Chadwick comenzó a mediados de septiembre, cuando tuvo que renunciar a su cargo de presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, a la que había arribado tras ser inhabilitado en un juicio político para ejercer cargos públicos por cinco años, por su responsabilidad en el manejo del estallido social en 2019.

Según él, su dimisión fue para abocarse a la querella que interpuso contra diez parlamentarios oficialistas por involucrarlo, precisamente, en el Caso Audios, en sus juicios políticos contra dos ministros de la Corte Suprema. En dichas acusaciones, su nombre aparecía casi siempre solo con sus iniciales ‘ACH’, mencionado en contubernios de Luis Hermosilla con los jueces del Máximo Tribunal, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco, los que le costaron finalmente el puesto a esta última.

“Buscan, sin duda, cancelar mi persona en el ámbito público”, dijo en esa oportunidad mediante un comunicado de prensa.

Sin embargo, su salida también se debió a una nota de El Mostrador que reveló que Marcela Cubillos, ex ministra de Educación de Piñera que finalmente perdió la elección a la alcaldía de la apetecida comuna santiaguina de Las Condes, percibió como académica en la Universidad San Sebastián durante cuatro años el exorbitante sueldo de $17 millones - más de USD 17 mil mensuales -, incluso estando largas temporadas en España, donde reside su esposo.

Un salario 21% más alto de lo que pagan en Harvard.

Debido a esto, la entidad fue acusada de ser caja pagadora de la derecha -pero sobre todo de la UDI-, con dineros públicos, puesto que aunque dicha casa de estudios es una institución privada, el 45,5% de sus ingresos el año pasado provino de recursos estatales como becas, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y fondos a los que cualquier universidad puede postular.

Para peor, según el reportaje que destapó la noticia, alrededor de 30 personeros ligados a la derecha que tuvieron cargos en los gobiernos de Piñera recalaron en la USS, una vez finalizadas sus labores en el gobierno. Muchos de ellos además aparecen en las tratativas del abogado Hermosilla, en las que Chadwick también es profusamente nombrado.

Antes de revelarse la arista “USS”, ya habían renunciado a la universidad el ex ministro de Bienes Nacionales de Sebastián Piñera, Felipe Ward -también imputado por su presunta participación en la arista “Grupo Patio -, y el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, profesor de Derecho, tras darse a conocer su relación con Hermosilla y que le había pedido trabajo a Chadwick en dicha casa de estudios, lo cual había negado.

En octubre, y no sin cierto alivio de su partido y toda la centroderecha -no así Republicanos, que tomó palco-, Chadwick renunció a la UDI. Un día antes de dimitir a la colectividad en la que militó por 38 años, la Fiscal Metropolitana Oriente Lorena Parra declaró que “ciertamente se va a citar al señor Chadwick (…), debiese ser en calidad de imputado. Es una arista reservada”, hecho que finalmente se concretó este lunes.

Chadwick, Hermosilla y Álvaro Jalaff tenían un grupo de whatsapp llamado "Amigos".

La arista Grupo Patio

Andrés Chadwick prestó declaración ante el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Miguel Ángel Orellana, por más de tres horas, y lo hizo acompañado de su abogado, Samuel Donoso, puesto que ya estaba claro que sería en calidad de acusado y no de mero testigo.

En esta oportunidad, según una nota de Ex-Ante, las indagaciones del persecutor apuntaron a los $190 millones -en 17 depósitos-, que Luis Hermosilla le depositó entre marzo de 2020 y marzo de 2023 mientras ambos compartían oficina o “comunidad de techo”, pero principalmente a su rol en la llamada arista “Grupo Patio”, en la cual se indagan las gestiones realizadas por Hermosilla para acelerar la aprobación de permisos de construcción para un loteo industrial del holding de ese mismo nombre, propiedad de los hermanos Jalaff.

Hermosilla era el ‘consigliere’ de Álvaro Jalaff y junto a Chadwick tenían un grupo de whatsapp llamado “Amigos”. En una conversación de 2018, Hermosilla le dice a Jalaff: “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”. Y al año siguiente le escribía: “Tú y ACH son mis únicos hermanos”.

Cuando Felipe Ward asumió como ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Hermosilla le escribió a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”, según consigna un reportaje de El Mostrador. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó.

