El ex presidente chileno Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública

Lagos fue un férreo opositor de la dictadura de Pinochet y el primer socialista en La Moneda tras el quiebre de la democracia chilena. EFE/Alberto Valdés/Archivo

(Desde Santiago, Chile) El ex presidente chileno Ricardo Lagos – quién llevó las riendas del país entre los años 2000 y 2006 -, anunció este martes mediante un video publicado en redes sociales su retiro de la vida pública, a sus 85 años.

“Comparto con ustedes esta declaración con la que me retiro de la vida pública. A mis 85 años comienza un período de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante”, señaló en su cuenta de X (exTwitter).

Lagos hizo una reflexión sobre todo lo vivido en estos años como figura política. “Próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando”, comenzó diciendo.

“Algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”, añadió.

“Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor, que construyamos entre todos”, agregó.

También agradeció a “los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Compañeros de ruta, de la Academia, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, los organismos internacionales, de gobierno, del mundo”.

“Quiero agradecer a mi familia, a Luisa, mi mujer, que me ha acompañado codo a codo todos estos años. No soy capaz de imaginar este recorrido sin la compañía de Luisa, mi apoyo emocional”, recalcó.

Al final del video, el ex mandatario aseguró que si bien estará ausente de la arena política, no “va a guardar silencio” si le parece que puede “hacer un aporte”.

“Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y la esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre”, remató.

Aunque el ex mandatario fue acusado por grupos más ultras de gobernar para los empresarios y profundizar el modelo económico neoliberal, su legado es reconocido transversalmente. REUTERS/Ivan Alvarado

Reconocimiento transversal

Los saludos no se hicieron esperar y vinieron desde todos los sectores, pues Lagos es reconocido como una de las pocas autoridades chilenas con suficiente altura política y moral como para ser considerado un verdadero estadista.

El primero fue el presidente Gabriel Boric, quien mantuvo una conversación telefónica con Lagos, momento en que le agradeció “significativamente y emocionado el aporte que ha hecho a este país”.

El ex presidente Sebastián Piñera, también valoró el legado del fundador del Partido por la Democracia (PPD), subrayando que “ha sido un gran estadista y un valioso aporte para Chile que debemos agradecer”.

La alcaldesa de Providencia y posible abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, aseguró que “reconozco al ex Presidente Lagos como un hombre de Estado, quien hasta hoy ha estado dispuesto a ayudar y contribuir al país. Sin duda que marcó la historia y fue parte importante del progreso de Chile. Muchos estarán agradecidos por su trabajo. Un gran abrazo para Ricardo Lagos”.

El ex canciller Heraldo Muñoz publicó en sus redes sociales: “Ex presidente Ricardo Lagos, gran amigo desde tiempos oscuros, protagonista de recuperación de la democracia y líder de un país mejor, anuncia retiro de vida pública. Es nueva etapa, más reflexiva que activa, pues sigue haciendo falta. Marcó la historia y aún sueña con un futuro para todxs”.

En esa misma línea, el senador socialista Fidel Espinoza señaló que “fue la persona que me cautivó para entrar a la política. Me habló de la corrección y de la lucha siempre contra la corrupción. Fue un gran consejero y amigo. Me hizo crecer como persona y cono político. Mil gracias querido Ricardo Lagos. Su aporte al país nunca se olvidará”.