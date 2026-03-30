EEUU estudia una contribución económica árabe a la campaña militar contra Irán

Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin figuran entre los aliados de Estados Unidos que han experimentado ataques con proyectiles atribuidos a Irán tras el inicio de las operaciones militares estadounidenses a finales de febrero. Mientras aumenta la presión internacional y el costo de la intervención militar, la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, valora la posibilidad de solicitar una contribución financiera de estas naciones de Oriente Medio para sostener la campaña militar contra Irán, según informó el medio que publica la noticia.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció ante la prensa el lunes que en la sede del Ejecutivo estadounidense se analizan distintas opciones sobre la viabilidad de este apoyo económico. Según detalló la funcionaria, al ser consultada respecto de quién asume los gastos de la guerra y si los países árabes intervendrán económicamente, la cuestión resulta de interés para la administración. “Creo que es algo que le interesaría bastante plantear al presidente. No me voy a adelantar al presidente en ese tema, pero ciertamente es una idea de la que le vais a oír hablar”, declaró Leavitt, según consignó el medio.

Washington no ha anunciado de forma oficial ningún compromiso por parte de estas naciones, aunque la consulta pública sobre este posible apoyo financiero se da en un contexto de recrudecimiento de los ataques desde territorio iraní. Tanto Arabia Saudí como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, socios estadounidenses clave en la región, han resultado afectados por proyectiles desde el 28 de febrero, fecha en la que Estados Unidos comenzó los bombardeos de represalia a objetivos iraníes en respuesta a acciones previas atribuidas a Teherán, reportó el mismo medio.

La presión internacional frente al aumento de la violencia en Medio Oriente ha empujado a la administración estadounidense a buscar alternativas que compartan los costos de la campaña militar en curso. La propuesta de una aportación financiera árabe surge mientras persisten las hostilidades y la escalada de tensiones mantiene la atención sobre la seguridad y los recursos en la región.

El medio también informó que la consulta al Gobierno de Biden sobre la financiación de la campaña militar se produce en medio de interrogantes acerca de la sostenibilidad y la duración de la ofensiva, así como el impacto directo sobre los aliados de Washington en Oriente Medio. Si bien las autoridades estadounidenses no especificaron montos ni detalles logísticos en torno a una eventual participación económica árabe, la disposición a considerar el asunto marca una diferencia respecto de iniciativas anteriores.

La búsqueda de soporte financiero busca equilibrar el gasto militar mientras que Estados Unidos intenta mantener la cohesión en la coalición internacional que respalda sus acciones en Oriente Medio. Los países árabes mencionados —afectados directamente por las represalias iraníes— han sido parte fundamental de la red de seguridad que Washington promueve en la región, pero hasta el momento no existen acuerdos públicos sobre aportes económicos para la campaña militar en curso.

Desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, el escenario regional ha provocado que los gobiernos involucrados enfrenten el doble desafío de responder a la presión doméstica y reforzar su seguridad frente a ataques. Las consultas sobre quién asume los costos de la ofensiva y el posible involucramiento financiero de los socios árabes abren un nuevo frente de debate en la gestión de la campaña militar, en un contexto definido por la persistencia de hostilidades y la constante amenaza de escalada.

La Casa Blanca no ha ofrecido un calendario sobre cuándo se tomaría una decisión, ni anticipó qué tipo de aportación financiera resultaría apropiada. Tampoco precisó si existen negociaciones en marcha con los gobiernos árabes afectados. Las declaraciones de Leavitt constituyen la primera señal pública de que la administración estadounidense sopesa formalmente esta alternativa.