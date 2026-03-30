Petrobras impulsa a la Bolsa de São Paulo, que sube 0,53 % en medio de tensiones con Irán

São Paulo, 30 mar (EFE).- La Bolsa de São Paulo abrió la semana en verde al subir este lunes un 0,53 % impulsada por las materias primas y especialmente por los papeles de la petrolera estatal Petrobras, ante la subida de los precios internacionales del crudo en medio de la incertidumbre que se vive con la guerra en Irán.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado latinoamericano, cerró la sesión en los 182.514 puntos, de nuevo en positivo tras la caída de 0,64 % el viernes anterior.

El movimiento estuvo en línea con el desempeño de las bolsas de Nueva York y la europeas, que también operaron al alza en la jornada.

Los operadores continúan expectantes con el conflicto en Oriente Medio por las contradicciones del presidente estadounidense, Donald Trump, frente a la guerra en Irán, quien por un lado impulsa negociaciones con Teherán, pero a la vez amenaza con atacar sus infraestructuras energéticas.

Esto, en medio de la reiterada aseveración de las autoridades iraníes de que no existen conversaciones directas con Washington.

La incertidumbre sobre el desenlace de la guerra y la escalada en los precios del petróleo alimentan temores inflacionarios y de recesión global.

En Brasil, la coyuntura tuvo un respiro gracias a comentarios del presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, quien sugirió continuar con la moderación en la política monetaria iniciada este mes.

La expectativa de una menor tasa de interés, actualmente en el 14,75 % anual sumada al flujo extranjero hacia la bolsa paulista, favoreció a los papeles de las materias primas, especialmente los del sector energético con Petrobras, uno de sus principales valores, y Raízen.

Las acciones ordinarias de la petrolera estatal se apreciaron un 0,79 %, mientras que las preferenciales se revalorizaron un 0,77 % y encadenaron su tercera sesión como las más negociadas.

Entre las más vendidas del Ibovespa también se ubicaron los títulos preferenciales de la productora de etanol Raizen, que avanzaron un 1,96 %.

Las mayores ganancias fueron para los papeles ordinarios del conglomerado sucroenergético São Martinho, que se apreciaron un 4,12 % seguidos de los iguales del grupo educativo Yduos Part (+3,58 %).

En el lado opuesto estuvieron las acciones ordinarias de las cadenas de tiendas de ropa Lojas Renner y C&A, que retrocedieron un 4,9 % y un 4,33 %, respectivamente.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,12 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,247 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado este martes superó los 25.345 millones de reales (4.836 millones de dólares o 4.224 millones de euros), en más de 3,5 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE