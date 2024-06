Polémica y protestas en Brasil por un proyecto de ley contra el aborto después de la semana 22

Una activista en favor del aborto sostiene un cartel con la leyenda en portugués: "Una niña no es una madre". Fue durante una marcha contra un proyecto de ley antiabortista, en la avenida Paulista de San Pablo, el sábado 15 de junio de 2024 (AP Foto/Ettore Chiereguini)

Un proyecto de ley, PL 1904, aprobado de urgencia en la Cámara en los últimos días, propone la penalización del aborto si se practica después de la semana 22 de gestación. El autor es el diputado neopentecostal Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal, el PL del ex presidente Jair Bolsonaro. La propuesta fue presentada en medio de una polémica del Consejo Médico Federal (CFM) por una resolución que, desde abril pasado, prohíbe a los médicos realizar un procedimiento utilizado para practicar abortos tardíos de embarazos resultantes de violación, el de la asistolia, que induce el bloqueo cardíaco del feto. Actualmente, la resolución ha sido suspendida por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). Lo que en Europa se define técnicamente como aborto terapéutico, y que se practica cuando hay complicaciones graves para la salud del niño o de la madre, ha desatado la polémica y una moderna caza de brujas en Brasil. El proyecto de ley equipara de hecho a la mujer que se somete al procedimiento, y al médico que lo practica, a un homicida, con penas de hasta 20 años de cárcel. Esta equiparación vulnera los derechos de la mujer y contradice el ordenamiento jurídico del país.

“El PL antiaborto es una afrenta a la legislación brasileña y a los principios constitucionales”, explica a Infobae Mariana Tripode, abogada, fundadora del primer bufete de Brasil especializado en derecho de la mujer y fundadora de la Escuela Brasileña de Derechos de la Mujer (EBDM). “Además - continúa la abogada -, el Supremo Tribunal Federal (STF) ya reconoció el derecho al aborto en casos de anencefalia (ADPF 54/2012), basado en la dignidad humana y el derecho a la salud. La restricción propuesta por el PL también violaría tratados internacionales ratificados por Brasil, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que defiende los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres, y el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal”, dijo Tripode.

En todo Brasil, sólo tres hospitales practican abortos después de la semana 22, un tipo de aborto que representa aproximadamente un tercio de los previstos por la ley. “El problema es que no tenemos un sistema, como el Datasus, que nos permita tener datos exactos y detallados sobre esta cuestión. Y no lo hay específicamente porque los políticos no quieren visibilizar esta situación”, declaró al diario Folha de São Paulo la ginecóloga Helena Paro, del Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual de la Universidad de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais. En Brasil, antes de las 22 semanas de embarazo, recordamos, el aborto está prohibido. Sólo se permite en tres situaciones y sin límite de edad gestacional: cuando no hay otra forma de salvar la vida de la mujer, cuando se detecta una malformación fetal que hace imposible la vida extrauterina y cuando el embarazo es fruto de una violación. Y que la situación es realmente difícil, sobre todo en el norte del país, lo demuestran algunos datos. En el servicio de aborto legal de Recife, en el estado de Pernambuco, la violación figura como causa de la mitad de los abortos legales dentro de las 22 semanas. En el servicio de Uberlândia, la cifra supera el 90%.

Activistas por el derecho al aborto protestan contra una ley que criminzalizaría el aborto en San Pablo, Brasil, el 15 de junio del 2024 (Foto AP/Ettore Chiereguini)

“En Brasil, la resistencia a aprobar una ley que garantice el aborto legal proviene en gran medida de la influencia del lobby evangélico y de sectores conservadores que imponen sus creencias religiosas sobre la legislación y los derechos individuales”, explica Mariana Tripode a Infobae. “Estos grupos, muchas veces aliados a partidos políticos - continúa -, utilizan la Biblia para justificar sus posturas, poniendo los valores espirituales y morales por encima de los derechos humanos universales. Esta postura contribuye a mantener una política pública que ignora la salud y la autonomía de las mujeres, perpetuando la desigualdad social. Las mujeres ricas tienen acceso a clínicas clandestinas seguras, mientras que las mujeres pobres recurren a métodos inseguros, con el resultado de muertes que podrían haberse evitado. La injerencia religiosa en la política contradice el principio del Estado laico consagrado en la Constitución”, afirma Tripode.

El debate, que como denuncian muchas brasileñas se ha vuelto ideológico y religioso, no tiene en cuenta el contexto difícil y a menudo atrasado, en términos de educación sexual y planificación familiar, de muchas regiones de Brasil. Según un estudio publicado el jueves en la revista Ciencia y Salud Colectiva por la investigadora del Instituto Fiocruz, Isabella Vitral Pinto, cada día al menos 26 niñas de entre 10 y 14 años se vuelven madres en Brasil. El 70% de ellas son negras y el 60,6% vive en el Norte y Nordeste del país. Según este estudio que analizó la década entre 2011 y 2021, Brasil registró 107.876 nacimientos de niños, el 0,4% del total de nacidos vivos, de madres menores de 14 años. De ellas, el 20% estaban casadas o en unión civil y el 5% ya habían estado embarazadas.