Hermosilla y Francisco Feres -abogado de los Jalaff-, comenzaron a hacer entonces gestiones para destrabar un proyecto del Grupo Patio llamado Parque Capital, en el Minvu, en agosto del año 2020. En dichas conversaciones, Feres le propuso a Hermosilla que Chadwick actuase como un “ministro de fe” en las negociaciones con el ministro Ward y el seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz.

Errázuriz confirmó que recibió presiones directas del ministro Ward. “Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era ‘apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta’”, declaró Errázuriz.

Finalmente, permisos cuya aprobación llevan hasta dos años fueron tramitados en dos meses y medio y el proyecto inmobiliario, además, se ganó USD 39 millones gracias a un programa del Gobierno de Piñera para revitalizar la alicaída economía post pandemia.

Tras publicarse el artículo, el Minvu ordenó un sumario y la Fiscalía abrió una investigación por esta nueva arista del ‘Caso Audios’., en la que el primer damnificado fue Felipe Ward, quien tuvo que renunciar a la vicerrectoría de la Universidad San Sebastián, sede Santiago.

El ex ministro llamó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, acusados de montar una bicicleta financiera de la que los hermanos Jalaff eran los mayores beneficiados.

La llamada a la CMF

Sin embargo, lo más probable es que Andrés Chadwick deba responder también otras indagatorias, como la llamada que hizo a Augusto Iglesias, consejero de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Piñera, para interceder a favor de la corredora de los hermanos Sauer, suspendida por dicho organismo en marzo del 2023 en el llamado ‘Caso ‘Factop’, una bicicleta financiera de la que los Jalaff son apuntados como los principales beneficiados y en la que Ariel y Daniel Sauer, su padre, Alberto, y el abogado Darío Cuadra, son acusados de facilitar facturas tributarias falsas por unos $13.000 millones (poco más de USD 13 millones).

Luis Hermosilla también era el ‘consigliere’ de los Sauer y fue justamente una conversación entre Ariel Sauer, Luis Hermosilla y la colaboradora de éste, la abogada Leonarda Villalobos, en la que hablaban de armar una caja con dinero para sobornos - y que fue grabada por ésta para luego dársela al ex socio de Sauer, Rodrigo Topelberg -, la que destapó el “Caso Audios’” y sus posteriores aristas.

Mediante un comunicado, Chadwick ya dijo que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a la Ley de Lobby”, y que en la fecha en que hizo la llamada “como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

Los 150 millones para Piñera

También deberá responder si se reunió o no con Álvaro Jalaff a mediados de 2017, para recibir de sus manos $150 millones (USD 166 mil), destinados a la campaña que llevaría por segunda vez al sillón presidencial a Piñera.

El 17 de agosto de ese año, Jalaff le había dicho a Hermosilla que tenía un tema “importante’ que hablar con él, que se había reunido con otros amigos empresarios - Maurice (Khamis), José Said y Alberto Kassis - y que “vamos a pasarle 150, pero quiero pasarlos directo”.

“Ojo con WhatsApp”, le advirtió en esa oportunidad, por vez primera, el abogado. Al día siguiente le dijo que fuera “a su oficina en Apoquindo 3300 piso 18″, como a las 11″.

Aunque mal escrita, la dirección corresponde al histórico cuartel central de Sebastián Piñera y allí, se supone, debía encontrarse con Chadwick. Según reveló El Mostrador, todo apunta a que Álvaro Jalaff acudió a la reunión, pues en el chat dice estar “en un taco de mierda” y hasta le pregunta a Hermosilla por el estacionamiento.

La investigación dirá si esos dineros fueron entregados o no.

El ahora ex heredero político de Piñera también deberá explicar por qué los hermanos Sauer pagaron un informe de un abogado alemán, que fue usado en su defensa en el juicio político de 2019.

El abogado alemán

Finalmente, Chadwick de seguro será consultado sobre las tratativas que hizo el ministro Jean Pierre Matus con un abogado especialista alemán llamado Kai Ambos, quien asesoró en la defensa del juicio político que terminó desbancándolo del segundo Gobierno de Pîñera, post estallido social de 2019, y en la que Hermosilla fue su abogado defensor.

Matus, quien está en calidad de imputado en otra arista del Caso Audio por sus vínculos con Luis Hermosilla, luego de una querella presentada por la diputada Camila Musante (Ind), recibió $14 millones (USD 15.000) por ese trabajo y en la formalización de Hermosilla, la Fiscalía reveló que los fondos para pagarle al abogado alemán salieron nada menos que de las cuentas de los hermanos Sauer.