Caso Metástasis: la ex funcionaria judicial que operaba para los narcos reveló cómo fue la muerte del capo Leandro Norero

El asesinato de Norero habría sido planeado por alias Pipo.

Con el caso Purga –que incluyó como pieza clave a los chats de Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas– se empiezan a conocer nuevos detalles acerca del asesinato del narcotraficante Leandro Norero. Salazar, vinculada al caso Metástasis, contó a un usuario una trama compleja para eliminar a Norero. El plan para asesinarlo habría sido ideado y ejecutado por orden de un líder delictivo que, según las autoridades, está muerto, pero que en realidad operaría desde Europa.

De acuerdo a los mensajes recuperados del teléfono de Salazar por parte del Ministerio Público, la ex asesora de la Corte admitió tener conocimiento sobre los sucesos previos al homicidio de Norero. Según a una charla que sostuvo en WhatsApp, la noche del 20 de octubre de 2023, con un usuario identificado como FG 73, y cuya identidad aún no ha sido revelada por la Fiscalía. En uno de los intercambios, Salazar describe cómo Wilmer Chavarría, alias Pipo y líder de Los Lobos, habría urdido el plan para acabar con Norero.

Salazar relata: “Una semana antes de que lo maten (Norero), Wilmer Chavarría, alias Pipo mandó a un man a hacerse amigo de Norero”. Alias Pipo habría fingido su muerte gracias a la ayuda de Norero, pues este financiaba a Los Lobos. Norero habría tramitado el falso registro de defunción, le habría “cambiado la cara” y le habría proporcionado una identidad falsa a alias Pipo para que viaje a Europa, de acuerdo a las conversaciones de la procesada.

Mayra Salazar, procesada por el caso Metástasis, actuaba como operadora de la red de delincuencia organizada del caso Purga, según la Fiscalía. (X/Mayra Salazar)

Según lo discutido en los chats, el plan de alias Pipo era que esa persona (a la que envió a hacerse amigo de Norero) lograra ganarse la confianza del narco para luego facilitar su asesinato dentro del centro penitenciario.

La narración de Salazar detalla cómo el sujeto enviado por Pipo consiguió ganar la confianza de Norero y logró trasladarlo desde “las oficinas” fuera de los pabellones de la cárcel, hacia el área de máxima seguridad, donde lo mataron. Antes de morir, Norero recibió una llamada de alias Pipo: “A lo que entra (a los pabellones de máxima seguridad) le cierran la puerta y le ponen en el teléfono a Pipo”.

Salazar explica que los presos desmembraron el cuerpo de Norero, llegando incluso a extraer su corazón. De acuerdo a los chats, ella conocía todos estos detalles porque admitió saber “el último respiro de Norero, de fuente muy cercana”.

La Policía trasladó a Leandro Norero hasta la cárcel de Latacunga, el 27 de mayo de 2022. En octubre de ese año fue asesinado (Policía Nacional).

A pesar de que Salazar no reveló el contenido exacto de la conversación entre Pipo y Norero en el momento de su fallecimiento, indicó que fue después de esa llamada cuando ocurrió el asesinato. Asimismo, mencionó que el hermano de Norero estuvo cerca de ser agredido, pero se salvó porque estaba duchándose en ese preciso instante.

FG 73 preguntó a Salazar si Norero estaba muerto, a lo que ella respondió que era 100% real.

Según los chats extraídos del teléfono del narco asesinado, él y Salazar mantenían una relación de pareja, esto pese a que Norero estaba casado.

En una de las conversaciones con Salazar, Norero dice sentirse como en la novela Dos mujeres, un camino. En los chats discuten la posibilidad de que ella pueda acceder a una visita íntima en la cárcel, sin embargo, parece que este acuerdo nunca se concreta. Norero y Salazar manipulaban el sistema judicial. El narco le pidió que un juez “no dicte prisión a los nuevos vinculados. Sobre esa lista de vinculación que pida audiencia después de unos 15 o 20 días”. Salazar respondió: “jajaja oiga me ha hecho reír. Perfecto. Amor ya está. La va a extender un mes” (sic.).

Chats de Mayra Salazar

Luego de ese mensaje, Salazar indicó a Norero que requería una computadora después de que la suya se dañara. Ella específicamente menciona su preferencia por una MacBook, solicitud que “el Patrón” gestiona y envía rápidamente a través de un emisario a su residencia.

En una de las conversaciones Norero le pide que, a través de la fundación de Salazar, ella ingrese objetos prohibidos a la cárcel. El intercambio sucede así:

Norero: Ahí mira jajaja es para el centro que le quiero entrar con un donación así y de ahí meter más cosas.(sic.)

Salazar: más cosas como que jajaja dígame la plena porque si mete juguetes me busco otro man que vaya a dejar y a nombre de otra persona no pongo la fundación que luego me meten presa y a mí allá si me violan y no necesariamente usted. (sic.)