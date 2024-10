Sube la conflictividad en Bolivia: noveno día de bloqueos y sectores afectados advierten riesgo de desabastecimiento de alimentos

Gente caminando en medio de un bloqueo en la localidad de Epizana, Bolivia, el 17 de octubre 2024. REUTERS/Patricia Pinto

Este martes se cumple el noveno día de bloqueos instalados por sectores afines a Evo Morales en Bolivia. En las primeras horas de la mañana, el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras mostraba veinte piquetes, la mayoría de ellos en el departamento de Cochabamba y otros en Oruro y Santa Cruz, lo que inhabilita el tránsito entre el oriente y occidente del país.

Varios sectores están siendo afectados por la medida de presión y exigen acciones al Gobierno. El lunes hubo una movilización de organizaciones productivas y gremiales de Cochabamba que exigieron que en un plazo de 48 horas se levanten los piquetes, debido al impacto económico que están sufriendo, y advirtieron que si el conflicto se prolonga puede haber desabastecimiento de alimentos.

Uno de los sectores más golpeados es el avícola, que reporta pérdidas diarias de hasta tres millones de bolivianos (cerca de 430 mil dólares al tipo de cambio oficial). Según la Asociación Departamental de Avicultores de Cochabamba, ante la escasez de maíz y soya para alimentar a los pollos, la producción está empezando a disminuir y se ha dejado de hacer envíos a La Paz. Consecuentemente, el precio del pollo y otros alimentos está fluctuando en el país.

De igual manera, el sector productivo se declaró en emergencia y anunció que la campaña de verano está en riesgo. José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indicó en conferencia de prensa que “sin combustible no se mueve ni una máquina y el sector se para” y dijo que si no hay combustible no se podrá concluir la siembra este año.

Por otro lado, los transportistas del sector público han anunciado un paro en La Paz motivado por la escasez de combustible y en demanda del ajuste de las tarifas. La falta de diésel y gasolina en La Paz y otras ciudades del país, provocó largas filas en las estaciones de servicio y obligó a dictar horario laboral continuo hasta el jueves para reducir el flujo vehicular.

Buses hacen fila para cargar combustible en Santa Cruz (Photo by RODRIGO URZAGASTI / AFP)

El Gobierno atribuyó el problema a un bloqueo en el norte de Chile que impidió temporalmente el paso de los camiones cisterna y a las movilizaciones del evismo, que tienen paralizado el eje troncal del país desde el 14 de octubre. En Cochabamba, solo está operando la mitad de la flota del transporte público por falta de diésel.

“Pedimos disculpas a la población, pero no podemos hacer nada más que esperar una solución para que trabajemos. Estamos durmiendo en las filas de los surtidores y trabajamos un día y al otro nuevamente a la fila”, manifestó el dirigente Moisés Albornoz, citado por el diario Los Tiempos.

La medida de presión surgió como una reacción ante la posible aprehensión de Evo Morales, investigado por un caso de trata de personas y estupro, que lo acusa de haber embarazado a una adolescente de 16 años cuando era presidente.

Las organizaciones sociales afines al líder cocalero también presentaron un listado de demandas que incluyen asuntos económicos, como resolver la carencia de dólares y combustible, y políticos, como la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo que ratificó a Morales como jefe del partido y lo proclamó candidato para las elecciones de 2025.

Supporters of Bolivia’s former President Evo Morales gather at roadblocks they set in protest of the government of President Luis Arce, in Parotani, Bolivia October 16, 2024. REUTERS/Patricia Pinto

No hay diálogo con el Gobierno

Antes del inicio de los bloqueos, el Gobierno nacional invitó a Morales a un encuentro con el presidente Luis Arce, pero este declinó la invitación. Inicialmente sus seguidores condicionaron el diálogo a que se realice en uno de los piquetes y se levanten todos los procesos judiciales que enfrenta el jefe del MAS, en lo que consideran una campaña de lawfare.

Sin embargo, en los últimos días algunos dirigentes sociales y un diputado del ala evista del MAS, han pedido que se acorte el mandato del presidente. “Tiene dos caminos o adelanta las elecciones o renuncia”, manifestó en conferencia de prensa el diputado Gualberto Arispe.

El Gobierno ha optado por el silencio frente a estas declaraciones y los bloqueos. Ni el presidente Luis Arce ni sus colaboradores cercanos se han referido en los últimos días al conflicto de manera pública. Si bien la Policía ha intervenido algunos puntos para levantar bloqueos, algunos han vuelto a retomarse pocas horas después.

Según la Fundación Unir, que monitorea la conflictividad en Bolivia, en el primer semestre se registraron 106 conflictos en el país, encabezados principalmente por el sector de los transportistas y motivados por la falta de dólares y la escasez de diésel.

En cuanto a la conflictividad política, la causa principal fue la pugna al interior del MAS por la candidatura de 2025 y el liderazgo del partido, que representó el 52% de los conflictos sociales por cuestiones políticas en el primer semestre del año, una tendencia que parece haberse incrementado en los meses siguientes.