El alcalde recién reelecto que pasó a ser la mejor carta presidencial del oficialismo chileno

Tomás Vodanovic es el alcalde más votado en la historia de Chile.

Dos grandes vencedores dejaron las elecciones municipales realizadas el fin de semana recién pasado, en la que los chilenos votaron nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales: primero, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), pues su sector logró al menos 43 alcaldías - sumando las del bloque Chile Vamos y Republicanos -, y emparejó la cancha política. Y segundo, Tomás Vodanovic, del Frente Amplio, quien fue reelecto en el sillón edilicio de la comuna santiaguina de Maipú con una aplastante victoria que lo posicionó ipso facto como la mejor carta presidencial del oficialismo, al menos hasta ahora.

Así lo confirma la última entrega de Cadem, este martes, la que al día siguiente de finalizados los comicios locales y regionales preguntó: “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, por quién votaría?” Un 31% de los encuestados se inclinó por Evelyn Matthei, mientras que el 19% lo hizo por Vodanovic.

Al tercer lugar quedó relegado el republicano, José Antonio Kast (13%), y más abajo le siguen la ex presidenta Michelle Bachelet (10%); el diputado ultraderechista Johannes Kaiser (8%); la ministra de Interior Carolina Tohá (4%); el ex candidato Franco Parisi (3%); el ex alcalde comunista de Recoleta Daniel Jadue y el candidato a la reelección como Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, ambos con 2%. Con un escuálido 1% rematan la lista el ya candidato presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y la senadora Ximena Rincón.

Un 23% opinó además que Vodanovic fue la figura que mayores réditos políticos logró con la última elección.

Algunos aducen que Vodanovic es objeto del "voto hormonal", tema que no le gusta nada.

¿Quién es Tomás Vodanovic?

Con más del 70% de los votos - unos 227.000 - Tomás Vodanovic, frente amplista desde 2017, 1,93 de estatura, 34 años y objeto según muchos del “voto hormonal” - cosa que no le gusta para nada -, se convirtió en el alcalde más votado en la historia de Chile. Y aunque ha descartado que vaya a ser candidato presidencial, en su discurso de cierre de campaña aseguró que “aún queda mucho trabajo por hacer en nuestra comuna, pero ver tanto apoyo, energía y ganas de seguir, solo me confirma que vamos por el camino correcto”.

Vodanovic creció en el ‘barrio alto’ santiaguino, en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa y Providencia. Salió del Colegio Cumbres, uno de los más exclusivos del país, pero en una entrevista a Revista Ya dijo alguna vez que el sitio donde más se ha sentido como en casa es en la populosa población La Pincoya, en donde fundó a los 20 años una ONG popular para ayudar a jóvenes de escasos recursos a llegar a la universidad.

Estudió Sociología en la Universidad Católica y se especializó en Georgetown, Estados Unidos y luego volvió a vivir a población. Tras ingresar a Revolución Democrática en 2017, trabajó como jefe territorial y de gabinete del diputado Pablo Vidal, desde donde trazó redes transversales. En junio de 2021 asumió como alcalde de Maipú tras derrotar a Cathy Barriga, con 46,8% de los votos, y tuvo que hacerse cargo de un municipio con un déficit de USD 35 millones, asunto que tiene con arresto domiciliario total a Barriga y que ya salpicó a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León (UDI).

Según una nota de Ex-Ante, Vodanovic es miembro del grupo de alcaldes “territorialistas”, como la saliente alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, y Macarena Ripamonti, quien logró retener Viña del Mar.

Sin embargo, algunas de sus posturas no han estado exentas de polémica, como la vez que le pidió a la ministra de Interior, Carolina Tohá, sacar a los militares a la calle.