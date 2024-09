Un robo de cocaína originó la balacera en el polideportivo de Uruguay que terminó con la vida del narco “Gordo Mauro”

El "Gordo Mauro" había salido ileso de dos ataques a su auto, pero murió tras haber recibido un balazo en una cancha de fútbol

Mauro Martínez –o el “Gordo Mauro”, como le decían sus allegados– sobrevivió a dos ataques a balazos que buscaron terminar con su vida. El primero ocurrió cuando llegaba a su casa en un edificio lujoso de Ciudad de la Costa y un sicario se le acercó y le disparó cinco veces. La siguiente fue cuando su Nissan Sentra fue atacado en el barrio Villa Española, en el centro-este de la capital uruguaya. Tres atacantes le dispararon con armas automáticas, pero no lograron encontrar a Martínez.

El “Gordo Mauro” murió en la tarde del miércoles en un hospital, al que había llegado en la noche del martes con un balazo en la cabeza.

La tercera vez los agresores cumplieron su cometido. Fue el martes por la noche en el Polideportivo de Carrasco, donde hay cuatro canchas y se disputaban varios partidos en simultáneo. Había mucha gente en el complejo deportivo ya que cada partido tenía su público. De pronto una camioneta entró al lugar y se bajaron varias personas a buscar a Martínez. Lo encontraron y le dispararon en la cabeza. El agredido fue trasladado a un hospital, donde murió en la tarde del miércoles por la gravedad de las heridas.

Ahora la Fiscalía de Homicidios, a cargo del fiscal Carlos Negro, se encuentra investigando el asesinato de Mauro Martínez, quien era integrante de la banda narco La Mafilia.

El día que fue baleado, Martínez se trasladaba en otro auto porque el Nissan Sentra había quedado con problemas a raíz de la última balacera que recibió, informó Montevideo Portal. La primera hipótesis del caso es que los asesinos buscaban venganza porque el Gordo Mauro había robado cocaína a otra organización criminal.

A los investigadores les llamó la atención que Martínez circulara con tanta liviandad por Montevideo, cuando sabía que era el objetivo de una banda delictiva. En las últimas semanas, de hecho, circuló en un auto sin blindaje, lo que muestra que no esperaba que lo estuvieran siguiendo, que no se dio cuenta o que directamente no se quiso dar cuenta.

Los investigadores ahora deberán esclarecer si se trató de una banda narco que opera en Villa Española o en otro barrio, así como también la cantidad de droga que fue robada por Martínez.

El Gordo Mauro no era un narco con demasiada experiencia, pero tampoco era un nombre que resultara extraño en el ambiente. Tras su asesinato, la Policía se puso en alerta dado que es de esperar que algunos de sus compañeros decidan tomar represalias por este caso.

Martínez tenía cinco antecedentes penales y era buscado por la Policía.

Martínez estaba asociado a la banda la Mafilia de Villa Española, una zona en la que formaba parte de la guerra por territorio y drogas. Este grupo está integrado por adultos y adolescentes y se dedica al tráfico de drogas y armas.

La existencia de este grupo se conoció por el asesinato de Brian Machado, de 26 años, el 1° de agosto. El presunto homicida afirmó que la víctima había baleado su auto unos días antes, por lo que decidió matarlo por venganza. Por este caso fue allanada la casa del Gordo Mauro y se detuvo a una persona.

Las autoridades uruguayas han puesto foco en Villa Española debido al conflicto narco que hay en la zona, que generó numerosos ajustes de cuentas. En mayo, tras varios meses de investigación, la Policía realizó un operativo que tuvo como objetivo debilitar a los cuatro clanes que operan allí. Esa vez, se detuvo a 11 personas. Una de las organizaciones más afectadas por ese procedimiento fue la de los Puglia, que hasta ese momento peleaba por el territorio en alianza con los Albín y los Galli. Estos cuatro clanes forman parte de los casi 50 grupos dedicados al microtráfico de droga que operan en Montevideo, en Canelones y en San José.