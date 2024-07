Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “México es de nuestros peores socios”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (EFE/ Chema Moya/Archivo)

Aunque las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador están rotas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no perdió la oportunidad para arremeter contra ese país al referirse a las relaciones comerciales. Lo propio hizo su secretaria de Comunicación, Irene Vélez, quien se burló del impasse diplomático al referirse a la eliminación de la selección de fútbol mexicana de la Copa América luego del partido con Ecuador.

Noboa, quien concede muy pocas entrevistas, habló este lunes con Radio Sucre. En la mesa radial acompañaban a Noboa dos entrevistadores del medio, también estaba el ministro de Gobierno, Michele Sensi-Contugi Ycaza –quien ha sido calificado como “un fantasma” pues mantiene un perfil mediático muy bajo– y la secretaria Vélez, que actuó como una tercera entrevistadora, algo que ha sido cuestionado por los usuarios en redes sociales.

En la entrevista, uno de los entrevistadores preguntó a Noboa si ha mantenido conversaciones con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. El presentador radial dijo: ¿Cómo van las relaciones con la futura nueva presidenta de México?. Vélez se apresuró a contestar antes que Noboa e ironizó: “Después de que los eliminamos de la copa América no sé qué tan bien”. Esto en referencia a la eliminación de la selección de fútbol de México tras el empate con Ecuador, cuyo equipo también fue eliminado del torneo luego de perder en los penales contra Argentina.

En el centro de la mesa el presidente Daniel Noboa, a su derecha el ministro de Gobierno, a su izquierda, en la esquina, la secretaria de Comunicación.

Después de la respuesta de Vélez, Noboa dijo que no ha conversado con Sheinbaum y agregó: “Dicen las malas lenguas que Correa está asesorando económicamente al gobierno de México. No lo sé, no me consta, no he visto documentos oficiales que lo determinen”.

La secretaria de Comunicación tomó nuevamente la palabra y preguntó: “Y nuestras relaciones comerciales con México, presidente, ¿cómo siguen?”. El mandatario aseguró que: “Los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales con el Ecuador”. Seguidamente, el presidente ecuatoriano explicó que los exportadores mexicanos están “felices” vendiendo a Ecuador y aseguró que México es de los peores socios comerciales del país: “México exporta cerca de USD 800 millones al Ecuador. El Ecuador no exporta ni USD 300 millones. Tenemos un déficit de casi USD 600 millones con México. Es de nuestros peores socios. Lo mejor es para ellos, pero es de nuestros peores socios”, resaltó Noboa.

El portal de verificación de datos Lupa Medica calificó a la declaración de Noboa como imprecisas. Según el verificador: “Aunque sí existe una balanza comercial desfavorable para Ecuador, las cifras no son precisas. En 2023, el comercio no petrolero entre México y Ecuador tuvo un saldo desfavorable de USD 499 millones, no de USD 600 millones”.

Glas, el centro de la disputa entre los países

Foto de Archivo: Militares caminan frente a la embajada de México de donde sacaron por la fuerza al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas en Quito, Ecuador. 5 de abril de 2024. (REUTERS/Karen Toro.)

Desde el pasado 5 de abril, México y Ecuador, que históricamente habían mantenido relaciones bilaterales favorables, rompieron su relación diplomática luego de que Daniel Noboa ordenara la incursión de las fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito. El operativo tenía por objetivo capturar al ex vicepresidente correísta, Jorge Glas, sobre quien pesan dos sentencias por corrupción y quien es investigado por malversación de fondos e intimidación. Glas, desde entonces, está en una cárcel de máxima seguridad.

Apenas unas horas antes del ingreso de los agentes ecuatorianos en la sede mexicana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había concedido asilo a Glas, que se ha denominado como perseguido político, al igual que otros miembros del partido del ex presidente Rafael Correa, que también han recibido protección de México.

Así fue el operativo para detener a Jorge Glas en la embajada de México

Después de la captura de Glas, México denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por irrespetar el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Lo mismo hizo Ecuador ante el mismo tribunal y acusó a México de utilizar la legación con otros fines, de inmiscuirse en asuntos internos y de faltar al Convenio de Caracas sobre el asilo diplomático al brindar protección a Glas. En adelante, la disputa llegó a un punto muerto. Mientras México exige que Glas sea trasladado a su territorio, Ecuador ha dicho que en la mesa de negociación con México la libertad de Glas no es un punto a dialogar.

Aunque la defensa de Jorge Glas presentó un habeas corpus argumentando que el ex vicepresidente de Rafael Correa ha sufrido la vulneración de sus derechos durante su tiempo en la prisión; esta solicitud fue rechazada por el Juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil. El ex vicepresidente pedía ser trasladado a la casa de su madre y sostenía que no tiene acceso a medicina, que ha intentado suicidarse y que ha sufrido mordeduras de ratas. Mientras que las autoridades aseguraron que el ex vicepresidente recibió 79 atenciones médicas, según Primicias.