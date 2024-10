Del entierro del Lava Jato a los cambios en la ley de antecedentes penales: las instituciones anticorrupción se debilitan en Brasil

Una mujer sostiene un cartel en una caravana a favor a la operación Lava Jato en San Pablo (EFE/Fernando Bizerra/Archivo)

El tema de la corrupción vuelve a estar de actualidad estos días en Brasil tras la decisión del juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, de anular todas las sentencias de la operación anticorrupción Lava Jato contra Léo Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS. El ministro aceptó el argumento de la defensa de que hubo “colusión procesal” entre el grupo de investigación y el tribunal, en detrimento de los derechos fundamentales del contratista. Léo Pinheiro es uno de los símbolos de la operación Lava Jato, en la que un grupo de magistrados liderados por el juez Sergio Moro, ahora senador por el partido gobernante Unión Brasil, destapó la Caja de Pandora de la corrupción en el gigante latinoamericano a partir de 2014. Pinheiro fue uno de los ejes de la investigación que llevó a la condena y encarcelamiento del presidente Lula en el caso del tríplex de Guarujá, en el litoral paulista. La OAS se había encargado de la reforma del piso entregado a Lula. Por ello, el presidente brasileño había sido condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, condena anulada posteriormente, en 2021, por el Supremo Tribunal Federal (STF) por considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia territorial para tratar de procesos que implicaran a Lula.

Unos días antes del caso relativo a Pinheiro, Toffoli también había anulado los juicios relativos al empresario Raul Schimdt por los mismos motivos de “colusión procesal”. Según el Ministerio Público Federal, Schmidt era el operador financiero de los ex directores de Petrobras Renato Duque, Nestor Cerveró y Jorge Zelada. El juez Eduardo Fernando Appio lo había absuelto en mayo de 2023. El miércoles, sin embargo, Toffoli rechazó el recurso de Júlio Camargo, ex asesor de Toyo Setal Empreendimentos, que pretendía anular todas las pruebas y procesos en su contra en la Operación Lava Jato. En los últimos meses, el juez del STF ha acumulado una serie de decisiones favorables a los acusados e informantes de la Lava Jato. Toffoli anuló las investigaciones y acciones contra el presidente Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y el ex gobernador de Paraná Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Las decisiones se basaron en argumentos similares, a saber, la supuesta violación del derecho de defensa debido a la “colusión” entre el grupo de trabajo y el entonces juez Sergio Moro.

Un editorial del diario O Globo titulado “La decisión de Toffoli alienta la indulgencia con la corrupción” afirma que Toffoli, “en solitario, anuló todas las acciones contra Pinheiro. Este fue el procedimiento habitual en el desmantelamiento de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil. Ningún debate en el pleno, ninguna oportunidad para que la población escuchara opiniones divergentes. Es difícil pensar que esto contribuya de alguna manera a la confianza de los brasileños en el poder judicial”. El editorial también señala que “las decisiones de Toffoli de liberar de condenas a los acusados confesos envían el mensaje contrario al necesario en un país con una historia de impunidad como Brasil. Por su importancia, habrían merecido un debate más profundo en el plenario de la Corte, capaz de evaluar si, aunque existan justificaciones procesales, la anulación de todos los casos y pruebas es la mejor forma de combatir la corrupción”.

Léo Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS (Gentileza Estadao)

En estos días también se ha encendido en Brasil el debate sobre las decisiones monocráticas de los jueces del STF, como la del juez Alexandre de Moraes contra la plataforma de Elon Musk X, suspendida el 30 de agosto y reactivada sólo esta semana. El miércoles, la Comisión de Constitución y Justicia (CJC) de la Cámara de Diputados aprobó dos propuestas de enmienda a la Constitución (PEC) que limitan los poderes del STF en relación a las decisiones monocráticas y autorizan al Congreso Nacional a suspender las sentencias del STF, poniendo en riesgo la separación de poderes consagrada en la Constitución. Hubo una reacción inmediata de los jueces del STF, que calificaron la propuesta de inconstitucional. Según CNN Brasil, los jueces hablan de una “represalia” contra el STF tras la decisión del tribunal de suspender la ejecución de los llamados fondos parlamentarios —también conocidos como emendas en portugués— por falta de transparencia y rastreabilidad. “No se tocan instituciones que funcionan”, dijo el presidente del STF, Roberto Barroso.

En un artículo publicado en el sitio web de CNN Brasil, el periodista William Waack, citando una reciente encuesta de Atlas/Intel que muestra que casi la mitad de la población brasileña considera que la actuación de los jueces del STF es deficiente en términos de defensa de la democracia y mantenimiento de la imparcialidad, afirma que “el grado de desconfianza de la población hacia el trabajo de los jueces del STF revelado por la investigación es preocupante. Las personas no sólo deben obedecer las órdenes judiciales, sino también creer que el poder judicial actúa por el bien de todos. El STF no necesita salir a las calles para convencer a las personas de lo que hace, pero la distancia encontrada en esta encuesta es una importante señal de alerta. Sin confianza en la autoridad, el siguiente paso es la pérdida de legitimidad, lo que sería perjudicial no sólo para el STF, sino para la sociedad en su conjunto”, escribe Waack.

