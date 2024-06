Intensas lluvias dejaron un tremendo socavón que amenaza por posible derrumbe a un edificio en Chile

El socavón tiene 15 metros de largo y 30 de profundidad.

(Desde Santiago, Chile) 87 residentes del edificio Euromarina 2, ubicado en el conocido balneario de Reñaca, Viña del Mar (127 kms hacia la costa de Santiago) tuvieron que ser evacuados de emergencia la madrugada de este domingo tras la aparición de un tremendo socavón, provocado por las intensas lluvias que han afectado buena parte del país.

El hecho trae la memoria una situación similar ocurrida el año pasado, cuando los habitantes de cuatro edificios ubicados a solo un kilómetro de distancia, en Concón, debieron escapar con lo puesto debido a un gran deslizamiento de tierra por las históricas lluvias de agosto. Algunos estuvieron siete meses sin poder volver a sus hogares y los que trataron de vender sus propiedades, acusaron que se habían devaluado dramáticamente.

Esta nueva y tremenda oquedad, de aproximadamente 15 metros de largo y 30 metros de profundidad, afectó principalmente a las torres 3 y 4 del Euromarina 2, generando preocupación entre los vecinos que ya han enfrentado situaciones parecidas. La mayoría de ellos acusó falta de sueño y un nerviosismo constante a los medios de prensa que llegaron hasta el lugar, amén de sindicar a las autoridades - sobre todo al Ministerio de Obras Públicas -, como responsables de una situación que ya habían advertido y ven como repetida, al permitir que constructoras edificaran sobre dunas.

“Es una incertidumbre...Esperemos que las autoridades tomen las medidas correspondientes. Es súper complicado, la verdad es que es una pena lo que está pasando, la gente no duerme tranquila, en invierno no puedes estar aquí y cada vez es peor”, dijo a Meganoticias uno de los vecinos del lugar.

El afectado aseguró que el grave incidente ha provocado “susto en la gente, impotencia. No se ve que haya algún trabajo especial para prevenir estas cosas. Hay colectores de aguas lluvias, hay un montón de cosas que se pueden hacer para desviar los tránsitos de agua y no se ve que alguien esté haciendo al go al respecto”, acusó.

“No se puede estar con esta incertidumbre mucho tiempo, sobre todo familias que tienen niños. Estás en la noche y no hay vías de escape alternativas”, remató.

Otro residente manifestó su frustración, asegurando al noticiario de Canal 13 que “se han producido varios socavones en distintas oportunidades y han sido comunicados al Ministerio de Obras Públicas y a la delegación que corresponde, y hasta el día de hoy no han hecho nada”.

El año pasado ocurrió un hecho similar a solo un kilómetro de distancia y cuatro edificios debieron ser evacuados.

Riesgo de derrumbe

Sofía González, delegada regional de Valparaíso, aseguró que se está llevando a cabo una evaluación para poder establecer planes de mitigación.

“Se desplegarán diversos servicios para así poder evaluar las posibles causas (del socavón) y, por supuesto, los riesgos que pudiesen estar asociados, así también como las medidas que tomaremos de carácter de mitigación para los próximos días”, señaló en un punto de prensa.

Por su parte, la directora (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó que pedirá a distintos organismos un informe completo a fin de determinar si existe riesgo de que ocurra otro incidente parecido en la zona.

“Lo que existe es un socavón que hizo que se removiera la tierra y la arena que estaba por debajo de la estructura dejando expuesta una parte de la estructura y afectando el colector de aguas lluvias que estaba bajo el edificio”, detalló.

Cebrián recalcó que “existe una situación de riesgo que está en evaluación, pero dentro de las primeras evaluaciones no existe riesgo de derrumbe”.

Sin embargo, se espera un nuevo sistema frontal y según la autoridad “el pronóstico es que entre jueves y viernes pudieran caer 35 milímetros de lluvia en 24 horas”.

Por ello, señaló que durante toda la semana se va “a monitorear cómo va evolucionando (el tiempo) y los efectos que va trayendo, de manera de mantener al sistema informado, alertado y movilizado en todos los puntos críticos que ya tenemos detectados”.