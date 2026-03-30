México

El Gobierno de México inicia gestión consular tras muerte del tercer connacional detenido por el ICE

La Cancillería comunicó que se han implementado estrategias judiciales y contactos oficiales luego de reportarse una nueva víctima mexicana en instalaciones migratorias de California

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Hombre esposado con bridas de plástico es escoltado por dos agentes. Uno de los agentes viste un chaleco táctico negro con "POLICE ICE" en blanco
La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta la muerte de un tercer mexicano bajo custodia en el centro de detención de Adelanto, California. (Reuters)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició acciones legales y consulares tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano el pasado 25 de marzo en el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto, California, incidente que, según la dependencia, eleva a tres las muertes recientes de connacionales en ese mismo lugar.

En un comunicado este 30 de marzo, la SRE enfatizó que, conforme lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México agotará todas las vías legales y diplomáticas para visibilizar la situación y proteger la dignidad de los mexicanos en el extranjero.

Como parte de estas medidas, la Cancillería, encabezada por Vanessa Calva Ruiz como directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, tiene previsto organizar una conferencia de prensa esta tarde en el Consulado General de México en Los Ángeles.

En dicho evento se comunicará la intervención del gobierno mexicano, en calidad de amicus curiae (literalmente, amigo de la corte), en la demanda L.T. Mesrobian, presentada el pasado 26 de enero por el Public Counsel de Los Ángeles.

Este litigio impugna las condiciones en el centro de detención, señalando problemas como insalubridad, aislamiento punitivo y falta de atención médica y de salud mental, así como carencias en el acceso a aire libre, nutrición y agua adecuados, según lo divulgado en el comunicado No. 072/2026 de la SRE.

SRE enviará cartas a legisladores y plantea la posibilidad de mandar una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema

La embajada de México en Estados Unidos enviará cartas formales a legisladores para exigir mejoras en la atención médica de detenidos mexicanos. REUTERS/Lucy Nicholson/Archivo
La embajada de México en Estados Unidos enviará cartas formales a legisladores para exigir mejoras en la atención médica de detenidos mexicanos. REUTERS/Lucy Nicholson/Archivo

Además, se confirmó que la embajada de México en Estados Unidos enviará cartas a legisladores federales para denunciar la insuficiencia de la atención médica en Adelanto.

Este mismo tema fue tratado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, en diálogo con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson. También están previstos contactos con el Fiscal General de California, Rob Bonta, quien ha presentado formalmente su respaldo a la demanda citada mediante la figura de amicus curiae.

Representantes consulares mexicanos en Los Ángeles mantendrán reuniones con los familiares de las víctimas y con organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos de migrantes. Asimismo, la SRE prevé presentar una solicitud para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convoque a una audiencia temática sobre fallecimientos de personas bajo custodia del ICE.

La SRE reiteró el llamado a las autoridades estadounidenses para que se ordene una revisión inmediata del centro de Adelanto, ante lo que describió como graves omisiones y deficiencias en la atención médica brindada a los internos mexicanos.

El consulado mexicano pidió explicaciones por la muerte de mexicano en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita revisar las condiciones y la atención médica en el centro de detención de Adelanto tras detectar graves omisiones. REUTERS/Lucy Nicholson
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita revisar las condiciones y la atención médica en el centro de detención de Adelanto tras detectar graves omisiones. REUTERS/Lucy Nicholson

El Gobierno de México solicitó una investigación a Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano mexicano, ocurrida la noche del pasado 25 de marzo bajo custodia del ICE en el centro de detención de Adelanto, California, según informó la SRE mediante un comunicado oficial.

La SRE pidió que se revisen de inmediato las condiciones en el centro de Adelanto, citando “graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, y exigió a las autoridades responsables garantizar que estos hechos no se repitan.

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