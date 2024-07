La brutal declaración de un senador uruguayo contra la homosexualidad

El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, hizo sus declaraciones en entrevista con el programa "Fácil Desviarse" de FM Del Sol

El senador uruguayo Guillermo Domenech es integrante de Cabildo Abierto, un partido surgido en 2019 que forma parte del ala más conservadora de la coalición de gobierno. En el Parlamento, ha argumentado alguna de sus posiciones basado en su creencia en Dios y en declaraciones públicas se ha expresado en contra de la homosexualidad y de la agenda de derechos.

En una entrevista con el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol, el legislador fue consultado sobre este rechazo y sumó un nuevo argumento: “No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado”.

Consultado por su opinión sobre las discusiones de los temas de género, Domenech aseguró que hay una distinción entre hombres y mujeres que considera “muy negativa”. “En Uruguay jurídicamente desde el año 46 no hay diferencias entre hombres y mujeres. Sí las había en el plano social”, aseguró.

El legislador se mostró en contra de que se realicen comentarios sobre los cuerpos de las mujeres, una vieja práctica que se consideraba “legítima” pero que estaba “mal”. “Pero de ahí a generar un enfrentamiento entre hombres y mujeres hay un gran trecho. Y no estoy de acuerdo”, señaló.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech (@DomenechMG)

Domenech se mostró en contra de que a los niños se les genere “confusión” sobre los “roles sexuales”. “Necesitan madurar su conciencia sexual, lo ha dicho siempre la psicología. Los niños no tienen conciencia de su sexo a los cinco, seis o siete años”, dijo. Su comentario surgió como una respuesta a las “múltiples denuncias de padres” que consideran “inconveniente” que se le recomiende a los niños varones que vayan a un centro educativo “vestidos de niña”; o a las niñas, con vestuario de hombres.

“Nacemos hombre y mujer”, apuntó el legislador. Consultado sobre si pueden haber grises en el medio, dijo: “La verdad es que no. Pueden haber conductas que no se ajusten al patrón. Esas cosas no tengo por qué promoverlas cuando el niño tiene cinco, seis o siete años. Tengo que dejar que el niño madure”.

E insistió: “Uno es hombre o es mujer. Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman. Lo que es, es; lo que no es, no es. Lo que pasa es que partimos de principios lógicos distintos”, dijo, ante el repudio de los periodistas.

“Para mí no hay una mujer trans. Es un hombre que se viste de mujer. Si le hacen una autopsia dentro de 5.000 años o le hacen un estudio genético, va a surgir que es hombre o es mujer. Una cosa es la conducta que yo tengo y otra cosa es lo que soy. Yo soy lo que soy. Ahora, me puedo imaginar mil cosas distintas: me puedo creer Einstein. ¿Por qué le tengo que decir mujer a alguien que se disfraza de mujer?”, cuestionó. Uno de los conductores le dijo que lo debía hacer para ser educado y Domenech retrucó: “Quizás lo tenga que tratar porque esa persona está teniendo un problema psiquiátrico”.

El senador uruguayo por Cabildo Abierto Guillermo Domenech (Parlamento de Uruguay)

Consultado sobre su pensamiento sobre la homosexualidad, Domench marco una diferencia. “El homosexual es homosexual y se acabó. Es problema de él”, respondió. “Es una conducta personal con la que yo disiento y está condenado desde el Levítico a Romanos I. Los que tenemos una formación cristiana podemos decir que es una conducta equivocada. Esto no quiere decir que no respetemos a la persona porque incluso los mandamientos exigen amar al prójimo como a ti mismo”, agregó.

“Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no”, complementó. Domenech basó sus argumentos en contra de la homosexualidad en la “naturaleza de las cosas” e insistió: “El ano del hombre no está preparado para ser penetrado”.

Uno de los conductores le respondió que en la naturaleza “abunda el sexo homosexual” y el legislador le dijo que esos casos eran excepcionales. “Mi perro es perro y se ve como perro”, comentó.