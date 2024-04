Chile: Evelyn Matthei lidera con amplia ventaja una encuesta sobre la elección presidencial

Matthei continúa liderando las encuestas, aunque la distancia con Kast se acortó levemente este mes.

(Desde Santiago, Chile) La alcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia y militante de Renovación Nacional, Evelyn Matthei, continúa liderando la carrera presidencial en Chile, según la última encuesta de Pulso Ciudadano, con 24,9% (1,3 puntos menos que en febrero), seguida por el líder republicano José Antonio Kast con 11,7% (1,1 punto más que hace un mes).

Mucho más abajo le siguen la ex Presidenta Michelle Bachelet con 8,1% (1,4 puntos menos), la ministra comunista Camila Vallejo con 4,5% (1,2 puntos más) y el ex candidato presidencial Franco Parisi con 2,5% (0,8 puntos más). La sorpresa la dio el diputado de extrema derecha Johannes Kaiser, quien aparece por con un 2,5 % de las preferencias. (0,9 puntos más).

Aprobación presidencial

Respecto a la valoración del gobierno de Gabriel Boric, el presidente obtuvo una aprobación de un 27,7%, (2,2 puntos más con relación a la aprobación de febrero 2024), y una desaprobación de un 60,3%, 1,9 puntos menos respecto de la desaprobación de febrero. Un 12,0% no sabe cómo evaluar su gestión.

Elecciones en dos días

Un 37,9% está muy en desacuerdo con que las votaciones municipales, de Gobernadores Regionales, Consejeros Municipales y Regionales, que se realizarán en octubre próximo se realicen en dos días, como pretende el gobierno. Un 36,3% esta muy de acuerdo y un 25,8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Censo

Por estos días se está llevando a cabo el Censo nacional, asunto que también ha estado envuelto en polémica, tras el llamado de personas en redes sociales a no abrirle la puerta a los censistas. Con respecto a este tema, un 52,3% de la población considera que es muy importante que en Chile se realice el Censo, un 24,6% lo considera medianamente importante y un 23,1% lo considera poco importante/nada importante.

Un 36% tiene mucha confianza/ confianza en cómo se desarrolla el Censo en el país. Un 31,6% tiene mediana confianza y un 32,4% tiene poca/nada confianza.

El estudio arrojó que un 27,9% de los hogares en Chile declaró que ya respondieron el Censo; un 8% indicó que pasaron por su hogar, pero no estaban; un 6,1% de los hogares indicaron que no quisieron responder o atender a los censistas y un 57,9% de los hogares indicó que aún no han pasado por su hogar.

Las filtraciones de información reservada hechas por el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, provocó una fuerte caída en la valoración de esa institución policial.

Instituciones con mayor y menor confianza

Tras el escándalo por filtraciones secretas que le constó el puesto al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz - hoy en prisión preventiva -, las instituciones y organizaciones en Chile que tienen mayor nivel de confianza son: Bomberos 86,1%, Fuerzas Armadas 36,8%, Carabineros 36,7%, Servel 32,7% y PDI 31,8%.

La cifra marca una considerable caída en la opinión pública de la institución, la que hace tan solo un año (edición mayo de 2023), mantenía la posición de segundo lugar con un 46,6% de aprobación, superando a todas las mencionadas anteriormente, excepto a Bomberos.

Las instituciones y organizaciones en Chile que tienen menor nivel de confianza son: Partidos Políticos 84,1%, Poder Judicial 74,6%, Isapres 72,3%, Congreso Nacional 69,9%, AFP 69,7%.

Finalmente, la muestra reveló que, a juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son: Delincuencia 45,8%, Inmigración 27,7%, Narcotráfico 25,9%, y Corrupción 24,7%.