Gabriel Boric: “Me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Israel”

Gabriel Boric habló en la Universidad de Columbia sobre la contaminación global

El presidente de Chile, Gabriel Boric, participó este miércoles en el World Leaders Forum de la Universidad de Columbia en Nueva York, junto a estudiantes, para debatir sobre diversos aspectos de la actualidad global.

Cuando fue consultado sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza, Boric abordó una postura crítica tanto hacia las acciones de los milicianos islámicos como hacia la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza.

“Tengo la convicción de que Hamas es una organización terrorista y condeno de manera inequívoca, y sin ningún matiz, los atentados, asesinatos, violaciones, crueldades realizados por Hamas el 7 de octubre del año pasado”, declaró el mandatario. “Tampoco tengo ninguna duda en que la comunidad internacional tiene que exigir la liberación de todos los rehenes que están hoy día en manos de Hamas. Y por lo tanto, empatizo con todas las familias que han perdido seres queridos en esto”, aseveró.

Y añadió: “Creo que el dolor de una persona de Israel, de Palestina, de Malawi, de Chile o de Sri Lanka valen lo mismo porque somos todos seres humanos. Entonces yo me niego y me rebelo ante quienes pretenden que elijamos entre el terrorismo de Hamas y el genocidio que Israel está realizando en Palestina. Me niego a elegir entre esos dos. No podemos tener que elegir entre barbaries”.

Boric reiteró el apoyo de Chile a la solución de dos Estados con fronteras seguras basadas en los límites previos a 1967. Y avaló la demanda presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, calificando las acciones de Israel en Gaza como posibles actos de genocidio.

Otro punto central de su intervención en el evento fue su opinión sobre la lucha internacional contra el cambio climático y la relación con las naciones en vías de desarrollo como Chile.

“¿Qué le dicen a Estados Unidos, a Alemania, a Francia? Estos países llegaron a un estado de desarrollo que significó una mejor calidad de vida de sus pueblos a costa de la explotación de nuestros recursos mediante el colonialismo o la acción de empresas transnacionales”, declaró el mandatario haciendo alusión a la responsabilidad histórica de las grandes potencias occidentales durante su proceso de industrialización.

“Llegaron a ese nivel de calidad de vida y hoy día, que nosotros estamos empezando a avanzar en esa dirección, nos dicen que no, que no tenemos que contaminar. Y ustedes contaminaron desde la Revolución Industrial en adelante”, añadió Boric, refiriéndose a las exigencias internacionales de sostenibilidad y protección medioambiental que plantean diversos gobiernos para la lucha contra el cambio climático. “Entonces, evidentemente hay una sensación de injusticia respecto a aquello”.

El presidente chileno Gabriel Boric habló ayer en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)

El martes, en su tercera intervención ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario chileno habló sobre la crisis postelectoral en Venezuela, la guerra en Gaza y pidió reformar el sistema de Naciones Unidas porque, dijo, “el mundo de 2024 no es el de 1945″ y “las instituciones que no logran adaptarse a su época corren el riesgo de derrumbarse”.

Y este miércoles reportó “la posibilidad” de que Chile sea sede de un encuentro internacional de líderes progresistas el primer semestre de 2025, tras una sugerencia hecha a este respecto por líderes iberoamericanos. “Nosotros encantados de poder recibir a diferentes líderes progresistas del mundo”, señaló Boric en un punto de prensa a los medios chilenos que lo acompañaron a la 79° Asamblea General de Naciones Unidas.

Boric explicó que la propuesta surgió del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su encuentro en Nueva York, donde se reunió además con otros presidentes y jefes de Gobierno de países como Canadá, Francia, Barbados, Noruega y Cabo Verde. “Estamos tomando posturas claras frente a los desafíos que tenemos en común, la crisis climática, las olas migratorias, el crimen transnacional y la amenaza a las democracias que significa la difusión de noticias falsas y la polarización artificial”, agregó.

El mandatario precisó que una eventual cumbre progresista en Chile permitiría “poder impregnar de estos debates no solamente a los presidentes, sino también a intelectuales, académicos y académicas, y a la sociedad civil”.

(Con información de EFE)