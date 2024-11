Comenzó en Chile la segunda vuelta de las regionales con la Metropolitana como principal batalla

José “Pepe” Mujica dijo que el próximo gobierno de Uruguay deberá “crear un clima para negociar”

Además, el ex presidente destacó la estabilidad institucional del país y criticó a regímenes como el de Venezuela: “No me gusta el totalitarismo. Si estás con la democracia, estás con la democracia. No podés estar un poquito o un poquito no”