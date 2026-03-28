El Valencia Basket doblega al Casademont Zaragoza y optará al título en Tarragona

El liderazgo momentáneo del Casademont Zaragoza en la Liga Femenina Endesa y el esfuerzo de las jugadoras aragonesas no fueron suficientes para asegurar el pase a la final del torneo femenino, según consignó el medio de comunicación. El Valencia Basket se clasificó a la final de la Copa de la Reina 2026 tras imponerse por 72-82 en el Palau d’Esports de Tarragona, manteniendo el control en los instantes determinantes del encuentro y destacando por la efectividad de la alero alemana Leo Fiebich en los lanzamientos a canasta.

De acuerdo con los datos reportados por el medio, el conjunto levantino inició el partido con un parcial de 10-19, consolidando una ventaja significativa en el primer cuarto. A pesar de este inicio favorable, el cuadro aragonés reaccionó para contener el ascenso del Valencia, quien encontraba en Fiebich a su principal valor ofensivo. El primer cuarto concluyó con un marcador de 15-21 a favor del equipo dirigido por Rubén Burgos, un resultado que reflejaba la intensidad en defensa y el acierto ofensivo del conjunto valenciano.

Según informó la fuente, durante el segundo cuarto el Casademont Zaragoza sostuvo su desempeño gracias a las acciones ofensivas de Merritt Hempe y Helena Pueyo, quienes lograron sumar puntos en la pintura y reducir la distancia en el marcador. Sin embargo, los intentos de recortar la diferencia resultaron insuficientes para equilibrar el partido antes del descanso, que llegó con el Valencia liderando por 35-46 tras mantener su solidez en el juego colectivo y aprovechar la falta de acierto exterior de su rival.

Al iniciar la segunda mitad, informó el medio, el Valencia Basket experimentó dificultades cuando Mariona Ortiz y Carla Leite lideraron un intento de remonta por parte del Zaragoza. El club aragonés buscó reducir la distancia, pero la actuación de Fiebich volvió a situar al Valencia en una posición de control, con la jugadora alemana mostrando precisión desde diferentes posiciones de la cancha.

Tal como detalló la fuente, en el último cuarto el Casademont Zaragoza llegó a colocarse a siete puntos (57-64) tras un triple de Pueyo que alentó a sus compañeras y animó al público. Sin embargo, la escuadra dirigida por Rubén Burgos mostró solidez en la administración de su ventaja durante los minutos finales. La combinación de disciplina táctica y aciertos clave le permitió al Valencia Basket contener los intentos de reacción por parte del Zaragoza.

El medio de comunicación explicó que, en los compases finales y con poco más de dos minutos por disputarse, un fallo de Nadia Fingall al contragolpe evitó que el Zaragoza pudiera reducir todavía más la diferencia. Ese desacierto resultó determinante, ya que la presión sobre el marcador se habría incrementado si la canasta se concretaba. El Valencia aprovechó el desconcierto y sentenció el encuentro, asegurando su plaza en la final de Tarragona.

De acuerdo con la información reportada, el Valencia Basket ahora aguarda rival, que surgirá del enfrentamiento entre Hozono Global Jairis y Perfumerías Avenida. La presencia del club levantino en la final ratifica su desempeño a lo largo del torneo y reconoce el acierto individual de sus figuras clave.

El resultado en Tarragona subraya el papel estratégico del Valencia Basket en este tipo de competiciones, respaldado por la combinación de aportaciones individuales, gestión de las ventajas durante el partido y solidez en los momentos decisivos. Según remarcó la fuente, la actuación de Leo Fiebich resultó determinante no solo en los momentos de despegue inicial, sino también en los instantes de mayor presión, decantando un duelo que se mantuvo parejo durante varias fases del juego.

El Palau d’Esports se presentó como testigo de un duelo intenso en el que ambos equipos desplegaron propuestas tácticas específicas. La falta de acierto de larga distancia condicionó al Zaragoza, mientras que el Valencia se apoyó en la efectividad desde el perímetro y la organización en ambos aros. De esta forma, el club levantino alcanza una nueva final en la Copa de la Reina, con el objetivo puesto en la disputa por el título de la edición 2026.