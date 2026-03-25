La UE traslada su apoyo al presidente libanés para desarmar a Hezbolá

Cerca de un millón trescientos mil residentes en Líbano han necesitado abandonar sus hogares como resultado directo de los ataques realizados desde Israel desde marzo, una situación que la Unión Europea ha descrito como una grave crisis humanitaria. En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dialogó por teléfono este miércoles con el presidente libanés Joseph Aoun y ofreció respaldo al gobierno de Beirut en su reciente decisión de prohibir las operaciones militares de la organización chií Hezbolá. Según reportó el medio que proporcionó la información, Costa expresó sus condolencias por la pérdida de vidas civiles y reiteró la necesidad urgente de proteger tanto a la población como la infraestructura civil frente a esta escalada de violencia en la región.

El mandatario europeo declaró, de acuerdo con lo publicado en la fuente original, que el Ejecutivo libanés que lidera Nawaf Salam ha tomado “la decisión acertada de prohibir las actividades militares de Hezbolá”, y sostuvo que tanto el grupo armado como el Estado israelí deben cesar de inmediato sus acciones ofensivas. António Costa instó a todas las partes involucradas a respetar el Derecho Internacional, enfatizando la importancia de la protección de los civiles y de las infraestructuras no militares en medio del conflicto.

Tal como detalló la fuente, António Costa insistió además en la necesidad de mantener “conversaciones directas con las autoridades libanesas”, un reclamo que surge luego de que Aoun manifestara su disposición a sentarse a negociar, pero lamentara que las autoridades israelíes han rechazado entablar este tipo de diálogo. Según consignó asimismo el medio tras el intercambio de ambos mandatarios, el presidente libanés agradeció la postura mostrada por la Unión Europea, así como la ayuda humanitaria y sanitaria enviada a Líbano recientemente con el objetivo de asistir a los centenares de miles de desplazados que huyen de las zonas impactadas por los ataques aéreos.

El presidente Joseph Aoun subrayó, según el medio citado, su expectativa de que la asistencia europea se incremente, teniendo en cuenta que la cifra total de desplazados ya supera el millón de personas. La fuente también remarcó que la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí cubren el 14% del territorio libanés, lo que ha forzado el desplazamiento de uno de cada cinco residentes del país.

El medio que aportó la información recordó que, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, Israel ejecutó varias decenas de bombardeos en el sur de Líbano en los meses posteriores, justificándolos como operaciones contra actividades de Hezbolá y negando que estas acciones violen el acuerdo de cese al fuego. Tanto el gobierno libanés como Hezbolá han rechazado este argumento, condenando los ataques como violaciones al pacto existente, una postura que ha sido respaldada también por Naciones Unidas.

En relación al impacto en la vida cotidiana, la fuente recogió que la crisis humanitaria se agrava con cada nuevo desplazamiento, con fuertes necesidades de atención sanitaria y asistencia básica entre la población desplazada. El flujo de ayuda internacional, encabezado por la Unión Europea, busca paliar la escasez en servicios críticos a medida que crece el número de desplazados. La situación, calificada como “terrible” por António Costa en sus declaraciones difundidas en redes sociales, representa uno de los mayores movimientos internos de personas en la historia reciente de Líbano.

El conflicto, caracterizado en la información aportada por bombardeos recurrentes y órdenes de evacuación, refleja una tensión persistente entre Israel y el grupo armado Hezbolá, cuya prohibición de operaciones militares por parte del gobierno libanés fue interpretada por Costa y la Unión Europea como un paso necesario para contener la escalada de violencia. Autoridades europeas recalcaron la obligación de cumplir con el Derecho Internacional y reiteraron el llamado a las partes a retomar las vías diplomáticas con el fin de evitar que la cifra de muertos, que ronda los mil cien desde el inicio de los ataques, siga aumentando.

Según la fuente, la respuesta internacional ante la situación en Líbano se ha expresado en términos de solidaridad, asistencia humanitaria y apoyo diplomático a las medidas orientadas a limitar el accionar de grupos armados en el territorio. Las autoridades del país, por su parte, esperan que el respaldo europeo continúe y permita mejorar la atención a la población desplazada mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de la región.