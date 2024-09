Luis Arce explicó las causas de la crisis económica en Bolivia y cuestionó la gestión de Evo Morales

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dando una explicación sobre la crisis económica que enfrenta Bolivia el 8 de septiembre de 2024. Foto: Facebook Luis Arce

El presidente de Bolivia Luis Arce dio un mensaje al país este domingo por la noche en un video en el que explicó “el origen y las causas” de la crisis económica como también las acciones que está tomando el Gobierno para salir de esa situación.

Durante su mensaje, que duró poco más de una hora, centró las razones principalmente en la caída en la producción de hidrocarburos, así como en el contexto internacional adverso y la falta de aprobación de créditos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otros.

“El problema de la falta de dólares y combustibles es, en primer lugar, que no se cuidó la nacionalización, no se hizo inversiones en exploración, lo que ha generado una caída en la producción de hidrocarburos, lo que nos ha hecho dependientes de la importación y adicionalmente, la demanda de combustibles se ha incrementado al igual que los precios”, explicó al inicio.

Desde hace más de un año que hay escasez de dólares en Bolivia, lo que ha llevado a la existencia de un mercado paralelo de dólares que, a mediados de este año, ha llegado a duplicar el tipo de cambio oficial. Actualmente el mercado negro ofrece dólares a aproximadamente 11 bolivianos cuando el tipo de cambio oficial está en 6,97 bolivianos, un precio al que es casi imposible cambiar porque los bancos no tienen suficiente liquidez en esa divisa.

Por otro lado, en los últimos meses ha habido periodos de escasez de combustibles -principalmente de diésel- a raíz de las dificultades de importación. Según datos del presidente boliviano, se importa el 86% de diésel y el 56% de gasolina.

Fotografía de archivo de la planta boliviana de hidrocarburos Carlos Villegas en Yacuiba (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz ARCHIVO

En 2014, periodo de mayor producción gasífera y bonanza, la producción de petróleo y condensado fue de 18,6 millones de barriles anuales. En una década, esta cifra cayó en un 54% y en 2023, Bolivia produjo solo 8,6 millones de barriles anuales. A esto se suma el incremento tanto en el consumo interno de carburantes como en su precio.

Según el presidente, el agotamiento de los pozos no fue reemplazado con la exploración y descubrimiento de nuevos campos petroleros y gasíferos. “Todos sabemos que el ciclo de un pozo petrolero tiene un auge y luego va descendiendo porque se va agotando, debería haberse hecho exploración”, manifestó.

El primer mandatario hizo referencia a un periodo de tiempo en el que él mismo era ministro de Economía. Nombrado en 2006 por Evo Morales, estuvo en el gabinete ministerial hasta 2017, cuando se ausentó durante dos años aquejado por una enfermedad. Regresó en enero de 2019 y estuvo en el círculo íntimo de Morales hasta la caída de su Gobierno.

“El problema que se ha generado en años pasados lo estamos con un plan estratégico claro y estamos tomando medidas de corto plazo para resolver los problemas”, afirmó el presidente a tiempo de anunciar tres medidas “estructurales”: exploración de pozos petroleros, producción de biodiésel, y apertura e incentivos para que el sector privado produzca biodiésel.

Una persona sostiene un cartel durante una marcha este lunes, en Santa Cruz (Bolivia). Centenares de universitarios, comerciantes, transportistas y líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, se manifestaron en un multitudinario mitin contra la falta de dólares y combustibles, y en rechazo a los resultados del censo de población que consideran engañosos. EFE/Juan Carlos Torrejón

“No estamos improvisando, estamos poniendo en práctica esta estrategia, estamos resolviendo y nuestros hijos tienen futuro”, expresó Arce.

Otras razones de la crisis económica

El presidente también hizo referencia a cuestiones internacionales -como el incremento en el valor de los combustibles, la inflación global y los fenómenos climatológicos-, que afectan la economía y producción agropecuaria país del país.

En el plano local, lamentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe créditos internacionales y calificó este hecho como “un sabotaje y bloqueo económico”.

Los 12 créditos señalados por el presidente - que son ofrecidos por el BID, Jica, la CAF, Fonplata, el Banco Mundial y la cooperación alemana- suman 1.076 millones de dólares que estarían destinados a inversiones en carreteras, reposición de gastos por Covid-19, energía renovable y otros.

Comerciantes sostienen la bandera nacional de Bolivia mientras protestan contra la escasez de diésel en Cochabamba, Bolivia, el 8 de agosto de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

Evo Morales dijo que su sucesor “miente”

La explicación del presidente fue directa contra el Gobierno de Evo Morales. Dijo que no se cuidó la nacionalización, no se reemplazó la producción petrolera con nuevos campos y que no se realizó inversión de exploración.

El exmandatario calificó estas explicaciones como “mentiras” y anunció en su cuenta de Twitter que hará una conferencia de prensa para explicar “la verdadera” situación del país. “El pueblo necesita respuestas a la crisis y no que quien dirige los destinos del país desde hace casi 4 años se lave las manos”, manifestó.