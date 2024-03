Cuatro asesinatos en un mismo día conmocionan a Uruguay

Padre e hijo fueron encontrados asesinados en una vivienda del barrio Plácido Ellauri de Montevideo (Captura Subrayado)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Uruguay tuvo un inicio de Semana Santa violento. Poco minutos pasada la medianoche del lunes 25, una mujer de 40 años fue asesinada en Maldonado por al menos dos personas que se acercaron en moto y le dispararon varias veces. Fue el primer homicidio en un día que habría otros tres en Montevideo: un doble asesinato –de padre e hijo– y otro crimen en el barrio Prado.

La mujer de Maldonado terminó con varias heridas en el abdomen y en el pecho. La víctima había sido abordada por dos motos mientras caminaba por una avenida. Le dispararon varias veces antes de fugarse y no hay otras personas lesionadas. Una emergencia móvil constató el fallecimiento. La mujer tenía un antecedente penal por hurto, en 2011.

Por la tarde, medios locales informaron de un doble homicidio de padre e hijo. Un hijo y hermano de las víctimas encontró los cuerpos cuando llegó a media tarde al lugar. Como sus familiares no le contestaban los celulares, decidió ingresar a la casa donde los encontró muertos. Ambos cuerpos tenían heridas de arma blanca.

“Cuando entré, estaban mi padre y mi hermano muertos. Uno arriba del otro. Mi padre desnudo y mi hermano en bóxer”, contó el familiar al noticiero Subrayado de Canal 10. Este hombre presume que los delincuentes ingresaron a la vivienda para robar y terminaron matando a los dos, intentando hacer saber que “se mataron entre ellos”. “Fue eso. No hay otra cosa. Mi padre trabajaba. Falta la moto, la llave y no nos dejan entrar porque quieren ver si falta la plata. Si no falta, los mataron a los dos ahí sabiendo dónde estaba la plata”, especuló.

El hijo y hermano de las víctimas de un doble homicidio en Montevideo (Captura Subrayado)

“Mi padre era el mejor de acá. Era tremendo vecino y ganaba mucha plata. Todos los vecinos de la vuelta sabían”, aseguró.

Entre lágrimas, otro de los hijos del fallecido contó que su padre tenía que entregar este lunes unos materiales para una construcción que había realizado. Su hermano también tenía que ir a trabajar, pero nunca llegó hasta el lugar. “Yo vine a las 12 y no pude saber nada. Cuando, con desesperación, vi que no podía saber nada de ellos, agarré y tiré la pared abajo. Ahí vi a los dos: estaban tirados”, narró.

El familiar presume que el homicidio se consumó en la noche del domingo. Además, contó que tenían un perro que “no dejaba entrar a nadie”, por lo que presume que los homicidas son personas conocidas de la familia.

Su percepción era aceptada. Al mediodía del martes se conocieron nuevos detalles de la investigación. El principal sospechoso de ser el autor del doble homicidio es un adolescente de 15 años, hermano de una de las víctimas e hijo de la otra, por lo que el caso se investiga bajo la carátula de violencia intrafamiliar, informó El Observador.

El hijo y hermano de las víctimas de un doble homicidio en Montevideo (Captura Subrayado)

El caso era investigado por la fiscal de Homicidios, Adriana Edelman, quien tras analizar la escena del crimen confirmó que las personas fueron asesinadas entre el domingo y el lunes. Con este giro en la investigación, el caso será analizado por una Fiscalía de Adolescentes.

El cuarto homicidio se dio en el barrio Prado de Montevideo. En una moto, dos hombres le dispararon a otro, que llegó al Hospital Español con dos heridas de arma de fuego en el tórax. Allí se constató su fallecimiento.

La víctima tenía 35 años y su muerte se dio a pocas cuadras de la Rural del Prado, donde se realiza la Semana Criolla 2024, consignó Montevideo Portal. Los disparos fueron efectuados sin mediar palabra. Varias personas que estaban en la zona llamaron al 911 para notificar el incidente.

El fallecido tenía antecedentes penales por hurto y receptación.