Esta desconfianza en las instituciones también es denunciada por la organización no gubernamental “No acepto la corrupción”, que estos días se alzó contra la noticia, tras las elecciones locales del pasado domingo, de que el Senado había incluido en el orden del día del 9 de octubre el proyecto legislativo que modifica la llamada ley de Ficha Limpia, la 135 de 2010: “El proyecto que quiere cambiarla prevé penas más leves y un retorno más rápido de los acusados de corrupción en la arena política. El precio que pagan los ciudadanos es enorme, empezando por la sensación de impunidad”, explica a Infobae Roberto Livianu, fiscal del Ministerio Público del Estado de San Pablo y presidente de “No acepto la corrupción”. La ley “Ficha Limpa” fue aprobada por iniciativa popular. “En 14 años se juntaron 1.600.000 firmas, pero ahora quieren cambiarla sin ningún debate público, con total desprecio por el proceso democrático”, dijo Livianu a Infobae, y agregó que “esta ley era importante para garantizar una mejor calidad del juego político en Brasil, porque efectivamente bloquea las candidaturas de políticos condenados por corrupción en segundo grado”. El proyecto de modificación ha sido incluso comparado con el famoso decreto Biondi, también conocido como ley “salvaladri” (“protectora de ladrones”), que el ex primer ministro Silvio Berlusconi propuso en Italia en la época de Mani Pulite, sin éxito porque el Parlamento la rechazó, y que pretendía abolir la prisión preventiva en los casos de corrupción. Al final, la votación prevista para el 9 de octubre fue aplazada hasta una fecha por definir, pero fuentes en Brasilia dijeron a Infobae que se pospuso hasta después de la segunda vuelta de las elecciones municipales, el domingo 27 de octubre, para evitar repercusiones en la votación, y que el gobierno y la oposición están en proceso de llegar a un acuerdo para aprobarla.

El ex juez Sergio Moro encabezó la operación anticorrupción Lava Jato (EFE/Andre Borges)

Livianu también recuerda que “en 2021, con la nueva ley de improbidad administrativa, la 14.230, hubo otro contratiempo y de nuevo tanto el gobierno como la oposición unieron sus fuerzas para aprobarla. Esta nueva norma crea un ambiente permisivo para la corrupción”. Según la nueva norma, los cargos públicos o políticos sólo serán perseguidos si se demuestra que hubo intención de cometer el acto ilegal, es decir, que hubo dolo, incluso en caso de nepotismo. El texto también especifica que la acción por delito sólo será posible en caso de daño real al patrimonio público, y establece que sólo el Ministerio Público Federal puede ocuparse de ello, mientras que antes también intervenían otras instituciones, como la Fiscalía General Federal y las fiscalías estatales y municipales. “El próximo revés será probablemente el debilitamiento de las normas sobre la negociación de los cargos y la condena”, afirma Livianu. En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó el régimen de urgencia del proyecto de ley 4.372/2016, que invalida la aprobación de los acuerdos de culpabilidad para los acusados detenidos. En una votación simbólica y sin contar los votos, la urgencia presentada por el diputado federal Luciano Amaral, del Partido Liberal, el PL del expresidente Jair Bolsonaro, fue aprobada en unos diez minutos.

A este debate sobre el debilitamiento de las instituciones se añade la contestación de los empleados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que manifestaron en Rio de Janeiro el 26 de septiembre. Entre los motivos de la protesta figura la creación de una Fundación IBGE+, entidad privada creada en julio de este año en Rio de Janeiro, sin que los propios empleados hayan tenido conocimiento de ello. Esta especie de IBGE paralelo, como lo llamaron, podrá recaudar fondos para financiar, por ejemplo, las investigaciones del Instituto. “El instituto, fundamental para la planificación de las políticas públicas, se enfrenta a considerables riesgos institucionales, especialmente en relación con la creación de una fundación de derecho privado y una posible reforma de su estatuto”, reza el comunicado del sindicato de trabajadores ASSIBGE-SN.

Según el sindicato, los estatutos de la nueva fundación permiten la contratación de empleados, así como la obtención de financiación mediante contratos, convenios y acuerdos de colaboración con las autoridades públicas. El temor del sindicato es que la propia calidad de los datos pierda independencia. El presidente del IBGE, Marcio Pochmann, a quien el sindicato acusa de “autoritarismo y medidas poco transparentes”, es un leal a Lula e inmediatamente reaccionó a la polémica diciendo que fue la restricción de fondos lo que llevó a la creación del IBGE+ y que “el Ministerio de Planificación y Presupuesto aprobó la constitución legal de la nueva fundación pública de derecho privado”, reza su comunicado.

En noviembre de 2023, Pochmann había afirmado en una conferencia frente a sus empleados que la forma de divulgar datos del IBGE “se ha atrasado” y que el modelo de producción de estadísticas del IBGE fue diseñado a partir de criterios aprobados en países occidentales. “Hoy en día, con el desplazamiento del centro dinámico del mundo hacia Oriente, las mejores soluciones ya no sólo se encuentran en Occidente”. En esa ocasión, también dijo que había tenido la oportunidad de conversar con la dirección del Instituto Nacional de Estadística de China, “sobre el hecho de que está en marcha un censo económico que pretende precisamente identificar y captar el valor añadido de las actividades digitales”, afirmó. Irónicamente, al mismo tiempo, China había suspendido la publicación de datos sobre el desempleo juvenil, en un claro esfuerzo por controlar la información.