Luis Lacalle Pou, íntimo: contó que va a terapia y reveló un “ayudín” que le ayudó a que crezca su pelo

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cuenta empezó terapia "hace un par de años" (Radio Universal)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Después de un discurso ante la Asamblea General de rendición de cuentas, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou inició una recorrida de medios en las que hizo un repaso de su gestión y también se refirió a algunos aspectos de su vida personal: contó que hace terapia, que se hizo una intervención estética y qué tiene pensado hacer después del 1° de marzo de 2025, el día que termina su gobierno.

Consultado en Radio Universal sobre si hace terapia, Lacalle Pou contestó que comenzó a ir a la psicóloga hace “un par de años”. “No hacía, pero ahora sí porque con alguien tenés que hablar. Yo no puedo caer ahora a mi oficina, donde está Nicolás (Martínez, su secretario privado) y decirle: ‘Bo, Nicolás, te tengo que contar mi vida’. No trabajaríamos. Entonces decidí, después de muchos años, tener un lugar para sentarme y hablar de mí, que no es fácil y para mí no era frecuente”, reveló.

Lacalle Pou reconoció que tenía “un temita” con los psicólogos por una mala experiencia que tuvo en la infancia. Su madre, Julia Pou, lo llevó a una consulta cuando él tenía 10 años. “Entré al psicólogo con dos problemas y salí con cinco. No paraba de llorar. El psicólogo tiene que ser justo para vos. Si el primer día entrás con dos, salís con cinco y llorando desconsoladamente…”, recordó.

“Tuve una lucha a brazo partido con los psicólogos hasta que hace un par de años me entregué”, comentó Lacalle Pou.

Luis Lacalle Pou

En la entrevista radial, el mandatario también bromeó con el tratamiento capilar que se hizo durante los últimos años. La periodista le preguntó: “¿Cómo hace para administrar sus emociones? La gente se enfermaría, pediría licencia. A la gente se le cae el pelo, a usted le creció”.

Él contestó: “Bueno, me creció porque tuve un ayudín”.

En 2021, su entonces pareja, Lorena Ponce de León, aseguró que el mandatario siguió “una fórmula impresionante” para lograr que le crezca el pelo. “Ha ahondando un camino bastante amplio para mejorar su pelo, pero lo logró. Él dijo que iba a dar todas las batallas para poder tratar de llegar a tener pelo y esta última parece que está dando mucho resultado. Es un golazo”, contó en el programa Malos Pensamientos.

Lacalle Pou aseguró que tiene una lista de pendientes para cuando termine su mandato. Una de las cosas que le gustaría hacer es surfear, un deporte que no abandonó durante la presidencia. Además, le gustaría recorrer a caballo los 529 kilómetros que separan al departamento de Artigas (al norte) de Florida (en el centro-sur). “Va a ser la primera vez en mi vida que me voy a levantar para irme a dormir”, aseguró entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda.

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou habla durante su última rendición de cuentas frente a los legisladores, diputados y senadores en el Parlamento uruguayo en Montevideo (Uruguay) (EFE/ Gaston Britos)

Lacalle Pou negó que vaya a postularse como legislador o que vaya a presidir el Partido Nacional, su colectividad política, aunque sí admitió que le gustaría volver a la militancia.

“Estos años me sacaron de mi partido político y lo extraño: yo soy blanco y estuve lejos de mi partido. A veces estoy solo y me martirizo escuchando canciones de la gesta de Aparicio Saravia (un caudillo del Partido Nacional). Y quiero militar porque en este proceso tuvimos que tener una superación afectiva porque este no fue un gobierno blanco, fue de coalición”, comentó.

El presidente uruguayo se definió como “reeleccionista”, una posibilidad que la Constitución uruguaya no permite. Los períodos de gobierno son de cinco años sin la opción de ser reelecto.

“A mí me gusta el sistema español y el gringo: dos y afuera. Así, entre otras cosas, los que vamos quedando veteranos nos movemos un poquito para el costado”, argumentó.