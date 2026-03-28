El piano de 'Monti' acompaña este Domingo de Ramos a la Sagrada Cena de Mérida en el Templo de Diana

Uno de los momentos destacados de la jornada se concentra en la actuación del pianista Pedro Gutiérrez ‘Monti’, quien a las 20:45 horas brindará un acompañamiento musical bajo los arcos del Templo de Diana. Como parte del itinerario de la Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio, la música de ‘Monti’ se sumará al recorrido, interpretando piezas como ‘La Esperanza de María’ y ‘Mi Amargura’ en un espacio de gran valor histórico. El evento, según consignó Europa Press, forma parte de las novedades incorporadas este año, con la intención de enriquecer la experiencia para fieles y espectadores.

Desde las primeras horas del Domingo de Ramos, los preparativos incluyeron la Bendición de los Ramos a las 12:00, seguida por la procesión y la celebración de la Santa Misa, de acuerdo con lo señalado en el comunicado difundido por la Hermandad. A las 16:30, la actividad continuó en la Iglesia de San José con la arenga cofrade y la formación de los tramos de nazarenos. En ese momento se llevó a cabo el tradicional rito del ‘Llamador’, un acto realizado sobre la aldaba de orfebrería instalada en la puerta de la hermandad. Esta ceremonia marca la petición formal para obtener la venia que autoriza la estación de penitencia. El medio Europa Press detalló que este año la solicitud de venia adquiere un valor especial, ya que estará a cargo de uno de los cofundadores de la hermandad, José Romero.

El inicio del recorrido procesional quedó fijado para las 17:00, justo después de obtener la venia, cuando la Cruz de Guía se colocó en la calle Publio Carisio, en la barriada de la Argentina. Dado el cierre de la Concatedral de Santa María, la estación de penitencia se desarrolló en el Sagrario de la Parroquia de San José, donde según ha comunicado la hermandad se venera a Jesús Sacramentado.

Durante la procesión, los fieles y visitantes pudieron observar la bajada de los pasos por la calle José Ramón Mélida en torno a las 18:30, un tramo considerado emblemático mientras se avanzaba hacia Puerta de la Villa. El paso del Misterio de la Sagrada Cena contó todo el trayecto con el acompañamiento de la Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz, mientras que la Banda de Música de Talavera la Real se sumó para acompañar el Palio de Nuestra Señora del Patrocinio, como difundió Europa Press.

La procesión alcanzó el Templo de Diana sobre las 20:45, momento en que Pedro Gutiérrez ‘Monti’ ofreció su interpretación al piano en un marco arquitectónico singular. La participación del músico aportó un tono distintivo durante el paso de la hermandad por este punto icónico de Mérida, atrayendo tanto a devotos como a numerosos curiosos. Europa Press enfatizó que esta intervención artística se suma a las características que distinguen el recorrido de la hermandad este año.

A las 22:30, ya de regreso, el Paso de Misterio y el Palio realizaron una detención frente a la puerta de San José. Allí, se llevó a cabo una ceremonia de respeto mientras el Consiliario y miembros de la Junta de Gobierno penetraban en la parroquia con el objetivo de compartir un momento de oración y de acción de gracias. Según describió la nota, la iluminación interior se redujo expresamente para destacar la presencia de Jesús.

El cierre de la procesión se produjo en torno a las 23:00, con el reencuentro del Paso y del Palio a las puertas de la Hermandad y la entrada final de las imágenes en la casa cofrade. Europa Press recalcó que el recorrido contó con la presencia de numerosos participantes y público, motivados tanto por la significación religiosa de la jornada como por las novedades introducidas este año por la Hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Patrocinio en Mérida.