México

El PRI se blinda para evitar fracturas, senadores firman acuerdo para votar contra el Plan B

Alejandro Moreno informó que toda la bancada priista rechazará la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por ausencias y dudas sobre los votos del oficialismo

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El PRI firma acuerdo de bancada y votará en contra del Plan B de Morena
El PRI firma acuerdo de bancada y votará en contra del Plan B de Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que toda la bancada priista en el Senado votará en contra del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje difundido en redes sociales justo cuando comenzó la sesión legislativa para discutir la iniciativa.

A través de su cuenta, el dirigente priista aseguró que las y los senadores de su partido firmaron un acuerdo interno para fijar una postura común frente a la propuesta.

En su mensaje, sostuvo: “Las y los senadores del PRI firmamos un acuerdo de bancada y lo decimos de frente: vamos a votar todas y todos en contra del Plan B de Morena”.

El líder del tricolor argumentó que la reforma electoral modificaría reglas del sistema democrático y advirtió que su bancada buscará frenar la iniciativa durante el debate parlamentario.

Alito aseguró que los senadores del PRI votarán en contra del Plan B de Morena.
Alito aseguró que los senadores del PRI votarán en contra del Plan B de Morena.

Además, subrayó que su grupo parlamentario mantendrá presencia completa en la sesión para participar en la votación.

Senado inicia sesión para discutir el Plan B de la reforma electoral

La discusión del Plan B comenzó en el pleno del Senado en medio de un escenario político complejo para la coalición oficialista.

La propuesta ya fue aprobada previamente en comisiones, pero requiere mayoría calificada para avanzar en el proceso legislativo.

La sesión arrancó con la asistencia de 100 senadores, mientras que otros legisladores de distintas fuerzas políticas no estuvieron presentes al inicio del debate.

El desarrollo de la jornada legislativa es clave para definir si la reforma puede avanzar hacia la siguiente etapa en la Cámara de Diputados.

Antes del inicio de la sesión, el PT anunció su voto en contra del Plan B.
Antes del inicio de la sesión, el PT anunció su voto en contra del Plan B.

En paralelo, la titular del Ejecutivo federal defendió el proyecto y sostuvo que la discusión permitirá evidenciar las posiciones de quienes respaldan o cuestionan los cambios planteados al sistema electoral.

Ausencias marcan el inicio del debate en la Cámara alta

Durante el arranque de la sesión se confirmó que algunos legisladores solicitaron licencia temporal.

Entre ellos se encuentra la senadora del Partido del Trabajo Yeidckol Polevnsky, quien pidió separarse del cargo por dos días y será sustituida por su suplente.

También solicitó licencia el senador de Morena Miguel Ángel Yunes Márquez, por lo que su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, se incorporará al pleno para participar en la discusión.

La licencia de Yunes Márquez y la reincorporación de su padre al Senado colocan nuevamente a la familia Yunes en el centro de la política mexicana.
La licencia de Yunes Márquez y la reincorporación de su padre al Senado colocan nuevamente a la familia Yunes en el centro de la política mexicana.

Estas ausencias se producen en un momento en el que cada voto resulta relevante para la votación final de la reforma electoral.

Morena enfrenta dificultades para reunir la mayoría calificada

Uno de los factores que ha marcado el debate es la posibilidad de que el oficialismo no alcance por sí solo los votos necesarios para aprobar el proyecto.

En el Senado, Morena cuenta con 67 legisladores, lo que le permite tener mayoría simple, pero no suficiente para reformas constitucionales.

Para lograr la aprobación del Plan B, la coalición oficialista requiere el respaldo de sus aliados.

Morena impulsa el Plan B de la reforma electoral en el Senado. EFE/José Méndez
Morena impulsa el Plan B de la reforma electoral en el Senado. EFE/José Méndez

En este contexto, el apoyo del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo resulta determinante para alcanzar el número de votos requerido en el pleno.

Posturas encontradas dentro y fuera de la alianza oficialista

El escenario legislativo se ha complicado debido a diferencias entre partidos aliados y a la postura de la oposición, que ya adelantó su rechazo al proyecto.

Además del PRI, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano confirmó que votará en contra de la reforma electoral.

Legisladores de esa bancada señalaron que mantendrán su postura durante la votación, independientemente de cuándo se lleve a cabo.

El Senado inició la sesión para discutir el Plan B de la reforma electoral.
El Senado inició la sesión para discutir el Plan B de la reforma electoral.

Dentro del propio bloque oficialista también han surgido críticas.

Algunos senadores del Partido del Trabajo han cuestionado puntos específicos de la propuesta, particularmente la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato coincida con las elecciones intermedias de 2027.

Etapas que debe seguir la reforma electoral

Para que el Plan B pueda concretarse como reforma constitucional, aún debe cumplir varias fases dentro del proceso legislativo:

  • Aprobación por mayoría calificada en el Senado
  • Revisión y votación posterior en la Cámara de Diputados
  • Aval de al menos 17 congresos estatalesDeclaratoria final de constitucionalidad

La discusión en el Senado se desarrolla así en un contexto donde la definición del Partido del Trabajo y la posición de la oposición podrían influir directamente en el resultado de la votación.

Mientras tanto, el posicionamiento del PRI encabezado por Alejandro Moreno marca desde el inicio del debate una postura clara de rechazo al proyecto electoral impulsado por el gobierno federal.

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