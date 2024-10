El plebiscito que elimina los fondos de pensión en Uruguay concentra la atención en las semanas previas a las elecciones

Militantes del Sí reparten la papeleta del plebiscito que elimina los fondos de pensiones en Uruguay (PIT-CNT)

El próximo 27 de octubre, los uruguayos comenzarán a definir el próximo presidente de la República (si un candidato no llega al 50% más uno de los votos habrá balotaje en noviembre) y el Parlamento. Pero más allá de los actos y las propuestas de campaña, un plebiscito sobre seguridad social se ha colado en los temas de agenda.

La propuesta es impulsada por el PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, y propone establecer en la Constitución la edad de retiro en 60 años, equiparar el monto de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y eliminar los fondos privados de pensión (las AFAP, como se le llama en el país).

La propuesta es rechazada por todos los candidatos del oficialismo y también por el de oposición, el frenteamplista Yamandú Orsi. Sin embargo, en la coalición de izquierda uruguaya la interna está dividida: los sectores más radicales –el Partido Comunista y el Partido Socialista– respaldan la papeleta, lo que ha dejado al frente Amplio en una posición incómoda.

Militantes del Sí entregan papeleta para el plebiscito que se vota en Uruguay junto con las elecciones nacionales del 27 de octubre (PIT-CNT)

Para aprobarse, el plebiscito deberá superar el 50% de los votos emitidos el domingo 27. Y si esto sucede, las prioridades del próximo gobierno estarán condicionadas por esta reforma constitucional, coinciden analistas.

Este condicionamiento a los planes del futuro gobierno está dado porque algunas de las medidas del plebiscito, como la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional tiene un efecto inmediato. Y esto implica costos adicionales para las cuentas del Estado cercanos a los USD 1.000 millones anuales. El gobierno de Luis Lacalle Pou asegura que, para hacer frente a ese eventual gasto, será necesario aumentar impuestos.

El plebiscito que promueve el PIT-CNT surgió, en parte, como respuesta a la reforma jubilatoria que votó la coalición de gobierno, que además de aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años extendió los fondos privados de pensión a todos los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral.

Durante la presentación de una inversión en el sector transporte, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou volvió a cuestionar el plebiscito del PIT-CNT que elimina los fondos de pensión (PIT-CNT)

En Uruguay, el presidente de la República tiene prohibido hacer campaña electoral, pero el impulso a este plebiscito le dio a Lacalle Pou la posibilidad de salir en defensa de la reforma de su gobierno. Lo hizo a comienzos de mes en una conferencia de prensa y lo hace en las actividades públicas en las que participa.

Este martes, por ejemplo, el mandatario estuvo en la presentación de una flota de ómnibus de una empresa privada y aprovechó la ocasión para referirse a la enmienda constitucional. “Me veo tentado a hablar de decisiones que tenemos que tomar en estos días. Alguno dirá: ‘¿qué tiene que ver el plebiscito sobre la seguridad social con recibir una nueva flota?’ Tiene mucho que ver”, señaló.

“Increíblemente, y no es traído de los pelos, tiene mucho que ver. Porque habla de la financiación, de la confianza, del crédito, de poder sostener la economía del país. Habla del trabajo y si no hay trabajo no no se venden los boletos. Estas decisiones que tenemos por delante son de efecto dominó. Guambia por pegarle un tinguiñazo a la primera ficha creyendo que caen tres, porque después que caen las primeras ya eso no se termina”, señaló el presidente.

El presidente del PIT-CNT de Uruguay, Marcelo Abdala (PIT-CNT)

Lacalle Pou, además, autorizó la cadena nacional a la organización “Afirmá tus derechos” (integrada por el PIT-CNT y organizaciones afines) una cadena nacional para que defiendan su postura. “Estamos a un paso de darle a nuestro pueblo dignidad en la jubilación”, defendieron los promotores de la reforma constitucional.

En la cadena, los voceros destacaron que esta propuesta no es la de un partido político y pidieron que los votantes pongan la papeleta del Sí más allá de a quién voten en las elecciones. Además, cuestionaron el funcionamiento que han tenido las AFAP en el país. Definieron a los fondos de pensión como un mecanismo “costoso, ineficiente y que no ha resuelto los problemas de la seguridad social”.