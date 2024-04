Estados Unidos alertó sobre abusos policiales, violencia contra indígenas y el creciente antisemitismo en Chile

El informe acreditó diversos casos de abuso policial

(Desde Santiago, Chile) El informe anual del Bureau Of Democracy, Human Rights, and Labor (Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo) del Departamento de Estado de EEUU, acreditó diversos casos de atentados contra los Derechos Humanos en Chile, ya sea hacia ciudadanos de a pie, manifestantes y minorías indigenas y LGTBI+, así como un creciente aumento de discursos antisemitas, en 2023.

Dividido en varias secciones, el legajo confirmó, por ejemplo, que hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones ilegítimas, incluidas extrajudiciales, durante el año.

A modo de ejemplo, el 22 de agosto de 2023, los jueces condenaron a un ex carabinero a 540 días de prisión por abuso que resultó en la muerte de un hombre en octubre de 2021 en San Fernando, Región de O’Higgins. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), carabineros presuntamente estrangularon a un detenido y lo dejaron inconsciente en su celda. Otros tres carabineros por el mismo caso aún tienen juicio pendiente.

Aunque no hubo documentación de desapariciones por parte de autoridades gubernamentales, sí se confirmaron casos ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de la policía.

En noviembre de 2022, un tribunal de la Región de la Araucanía absolvió a nueve soldados del ejército de presuntamente detener y atar a cinco personas, conducirlas a un bosque, golpearlas y simular una ejecución en 2020. El tribunal citó la falta de pruebas como motivo para desestimar el caso.

Prisiones

Aunque el país tiene un sistema penitenciario híbrido en el que el gobierno es propietario de la mayoría de las instalaciones penitenciarias y las empresas privadas tienen concesiones para prestar servicios, las organizaciones de derechos humanos informaron que el hacinamiento, la mala atención médica, la violencia y el abuso por parte de los guardias eran problemas en varias prisiones.

Arrestos arbitrarios

Tampoco se consignaron mayores detenciones arbitrarias, si bien el 3 de marzo los fiscales presentaron cargos contra dos carabineros que arrestaron y agredieron arbitrariamente a un joven de 17 años y lo mantuvieron bajo custodia por un día el 24 de enero en Los Vilos, Región de Coquimbo. Los dos carabineros fueron despedidos y puestos bajo arresto domiciliario y la investigación sigue su curso.

Tampoco hubo reportes de presos o detenidos politicos, ni casos de represión trasnacional.

Corrupción en el gobierno

El informe destacó que la Fiscalía Nacional se encuentra investigando a 53 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en todo el país para determinar si funcionarios del gobierno y de partidos políticos cometieron delitos de corrupción, incluidos fraude fiscal, nepotismo y malversación de fondos públicos -megacaso, conocido públicamente como el “Caso Convenios” -, por más de USD 40 millones.

Mujer

Aunque las mujeres poseen los mismos derechos legales que los hombres, las organizaciones locales de derechos humanos informaron que el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva y que la discriminación persistía en el empleo, la remuneración, la propiedad y gestión de empresas y la educación.

A pesar de una ley que establece la igualdad salarial por igual trabajo, un tercio de las mujeres ganan menos que los hombres en trabajos similares, según una organización especializada en datos de mercado y consumidores.

Discriminación racial

Los migrantes haitianos y venezolanos, incluidos los de ascendencia africana, denunciaron xenofobia y discriminación en sus comunidades locales. El 1 de febrero, aproximadamente 4.000 personas participaron en una manifestación contra el crimen y los inmigrantes en la ciudad norteña de Iquique, incluido un ataque a un inmigrante venezolano y a un campamento de inmigrantes vacío después de que terminó la manifestación.

El llamado "conflicto mapuche" es el problema más grande del Estado chileno

Pueblos indígenas

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en su Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2022, informó una escalada de violencia en el largo conflicto entre algunas comunidades indígenas mapuche y fuerzas de seguridad gubernamentales por reclamos territoriales ancestrales en provincias rurales de Regiones de la Araucanía y del Biobío.