A este panorama se suman los datos del Atlas de la Violencia 2024, que reúne datos nacionales sobre los delitos cometidos en Brasil. Este mapa detallado reveló que el 49,6% de la violencia sufrida por niñas de 10 a 14 años fue de carácter sexual. Este delito también fue tolerado por la jurisprudencia, que solo a partir de 2019 consideró las relaciones sexuales con adolescentes menores de 14 años como violación, independientemente de la edad del agresor y del tipo de relación. Hasta 2019, los matrimonios con menores de 14 años se consideraban legales siempre que hubiera consentimiento paterno. Esto hacía posible que en los casos de violación se utilizara el matrimonio para evitar el castigo penal. Después de 2019, la edad mínima obligatoria para contraer matrimonio aumentó a 16 años y sigue siendo necesario el consentimiento paterno.

En 2023 se registraron en Brasil 140 casos de aborto legal entre adolescentes menores de 14 años, una cifra que duplica la de 2018, cuando se registraron 60 abortos, según datos del Ministerio de Salud. De hecho, muchas de estas adolescentes toman conciencia tardía del embarazo porque en realidad son niñas víctimas de violencia intrafamiliar o porque no reciben la información correcta en los centros de salud públicos, lo que frena su decisión. En Brasil, sólo 200 de los más de 5.500 municipios, es decir, apenas el 3,6%, ofrecen servicios de aborto legal en el sistema público de salud.

Esta falta de infraestructura, sumada a los límites impuestos por la ley del aborto, empuja diariamente a muchas mujeres a buscar soluciones alternativas en sus comunidades o en Internet, con resultados muchas veces letales para sus propias vidas. De 2012 a 2022, 483 mujeres murieron por abortos clandestinos, según datos del Sistema de Información Hospitalaria (SIH-SUS) y de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS) recogidos por el sitio de información Género y Número. Pero estos datos son subestimaciones, porque muchas mujeres ni siquiera pueden recibir ayuda en el hospital y mueren directamente en los consultorios médicos que operan clandestinamente, sin ser contabilizadas.

Activistas sostienen carteles en una protesta contra el proyecto de ley que restringe el aborto legal en caso de violación y equipara el procedimiento al homicidio simple (EFE/Isaac Fontana)

En Brasil no es posible comprar píldoras abortivas como la famosa RU486 o el misoprostol en las farmacias, sino que existe un mercado de contrabando, que es arriesgado porque no hay control sobre el origen y la composición de los medicamentos, además de ser muy caros. En el mercado clandestino, el precio de venta oscila entre 800 y 2100 reales (147 y 387 dólares) y el fármaco suele enviarse oculto en productos cosméticos a través del servicio postal. Muchas brasileñas también están optando por abortar en la vecina Argentina, país que en diciembre de 2020 aprobó y luego sancionó en 2021 un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce sin que la mujer tenga que explicar los motivos de su decisión. Quienes en Brasil no tienen medios económicos para costear un viaje al país vecino cuentan con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales que asisten económicamente y también en la preparación de la documentación necesaria.

La propuesta de ley contra el aborto después de la semana 22 ha provocado que miles de mujeres salieran espontáneamente a la calle en las principales ciudades de Brasil. Las encuestas también muestran un país en contra a esta medida. Dos de cada tres brasileños no están a favor de esta propuesta antiabortista, según un reciente sondeo de Datafolha. Incluso el 57% de los neopentecostales están en contra y sólo el 37% a favor. Los católicos se oponen aún más que los evangélicos: el 68% está en desacuerdo con el proyecto, frente al 28% que lo aprueba. El país real va, pues, en dirección contraria a la de las instituciones. A pesar de que la propuesta antiabortista es de un diputado evangélico, también ha recibido el apoyo de diputados católicos. Además, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) también se pronunció a favor.

Los efectos de las protestas, sin embargo, fueron más fuertes. El presidente de la Cámara de Representantes, Arthur Lira, dio marcha atrás y anunció “un amplio debate” sobre el tema a través de una comisión especial, postergando la votación en el segundo semestre del año. Hasta ahora y dentro de los palacios del poder, el tema ha sido tratado de una manera que ha causado revuelo en la opinión pública. Algunos episodios no han pasado desapercibidos, como el de una actriz que fue invitada a la Cámara para hacerse pasar incluso por un feto que se rebela contra la decisión de su madre de abortar. Hasta las palabras del Presidente Lula en Ceará que, dirigiéndose a una joven presente en un acto, dijo: “Mira esta chica que ha venido aquí con tres hijos. Esta chica tiene 25 años. Tiene tres hijos. Le dije: ‘Hija mía, lo primero que tienes que hacer es dejar de tener hijos. Porque ya tienes tres’. Y siempre Lula, que dijo estar en contra del aborto, refiriéndose a los casos de violación afirmó: “¿Qué monstruo saldrá del vientre de una niña violada?”.