Misterio en Uruguay: una pareja fue a limpiar su casa de descanso y murió tras un incendio pero la Justicia investiga un posible asesinato

Mercedes Nieto y Mario Cabrera, dos abogados de San Carlos (Maldonado) que murieron de forma trágica (Facebook)

Los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera fueron desde San Carlos (Maldonado) a limpiar la casa de descanso ubicada cerca de las sierras de Garzón, en el mismo departamento de Uruguay. Ese plan terminaría en una tragedia: la pareja moriría tras un incendio en la casa. La muerte fue catalogada como “accidental”, pero hay algunos datos que no cierran y la investigación está abierta.

Cuando los Bomberos llegaron a la casa, ubicada a 20 kilómetros de Pueblo Garzón, Nieto y Cabrera (de 49 años) ya estaban muertos. El aviso del incendio lo hizo un productor del paraje conocido como Los Nietitos. Los funcionarios se encontraron que la casa estaba ardiendo y los abogados muertos en el interior, informó entonces el noticiero Telemundo de Canal 12. “Se constató fuego generalizado en una casa de familia de dimensiones aproximadas de 12 metros de largo por seis de ancho, construida de paredes de ladrillo y cubierta liviana”, declaró el jefe de Bomberos Diego Riveiro.

En el interior de la casa, la pareja estaba calcinada.

Los cuerpos de Mercedes Nieto y Mario Cabrera fueron encontrados calcinados dentro del hogar (Facebook)

En una primera instancia, los investigadores tenían dos líneas para esclarecer el episodio. Una de las hipótesis era que se trató de un accidente al intentar prender la estufa a leña utilizando un líquido inflamable como nafta. Otra teoría es que hayan participado terceras personas en la escena.

Los testigos de la zona contaron que la pareja llegó ese 15 de junio a la casa y sacó varias de las pertenencias al exterior para limpiar la vivienda, según informó Montevideo Portal. Nieto abrió las ventanas para aprovechar las horas de sol y el calor del día. Pero unas horas más tarde, la casa tomó fuego.

Los datos primarios que manejaba la Fiscalía indicaban que no habían signos de violencia en los fallecidos y la posibilidad de un doble crimen no era opción.

Con el correr de las semanas, la hipótesis de que se trató de un accidente fue perdiendo fuerza y se comenzaron a plantear ciertas dudas. La primera era por el día en que se dieron las muertes: estaba caluroso y no era necesario prender la estufa a leña.

También llama la atención la voracidad con la que se dieron las llamas, dado que alcanzaron buena parte de la casa. Para los defensores de la pareja, es poco creíble que los fallecidos hayan utilizado “tanto combustible como para quemar casi toda” la vivienda.

La muerte de Mercedes Nieto y Mario Cabrera generó sospechas en Uruguay (Facebook)

Otro elemento consignado por el medio uruguayo es que algunas de las pericias dan cuenta de que en la cavidad de la estufa no hay rastros de tizne, lo que indicaría que nunca se encendió el fuego.

Los abogados cuestionan el procedimiento de la Policía y piden que el caso se investigue como un presunto asesinato por venganza.

Desde la Fiscalía, sin embargo, aseguran que aún restan pericias por finalizar, por lo que no descartaron ninguna hipótesis.

A más de un mes del episodio, la Justicia no ha entregado los cuerpos de los fallecidos, según informó la radio de Maldonado FM Gente. Esto genera “angustia” y “preocupación” en la familia, que no ha podido ni velar ni enterrar a sus seres queridos. Los allegados a la pareja, a su vez, convocan a una movilización frente a la sede de la Fiscalía para el próximo miércoles, en reclamo de esta situación. Según la emisora, esta demora no es habitual.

La familia espera un pronunciamiento de la Justicia luego de que se pidieran los análisis complementarios a dependencias de la capital uruguaya. Se espera un informe del instituto Técnico Forense que sería clave para esclarecer cómo fue el final de la vida de dos abogados conocidos en San Carlos.