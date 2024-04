El salvaje ataque a una mujer en Chile por parte de su ex pareja junto a su hermana y su prima: “Me quería matar”

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

(Desde Santiago, Chile) Una salvaje agresión por parte de su expareja y dos acompañantes sufrió una joven al interior de su departamento en San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío (500 kms al sur de Santiago). Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio en que vive la víctima.

Según es posible apreciar en los videos el individuo, identificado como Ariel Alarcón, llegó hasta el lugar junto a su actual pareja y una prima y, tras increpar a conserje del edificio, se abrió paso hasta llegar al departamento de la víctima.

Enardecidos, los atacantes derribaron la puerta del departamento a patadas y se abalanzaron sobre la joven, golpeándola repetidamente y dejándola con múltiples lesiones, incluyendo vidrios incrustados en su cuerpo.

En conversación con Radio Bío Bío, Francisca Gallegos, la joven afectada, apuntó a que el móvil del ataque habría sido aparentemente por celos de parte del agresor, luego de que se encontrara con su grupo en la discoteca Museum de Concepción.

“Todo empezó porque yo estaba en la disco y estaba Ariel junto a su pareja actual, Catalina Leal. Ellos me ven y esta chica manda una de sus amigas a golpearme directamente, además de que ambos me amenazan de muerte”, explicó.

“Luego de todo esto, yo me voy con mis amigos inmediatamente de ahí y llego a mi departamento a descansar, a dormir y en eso pasa un par de horas y me tocan el timbre”, añadió.

Fue en ese momento cuando “abro la puerta, (pero) me doy cuenta que es Ariel junto a dos chicas y venían directamente a golpearme, a pegarme. Y es ahí donde yo rápidamente cierro la puerta”, precisó Francisca.

“En eso Ariel empieza a gritar que me quería matar y empieza a darle patadas a la puerta junto con su hermana y su prima”, agregó.

Tras esto, Alarcón derribó la puerta. “Y es ahí cuando ingresa a mi departamento y me empiezan a golpear. Le empieza a dar órdenes (a sus acompañantes), a decir que me masacraran, que me pegaran, que me golpearan lo más fuerte posible. Él también ayudaba a estos golpes”, detalló.

La afectada destacó que gracias a que estaba con su hermana al momento del ataque, la situación no pasó a mayores. Además, aseguró que más personas habrían llegado con el acusado hasta las afueras del edificio.

“Temo por mi vida”

Tras la agresión, la víctima llamó a Carabineros, quienes la acompañaron a constatar lesiones, y luego lo hizo la denuncia por agresión ante el Ministerio Público, a fin de solicitar una orden de alejamiento en contra de su expareja. Ello, por temor a que una situación así vuelva a repetirse.

“Actualmente estoy con mucho temor, mucho miedo de que vuelvan a mi domicilio porque ya saben donde vivo, que vengan con más gente, que me hagan daño”, advirtió Francisca.

“Tengo miedo por mi vida, no puedo ir a trabajar, me duele todo el cuerpo. Estoy toda moreteada con lesiones, entonces eso tengo, mucho temor de salir a la calle, simplemente a la calle o estar en mi propio departamento, que ya tampoco es seguro”, lamentó.

Presuntas provocaciones

Sin embargo, a través de redes sociales, una de las presuntas involucradas en la agresión, identificada como Catalina Leal, señaló que todo se habría dado a partir de provocaciones previas que les habría realizado la denunciante en la discoteca Museum. Incluso, aseguró que Francisca habría agredido a la hermana de Ariel Alarcón en dicho recinto.

Pese a las declaraciones de ambas partes, el desarrollo del violento episodio deberá ser esclarecido en las pericias llevadas a cabo por la policía.