El vocero presidencial de Bolivia renunció a su cargo en medio del viaje de Luis Arce a Rusia (EFE)

El vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter, renunció este jueves a su cargo, en medio del viaje de Luis Arce a Rusia, con motivo del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La noticia se conoció tras varios días de rumores de la prensa local.

El propio Richter publicó un comunicado en sus redes sociales donde confirmaba su salida del cargo y descartaba que se tratara de “un intento de crítica hacia el Gobierno”, algo que “algunos actores” sugirieron en las últimas horas. En su lugar, explicó que “un sitio no puede volverse un anclaje” y que decidió “renovar los espacios y lugares” desde los que continuará “reflexionando en voz alta”.

“Ya no lo acompañaré (a Luis Arce) en el tiempo que sigue, pues transitaré otro camino. Pero no hay duda posible de que, así como en 2020 coincidimos en la urgencia de restablecer la democracia, no tendría reparo -si las circunstancias lo exigieran y nuestra democracia fuese nuevamente amenazada- en volver a reencontrar miradas y posiciones”, sumó en el escrito.

A continuación, ratificó su respaldo a la actual Administración, alentando al Presidente a trabajar para que “no permita que el Gobierno pierda el caudal” y a cuidarse que los enemigos que buscarán frustrar su mandato. “Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos, y los suyos también”, concluyó.

Richter manifestó su apoyo a Arce y le dijo que se mantenga alerta por quienes querrán que su gestión fracase (EFE)

Richier acompaña a Arce en calidad de vocero presidencial desde diciembre de 2020, apenas un mes después de que el político asumiera el mando del país y decidiera reponer el cargo tras casi una década.

La noticia de su salida se conoció mientras el mandatario encabeza una visita oficial a Rusia, donde participa de encuentros con importantes empresarios y hasta mantuvo, este jueves, una reunión con el presidente Vladimir Putin.

Arce viajó a San Petersburgo con una agenda cargada de iniciativas y proyectos económicos, con los que buscará reactivar la industria y los intercambios comerciales y, en consecuencia, mejorar los números del país.

Durante dos días, transportistas de Bolivia bloquearon las principales carreteras del país ante la falta de dólares y combustible (EFE/ARCHIVO)

En ese sentido, Putin destacó las grandes perspectivas de cooperación mutua en materia tecnológica mientras que Arce apuntó a la explotación industrial de los yacimientos de litio. Inclusive, Uranium One, adscrita a la estatal Rosatom, tiene vigente un acuerdo para la construcción de una planta de procesamiento de este recurso en el departamento de Potosí.

Los anuncios que surjan de este foro podrían ser de gran importancia para la recuperación del país, que está desde hace meses inmerso en una aguda crisis.

La semana pasada, transportistas bloquearon durante dos días consecutivos las principales rutas para reclamar por la falta de combustible y de dólares en circulación, que impiden a los comerciantes y a los camioneros trabajar. Las filas superaron los siete kilómetros en algunos puntos.

“A nivel nacional estamos movilizados en diferentes departamentos, donde estamos haciendo conocer que tenemos necesidades, respuestas que necesitamos del Gobierno en el orden económico”, dijo entonces Marcelo Cruz, dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz y resaltó que la situación es “desastrosa”.

(Con información de EFE)