El número de personas muertas en actos de violencia en zonas rurales que involucraron a personas mapuche y no mapuche aumentó significativamente después de 2017 e incluyó no solo a activistas y policías mapuche, sino también a trabajadores mapuche y no mapuche en los sectores agrícola y maderero.

Los mapuches de determinadas comunidades fueron objeto de amenazas y violencia, incluido el uso excesivo de la fuerza durante los registros policiales. Los mapuches también fueron sometidos de manera desproporcionada a amenazas por parte de la policía en el contexto de delitos relacionados con el cultivo y el tráfico de drogas.

Las personas indígenas y sus instituciones generalmente participaron de manera limitada en las decisiones que afectan sus tierras, culturas y tradiciones. Si bien se demarcaron tierras indígenas, algunas comunidades mapuche y rapa nui exigieron la restitución de otras tierras que eran de propiedad pública y privada.

Según organizaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas encontraron serios obstáculos para ejercer sus derechos civiles y políticos, incluido el derecho a utilizar los recursos naturales en sus territorios, a la participación política, a la no discriminación en el empleo y a la igualdad de acceso a la justicia.

Varios observadores de la sociedad civil informaron que las actividades extractivas, incluidos los proyectos madereros, mineros y energéticos, alteraron significativamente los medios de vida tradicionales de varios grupos indígenas. Estudios académicos publicados concluyeron, por ejemplo, que la contaminación ambiental y la introducción de monocultivos de árboles no nativos utilizados en la tala generaron degradación del suelo y contaminación del agua que impactaron negativamente la agricultura, la salud y la subsistencia mapuche en la parte sur del país.

Un estudio separado destacó que las actividades mineras afectaron particularmente el acceso al agua y los medios de vida pastoriles de los pueblos atacameño, aymara, diaguita y kolla en la parte norte del país.

Antisemitismo

La comunidad judía – que en Chile ronda las 20 mil personas- informó de un aumento del contenido antisemita en publicaciones en las redes sociales tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Varias protestas pro palestinas posteriores incluyeron discursos antisemitas. Hubo dos incidentes de grafitis con esvástica, uno en Concepción en marzo y el otro en Temuco en septiembre.

Durante un evento público en marzo, Gerardo Gorodischer, presidente de la Comunidad Judía de Chile, afirmó: “En Chile hay un odio antisemita que se propaga a través de las redes sociales de manera permanente y aumenta dependiendo del estado de la situación palestino-israelí, lo que afecta a la comunidad judía local”.

El 7 de octubre, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, publicó en X (antes Twitter) un extenso mensaje en relación al ataque de Hamás a Israel en el que decía: “El pueblo de Palestina tiene derecho a resistir. La comunidad internacional ha guardado silencio durante años ante el genocidio y el exterminio de mujeres y niños. Seguramente la respuesta del sionismo será feroz. ¡La solución al conflicto es poner fin a la ocupación! #Palestina libre.”

Organizaciones pro LGTBI+ informaron que hubo una disminución en la discriminación y los ataques a minorías sexuales

LGTBI+

En marzo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) informó que en 2022 recibió 1.046 denuncias de violencia o discriminación por orientación sexual o identidad de género, una disminución general del 6 por ciento en comparación con 2021. Los casos en 2022 incluyeron seis asesinatos reportados, dos veces tantos como en 2021, y un aumento de los casos de discriminación en las escuelas y del número de campañas de odio.

La aplicación procesal de la ley sobre el matrimonio igualitario presentó algunos problemas, especialmente en el registro de hijos de padres del mismo sexo. La Fundación Iguales denunció retrasos excesivos en la entrega de actas de nacimiento y matrimonio, errores en el orden o ortografía de los apellidos y denegación de atención en algunas oficinas del Registro Civil.

No hubo informes de esfuerzos para exigir prácticas de “terapia de conversión”. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos informaron que la intolerancia social, cultural y religiosa condujo a intentos recurrentes de “convertir” a personas LGBTQI+ de manera informal a través de presiones familiares, religiosas, médicas, educativas u otras presiones comunitarias.