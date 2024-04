Tragedia en Costa Rica: un joven atleta de 12 años murió ahogado tras salvar la vida de su abuela y su tía en el mar

Keylor Durán Díaz, tenía 12 años y era un destacado atleta de su país en varias disciplinas deportivas. (Cortesía)

Familiares, amigos y compañeros de colegio rindieron homenaje de “héroe” la noche de este martes a Keylor Durán Díaz, 12 años, un destacado atleta costarricense, que pereció ahogado tras rescatar a su abuela y una tía, quienes fueron arrastradas por la corriente marina en Playa Bejuco, Parrita, Puntarenas, el pasado Viernes Santo.

Durán Díaz fue campeón de pentatlón en la categoría U-13 en 2023, subcampeón nacional de campo traviesa en 2024 y parte de la Selección Nacional de Atletismo de Costa Rica, informaron medios locales.

Según su entrenador, soñaba con representar a su país en los Juegos Olímpicos. “Nuestra última conversación se trató de eso, me contó que quería llegar a unos Juegos Olímpicos, quería ser corredor de 100 o 200 metros o de salto largo. Yo le decía que tenía más probabilidades en otras pruebas, pero que trabajaríamos en eso dentro de dos años”, dijo a la plataforma CRHoy.com el entrenador Edrey Vargas.

El joven atleta se encontraba en un paseo familiar y se percató que su abuela y una tía eran arrastradas por la corriente del mar y se lanzó al agua a rescatarlas.

Con la ayuda de una tabla que le hizo llegar un surfista que observaba la escena, Durán Díaz puso a salvo a sus familiares pero las corrientes lo arrastraron a él mismo y desapareció en las aguas del mar.

Las siguientes, fueron horas de una angustiosa búsqueda del adolescente héroe, cuyo cuerpo se encontró el domingo, a varios kilómetros de distancia en Playa Hermosa de Garabito.

“Mi nieto dio la vida por nosotros: una ola nos estaba revolcando e íbamos mar adentro; él me soltó y me dijo que iba a buscar ayuda para nosotras; sin embargo, cuando llegó la ayuda, él no apareció más”, relató Miriam Guevara, abuela del adolescente fallecido, a la televisora Teletica.