Caso Metástasis en Ecuador: los jueces de la Corte Provincial del Guayas querían que destituyeran a la Fiscal General

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar.

En caso Metástasis sigue revelando comentarios comprometedores. Esta vez, los intercambios en un grupo de Whatsapp mostraron el interés de algunos jueces en que la Asamblea Nacional destituyera a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.

El 5 de diciembre de 2023, el Partido Social Cristiano (PSC) anunció su decisión de respaldar un pedido de juicio político contra el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, junto con otros miembros de este organismo. En un grupo de chat dirigido por Mayra Salazar, al menos ocho jueces de la Corte Provincial del Guayas discutieron las implicaciones de este movimiento político. Por esos mismos días ya se hablaba del trámite de juicio político en contra de la fiscal Salazar, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa dos días después de las comunicaciones mencionadas.

La conversación, revelada por Expreso, tiene como foco la necesidad de apoyo político para llevar a cabo el juicio político en contra de la fiscal, con comentarios que destacaban la importancia del bloque de la Revolución Ciudadana, del correísmo, para alcanzar los votos necesarios y destituir a Terán y al vocal Xavier Muñoz, que luego fue arrestado por una investigación por el delito de obstrucción de justicia.

Mayra Salazar creó un grupo de chat de los jueces de la Corte Provincial del Guayas. Ella se encargaba de sobornarlos para influir en la justicia. (X/Mayra Salazar)

Un usuario con el nombre Fg73, que no ha sido identificado, inicia la conversación en el chat grupal al enviar el comunicado del Partido Social Cristiano que anunciaba la suscripción del juicio en contra de Terán y Muñoz. La magistrada Marcela Ortega es la primera en responder: “Sin el bloque de la RC5 (Revolución Ciudadana) no llegan a los 92 votos”. Ortega se refería a que en la Asamblea Nacional se necesitaban 92 votos para la destitución.

El juez Ronald Cevallos respondió a Ortega: “¿Crees que la RC5 (Revolución Ciudadana) no va a apoyar?”. La jueza contestó: “Pienso igual, por eso digo sin ese bloque (RC5) no hay nada”. Entonces, Cevallos reveló su verdadera preocupación: “Si me apoyas con Diana (Salazar), yo te apoyo acá. Así de simple. Saliendo Diana (Salazar) del ruedo, da igual el Consejo de la Judicatura”.

Ortega cambió de tema y señaló: “La consulta, esa es la que hay que ver qué va a preguntar (Daniel Noboa) y si la Corte Constitucional apoya”.

Momento del allanamiento y detención de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas. (X/Fiscalía Ecuador)

En el mismo chat estaba el juez Johan Mafertán, también procesado por los casos Metástasis y Purga, que compartió la noticia de las declaraciones de Noboa. El presidente, por esas fechas, anunció que difundiría los rostros de los jueces que fallen a favor de los criminales. En el mismo grupo, que había sido creada por Mayra Salazar, también estaba la jueza Fabiola Gallardo, detenida por el caso Purga.

La fiscal Diana Salazar tiene detractores en el mundo judicial y en el ámbito político por las investigaciones que lidera. Desde el 2023, su perfil de riesgo es del 100% lo que implica que en cualquier momento puede haber un atentado en contra de su integridad. Por ello, la fiscal se moviliza siempre acompañada por una fuerte cápsula de seguridad que incluye a agentes policiales que portan armas largas. Ella viste un chaleco antibalas y, según expertos, dicha cápsula estaría compuesta incluso por francotiradores que se ubican en los techos de los edificios adyacentes al lugar donde la fiscal se encuentre.

En lo más reciente del caso Metástasis, tras la petición de la Fiscalía General para que Mayra Salazar dé su testimonio anticipado. El juez Felipe Córdova ha fijado al 28 de marzo como la fecha para escuchar a Salazar en el edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Según se ha anunciado en la prensa local, la audiencia será pública y la defensa de los otros vinculados a la investigación podrán hacerle preguntas.