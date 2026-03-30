Ecuador incauta 530 kilos de marihuana y detiene a un hombre en frontera con Colombia

Guayaquil (Ecuador), 30 mar (EFE).- El Ejército ecuatoriano incautó 530 kilos de marihuana que estaban dentro de un vehículo que circulaba por una vía de la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y detuvo al conductor, quien supuestamente está vinculado a redes de narcotráfico que operan en ambos países, informó este lunes la institución.

Los militares estaban realizando un operativo de control de armas, municiones y explosivos en una vía del municipio de Huaca, en Carchi, cuando decidieron parar a un camión en el que hallaron un doble fondo que ocultaba bultos con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.

En total, los soldados decomisaron 77 sacos blancos grandes, 18 bolsas negras grandes, una bolsa mediana blanca, cuatro bolsas medianas negras y 94 bolsas negras pequeñas, que en conjunto representarían 530 kilogramos de marihuana, según detalló el Ejército.

Además, detuvieron al conductor del camión, identificado como Byron Ch., quien está considerado como un objetivo de mediano valor por estar supuestamente vinculado a redes de narcotráfico que operan en sectores ubicados entre Ecuador y Colombia, señaló la institución militar.

El hombre y la droga fueron llevados hasta un destacamento militar por motivos de seguridad para posteriormente ser entregados a las autoridades policiales y judiciales.

La seguridad fronteriza es uno de los temas que mantiene a Ecuador y a Colombia en una guerra comercial iniciada en enero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

Del 30 % de aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos y cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de tres a treinta dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos. EFE