(Previa) El FC Barcelona quiere cerrar la Liga F Moeve y dar otro golpe en la moral del Real Madrid

Quesada, entrenador del Real Madrid, reconoció tras el partido anterior que la diferencia a favor del FC Barcelona en el ritmo de juego y fortaleza mental resulta evidente, añadiendo que “hay una distancia que hay que aceptar”. Sus declaraciones, recogidas tras la abultada goleada del pasado miércoles, reflejan el impacto anímico sufrido por el conjunto blanco. El diario informó que el FC Barcelona llega al estadio Alfredo di Stéfano para intentar sellar el título de la Liga F Moeve 2025-2026 con una victoria que podría resultarle definitiva en el campeonato.

Según publicó el medio, el enfrentamiento de este domingo corresponde a la vigesimocuarta jornada y será el segundo clásico entre ambos equipos en apenas cinco días. El cuadro blaugrana parte con ventaja de 10 puntos sobre el Real Madrid y cuenta también con el impulso del reciente triunfo por 6-2 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Una nueva victoria haría que la diferencia aumentara a 13 puntos cuando quedarían solo 18 en disputa, casi asegurando el campeonato para el FC Barcelona.

De acuerdo con la información señalada, el FC Barcelona busca dar continuidad a una temporada en la que ha mantenido una distancia inalcanzable respecto a su principal perseguidor en la liga. El equipo dirigido por Pere Romeu ha sabido conjugar sus ambiciones europeas con la regularidad en el ámbito nacional, mostrando una superioridad que ya había dejado ver en su anterior enfrentamiento directo en la Champions League. Esta situación contrasta con el momento que atraviesa el Real Madrid, que hace un año vivía su única victoria en el clásico y ahora afronta la amenaza de quedarse descolgado antes de la recta final de la temporada.

El medio detalló además que el factor anímico resulta clave en la previa del encuentro. El Barcelona superó claramente al Madrid el pasado miércoles, impulsado por dos goles tempranos y sin dar señales de relajación pese a la diferencia en el marcador. En esa ocasión, la actuación más destacada del equipo local correspondió a Linda Caicedo, autora de los dos goles que dieron algo de oxígeno al equipo dirigido por Quesada. No obstante, el balance de la temporada muestra cuatro derrotas y 16 goles recibidos para el Real Madrid, con los dos tantos de Caicedo como única nota positiva en los recientes enfrentamientos directos entre ambos equipos.

La alineación y los posibles cambios constituyen otro elemento a tener en cuenta antes del encuentro, según reportó el medio. Quesada podría introducir modificaciones en su once buscando mayor agresividad e intensidad defensiva, requisitos que considera necesarios para incomodar al Barcelona y evitar situaciones similares a las del partido anterior. Está sobre la mesa la posibilidad de ver más minutos de jugadoras como Yasmim, Sandie Toletti, Rocío Gálvez y Alba Redondo, aunque no se prevé una rotación masiva, dado que el cuerpo técnico también piensa en el decisivo compromiso europeo en unos días. Caicedo, por su parte, se perfila como la principal amenaza ofensiva para las visitantes.

Por parte del FC Barcelona, el técnico Romeu podría apostar por el retorno al once inicial de la central 'Mapi' León, recuperada de una lesión, y de la noruega Caroline Graham Hansen, quien fue suplente en el choque del miércoles. Además, existe la opción de dar entrada a Salma Paralluelo y gestionar así los minutos de las jugadoras de la plantilla, sin perder el enfoque en mantener un alto nivel de competitividad en la liga. La joven Clara Serrajordi y Vicky López podrían repetir como titulares tras su buen rendimiento la semana pasada, lo que muestra la amplitud de recursos disponibles para el entrenador culé.

La programación del partido en horario nocturno, a las 21:00, añade una variación respecto a los enfrentamientos anteriores. La atención también se orienta hacia el siguiente compromiso entre ambos equipos, cuando el Real Madrid visitará el Spotify Camp Nou en la vuelta de cuartos de final de la Champions League, buscando mejorar la imagen ofrecida y poner en aprietos al triple campeón de Europa.

Tal como consignó el medio, una derrota del Real Madrid tendría implicaciones en la clasificación general. La Real Sociedad, ubicada en tercera posición a seis puntos de los blancos, espera aprovechar cualquier nuevo traspié merengue para acercarse a la segunda plaza. El conjunto guipuzcoano afronta la jornada como favorito ante el DUX Logroño, que ocupa los últimos puestos en la tabla. Por detrás, el Costa Adeje Tenerife aspira a acercarse a esa tercera posición que da acceso a la Liga de Campeones, aunque la distancia actual es de ocho puntos. Para recortar diferencias, el Tenerife necesita vencer al Madrid CFF, equipo que ha mostrado un rendimiento irregular. En tanto, Atlético de Madrid se medirá con el Athletic Club en San Mamés, en otro de los duelos destacados de la jornada.

Con la temporada de la Liga F Moeve entrando en su fase decisiva, el resultado del clásico en el estadio Alfredo di Stéfano podría definir no solo el destino del título, sino también el panorama de la clasificación para la Champions y la lucha por los puestos europeos.