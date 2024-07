Interna del MAS en Bolivia: seguidores de Luis Arce rechazaron la proclamación de Evo Morales como líder del partido

El ex mandatario boliviano Evo Morales (EFE/ARCHIVO)

Los seguidores del presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazaron este martes el acto que realizarán en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, los simpatizantes del ex mandatario Evo Morales (2006-2021) en el que pretenden proclamarlo como líder del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Nosotros nos sumamos a nuestras organizaciones sociales, rechazamos la llegada de Evo Morales porque no puede ser sinvergüenza después de no apoyar a El Alto y encima llegar ahora a hacerse proclamar”, dijo Grover García, el presidente de la Dirección Nacional del MAS de la facción que apoya a Arce, pero que no ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una conferencia de prensa en La Paz.

Arce y Morales están distanciados desde 2021, y el año pasado sus diferencias se profundizaron por la realización de un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del mandatario y de sus sectores leales, el ex presidente fue ratificado como líder del MAS y nombrado “candidato único” para las elecciones de 2025.

La reacción de los seguidores del presidente Arce se hizo conocer después de que los dirigentes del ala ‘evista’, como se los conoce, anunciaran que el viernes 26 de julio se llevará a cabo un acto en la zona de Senkata, de El Alto, en el que Morales será proclamado como líder.

El presidente de Bolivia, Luis Arce (REUTERS/ARCHIVO)

“La dirección nacional y la dirección departamental del MAS-IPSP de La Paz (...) convocan al gran acto de proclamación del líder y comandante Evo Morales Ayma a desarrollarse este 26 de julio de 2024 en el distrito municipal Senkata”, dice la invitación de los simpatizantes del ex mandatario.

En la zona de Senkata, durante un operativo en la planta de combustible homónima durante la crisis de 2019, se ejecutó un plan de “Exfiltración de combustible”, mientras que en el mismo lugar se realizaban movilizaciones contrarias al Gobierno de transición de Jeanine Áñez (2019-2020). La Fiscalía señala que en esa acción de las Fuerzas Armadas y Policía se ejecutaron 31 acciones “desproporcionadas de represión” y se registraron muertes de civiles.

Desde ese año, Senkata es conocido como el bastión de los simpatizantes del MAS.

García aseguró que sectores como los gremiales, las juntas vecinales, la Central Obrera Departamental (COD) de El Alto se pronunciaron en rechazo a la llegada de Morales a El Alto.

“El Alto es un símbolo de lucha, se respeta, por tanto rechazamos totalmente la llegada de Evo Morales”, ratificó el dirigente del ala “arcista”.

Sigue la interna por el liderazgo del MAS en Bolivia (EFE/REUTERS)

Además, afirmó que los seguidores de Arce no utilizarán la violencia para contener la convocatoria de los que apoyan a Morales, sin embargo afirmó que el ex mandatario es rechazado por la población de El Alto.

“Si hay agresiones, el único responsable será Evo Morales y seguramente el pueblo y la ley lo juzgarán”, advirtió García.

Morales es el líder del oficialista MAS desde hace 26 años. El ala del partido fiel al presidente Arce pretende nombrar una nueva directiva y apartar al ex mandatario, pero hasta el momento no han tenido la aprobación del TSE.

El ex presidente Morales todavía no confirmó su participación en el acto del viernes.

(Con información de EFE)