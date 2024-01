Un fiscal denunció descontrol en la frontera y no descartó que el narco Adolfo “Fito” Macías se haya fugado a Chile

Migrantes venezolanos llegan al pueblo de Colchane, en la frontera entre Chile y Bolivia, en una fotografía de archivo. EFE/ Lucas Aguayo Araos

(Desde Santiago, Chile) - Un “descontrol” total: así calificó el fiscal regional de la región de Tarapacá, Raúl Arancibia, la situación que se vive en la frontera norte chilena, colapsada por el ingreso masivo de migrantes sin ningún tipo de fiscalización por la zona de Colchane (a casi 2.000 kms al norte de Santiago, en la frontera con Bolivia).

En conversación con Radio Universo, el funcionario judicial se mostró molesto ante esta situación y advirtió incluso que no sería extraño que, ante la falta de control policial, se infiltrara en el país Adolfo “Fito” Macías, peligroso criminal ecuatoriano cuya fuga desencadenó una crisis de seguridad en ese país.

“Desde hace dos o tres años que vengo diciendo lo mismo: cuando empezó a ponerse seria la situación acá en Tarapacá, levanté una voz de alerta de que si no parábamos esta cosa acá, en dos o tres años esto iba a estar fuerte en la Región Metropolitana, y se cumplió”, señaló el fiscal, según consigna una nota de Meganoticias.

Arancibia afirmó que en la frontera norte debería implementarse un muro de fuerza policial que permita “parar o aminorar el paso de gente hacia Santiago con estas intenciones, con estos antecedentes, con esta falta de registro y toda esta situación que nos ha causado tanto daño”.

También aseguró que el número de funcionarios policiales en la zona “ha ido disminuyendo en vez de ir aumentando (...) Yo fui fiscal especialista en drogas hace unos años y teníamos 80 funcionarios de la PDI, y hoy día debe ser la tercera parte en esa especialidad”.

'Fito', desde la cárcel, controlaba el negocio del narcotráfico y el sicariato de todo el Ecuador y según Arancibia, podría perfectamente haberse fugado a Chile. Crédito: Difusión

Mafia ecuatoriana en Chile

Consultado acerca de las probabilidades de que el temido narcotraficante ecuatoriano Adolfo “Fito” Macías - quien se fugó de la cárcel hace algunas semanas y desató una crisis en su país -, ingrese al país por la frontera norte, aseveró que “si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir ¡cuidado!, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”, comentó.

“Seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina? Puede ser en cualquier lugar. Cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? A lo mejor es el lugar más seguro para él”, agregó.

La autoridad tampoco descartó que las bandas ecuatorianas estén próximas a llegar a Chile, tal como ya lo hizo el Tren de Aragua y varios de sus tentáculos criminales.

Al respecto, acusó que desde las 18:00 horas en adelante el paso fronterizo está cerrado y después de eso “la gente pasa nomás... eso es porque falta gente, porque probablemente no hay suficiente cantidad de gente en el turno de la PDI, tampoco hay Aduanas, etc. Entonces la gente espera para pasar a esa hora o llega a esa hora a la frontera, y pasa nomás”.

Los dichos del fiscal se suman a la advertencia dada a conocer ayer por el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, quien reconoció que el Complejo Fronterizo de Colchane “está desactualizado” de acuerdo a las necesidades que tiene.

Un soldado chileno hace guardia en un área limítrofe entre Chile y Bolivia luego de la implementación de una nueva ley de infraestructura crítica que busca regular los movimientos transfronterizos, en Colchane, Chile, el 27 de febrero de 2023. REUTERS/Alex Diaz. SIN REVENTAS . SIN ARCHIVOS

Poco prudente

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las declaraciones de Arancibia y afirmó que “desconozco el motivo por el cual sostiene aquello, me imagino que debe tener algún fundamento”, pero, de todas maneras, advirtió que “no siempre es prudente informar acerca de las debilidades con las que se cuenta”.

“Está advirtiendo una debilidad. Desconozco el motivo por el cual lo hace. Sin embargo, vamos a estar siempre preocupados por la situación de la frontera”, puntualizó Valencia tras participar de la Cuenta Pública de la fiscal regional de Ñuble.

Subsecretario viajará a la zona

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunirá con Arancibia este viernes, en el marco de su visita a la región para una actividad en la Fiscalía de Alto Hospicio.

De todas maneras, deslizó una crítica contra las palabras del persecutor, advirtiendo que “si su preocupación es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane”.

“Yo supongo que el fiscal lo tiene claro, esas personas no entran por ese paso fronterizo, entran por lugares no habilitados”, afirmó Monsalve, quien destacó también el despliegue de Carabineros y las Fuerzas Armadas en la zona norte.

“La información que entregan las Fuerzas Armadas desplegadas en Colchane, en particular, respecto a la detención de personas que ingresan por lugares no habilitados, es que en 2022 se detuvo a 27 mil personas y que en 2023 se detuvo a 17 mil personas, lo que permite inferir que ha disminuido el flujo irregular por la Región de Tarapacá”, valoró el subsecretario.

Finalmente, señaló que “las personas son detenidas y son puestas a disposición de la Policía de Investigaciones. Algunas son reconducidas. Como ya saben, el año 2022 se recondujo la frontera norte de 3.000 personas”.

“El año 2023 se recondujo 6.000 personas, por lo tanto, hemos sido más eficaces en la tarea de reconducir a los países desde donde ingresan”, cerró.