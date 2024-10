Chile: denunciaron que un plomero murió en el interior de La Moneda por exceso de trabajo

Hugo Morales Lobos (63) trabajó casi 18 horas seguidas en una fuga de gas, según la acusación.

Una grave denuncia hizo John Zavala, un ex gásfiter (plomero) del Subdepartamento de Mantención de la Presidencia de la República. El trabajador lamentó en su cuenta de X el fallecimiento al interior de La Moneda, en Santiago, de su ex colega Hugo Morales Lobos y aseguró que su deceso se debió a una carga laboral que no dudó en tildar de “inhumana”.

Morales, de 63 años, murió de un ataque al corazón a eso de la 03:00 de la madrugada del sábado, tras ser trasladado desde el Palacio Presidencial hasta la Posta Central. Según la denuncia de Zavala, el trabajador habría estado trabajando ininterrumpidamente desde las 08:00 del viernes, es decir, casi 18 horas seguidas.

“Hoy en la madrugada falleció Don Hugo, un gásfiter que llegó pocos meses antes que yo me retirara de ser funcionario publico por acoso laboral, en su momento realicé las denuncias correspondientes, las cuales jamás fueron atendidas, por lo cual terminé presentando mi renuncia”, escribió Zavala en una primera publicación.

“Desde que llegó el gobierno actual en 2022 a mí y a ciertos otros compañeros se nos comenzó a hacer la vida imposible, recibiendo humillaciones de parte de las jefaturas, recortándonos el sueldo/horas extras y cargas laborales excesivas ( más de 12 horas diarias)”, prosiguió.

Luego, acusó directamente a dos funcionarios al interior de La Moneda:

“Quiero hacer referencia al jefe de Logística, Fernando Tobar y la jefatura de mantención técnica, Noé Marinao, los cuales más que seguro obligaron a trabajar a Don Hugo por la madrugada, cuando ya había trabajado todo el día anterior! Por su memoria don Hugo, QEPD”, denunció.

Finalmente, publicó una foto del malogrado ex gásfiter.

“Aquí una foto de Don Hugo Morales, un humilde señor de 63 años obligado a seguir trabajando de manera inhumana por este gobierno y sus jefaturas llenas de denuncias sin ningún tipo de resolución. Gracias estimado por su buena acogida en momentos duros y por ser un buen hombre!!”, remató.

Esta jornada se supo que Morales estuvo trabajando en una fuga de gas. Desde la Asociación de Funcionarios de la Presidencia, corroboraron la denuncia de Zavala y cuestionaron la excesiva carga laboral a la que aseguraron estar sometidos.

“El deceso del gásfiter revela una realidad que hemos denunciado de manera reiterada: la sobrecarga de trabajo, la falta de planificación y las deficientes condiciones laborales que enfrentan quienes conforman el personal de apoyo a la gestión presidencial”, señalaron, según consignó Emol.

“Don Hugo Morales, al igual que muchos otros funcionarios, desempeñaba su labor en jornadas laborales excesivas, sin el descanso adecuado, y sin la debida coordinación ni el personal suficiente para enfrentar las demandas del día a día (...) Esta situación, que venimos denunciando de manera constante, no ha recibido hasta la fecha una respuesta efectiva por parte del dirección Administrativa de la Presidencia de la República”, agregaron.

Finalmente, sostuvieron que “resulta inaceptable que el compromiso y la entrega de los trabajadores no se vean correspondidos con un entorno seguro y digno”.

Los funerales de Hugo Morales se desarrollarán esta jornada en el Cementerio del Prado, en la comuna santiaguina de La Florida.

John Zavala fue el ex colega que hizo la denuncia.

¿Qué dijo el Gobierno?

Mediante un comunicado de prensa, desde la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República lamentaron “profundamente la muerte del funcionario, quien se desempeñaba como gásfíter de la institución desde mayo de 2023″, y aseguraron que la Inspección del Trabajo y la Seremi de Salud Metropolitana ya iniciaron los procedimientos de fiscalización correspondientes.

Según reza la declaración pública, Morales “presentó síntomas de una afección cardíaca mientras realizaba labores el viernes por la noche, debido a una contingencia en el Palacio de La Moneda. Fue atendido rápidamente por Carabineros de la Guardia de Palacio y trasladado en ambulancia a la ex Posta Central, donde lamentablemente falleció”.

“En atención a estos hechos, la Inspección del Trabajo y la Secretaría Regional Metropolitana de Salud ya iniciaron procedimientos de fiscalización”, señalaron.

“Es importante señalar que, en cumplimiento de la normativa vigente, a todos los funcionarios que se desempeñan en labores operativas se les realizan exámenes preventivos de salud de manera periódica”, complementaron.

Finalmente, enviaron sus “sentidas condolencias a la familia de Hugo Morales Lobos” y a todas las funcionarias y funcionarios del Palacio de La Moneda”.